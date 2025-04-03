|Гретцки Овечкину: "Мой дед был русским. Он бы обрадовался, что мой рекорд побил россиянин"
10:24 05.04.2025
"Просил меня забить три гола": Овечкин рассказал о беседе с Гретцки
Овечкин: Гретцки перед матчем сказал мне забить три гола, чтобы закончить все
ВАШИНГТОН, 5 апр - РИА Новости. Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин признался, что канадец Уэйн Гретцки перед матчем "Вашингтона" с "Чикаго Блэкхокс" в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в личной беседе попросил россиянина забросить три шайбы и побить снайперский рекорд лиги.
"Вашингтон" на своей площадке обыграл "Чикаго" в матче регулярного первенства НХЛ (5:3). Овечкин оформил дубль, достиг отметки в 894 шайб, заброшенных за карьеру в чемпионатах НХЛ, и повторил рекорд канадца Уэйна Гретцки. 39-летнему россиянину потребовалось 1486 матчей. Гретцки забросил 894 шайбы в 1487 матчах.
"Были моменты (для хет-трика), но мы делаем все возможное для того, чтобы выиграть. Конечно же, если бы забил, было бы круто. Гретцки мне написал перед игрой, сказал: "Забей три, чтобы это все закончилось". Тяжело что-либо сказать, потому что очень много эмоций. Конечно, я рад, что удалось достичь такого результата. Перед нашими болельщиками, перед семьей, детьми, моей женой. Я знаю, что очень много людей сегодня смотрели в матч и знаю, что в России очень за этим следят. Очень счастлив, что получилось это сделать", - сказал Овечкин журналистам.
"Мой дед был русским. Он бы обрадовался, что мой рекорд побил россиянин".
Уэйн Гретцки признался, что рад за Александра Овечкина, который сравнялся с его рекордом, забив 894-ю шайбу в регулярке НХЛ.
"Если говорить о моем присутствии на матче "Вашингтона", то я бы сказал о преемственности. Когда я бил рекорд Горди Хоу по голам в НХЛ, он присутствовал на матче.
Еще два года назад я сказал, что, когда Ови приблизится к моему рекорду, я буду с ним. Вы, возможно, не поверите моим словам, но я надеюсь, что, когда кто-то побьет рекорд Овечкина по голам в НХЛ, он будет присутствовать на матче в этот момент, чтобы пожать этому человеку руку", - приводит слова канадца РИА Новости.
Гретцки подчеркнул, что Овечкин заслуживает всех почестей, которые ему сейчас оказывают.
"Что я скажу Овечкину, когда он побьет мой рекорд? "Зачем ты это сделал?" - добавил он.