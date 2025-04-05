Трамп главе ФРС: "Снижай процентные ставки, Джером, и прекращай играть в политику!"

11:07 05.04.2025

Трамп грубо потребовал от главы ФРС снизить процентные ставки



05.04.2025



"Снижай процентные ставки, Джером, и прекращай играть в политику!", - потребовал Дональд Трамп от Джерома Пауэлла после рекордного с марта 2020 года обвала рынка акций США.



Рынок акций США завершил пятницу снижением на 4,5–6% в зависимости от индекса, а объем торгов, измеренный в количестве бумаг, оказался самым высоким за всю историю. По итогам недели S&P 500 потерял 9,1% (рекорд с ковидного марта 2020 года), а Nasdaq 100 - 9,8% (также рекордное снижение с марта 2020).



