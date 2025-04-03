Гретцки Овечкину: "Мой дед был русским. Он бы обрадовался, что мой рекорд побил россиянин"

10:24 05.04.2025

"Просил меня забить три гола": Овечкин рассказал о беседе с Гретцки

Овечкин: Гретцки перед матчем сказал мне забить три гола, чтобы закончить все



ВАШИНГТОН, 5 апр - РИА Новости. Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин признался, что канадец Уэйн Гретцки перед матчем "Вашингтона" с "Чикаго Блэкхокс" в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в личной беседе попросил россиянина забросить три шайбы и побить снайперский рекорд лиги.



"Вашингтон" на своей площадке обыграл "Чикаго" в матче регулярного первенства НХЛ (5:3). Овечкин оформил дубль, достиг отметки в 894 шайб, заброшенных за карьеру в чемпионатах НХЛ, и повторил рекорд канадца Уэйна Гретцки. 39-летнему россиянину потребовалось 1486 матчей. Гретцки забросил 894 шайбы в 1487 матчах.



