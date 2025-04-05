|Трамп главе ФРС: "Снижай процентные ставки, Джером, и прекращай играть в политику!"
11:07 05.04.2025
Трамп грубо потребовал от главы ФРС снизить процентные ставки
05.04.2025
"Снижай процентные ставки, Джером, и прекращай играть в политику!", - потребовал Дональд Трамп от Джерома Пауэлла после рекордного с марта 2020 года обвала рынка акций США.
Рынок акций США завершил пятницу снижением на 4,5–6% в зависимости от индекса, а объем торгов, измеренный в количестве бумаг, оказался самым высоким за всю историю. По итогам недели S&P 500 потерял 9,1% (рекорд с ковидного марта 2020 года), а Nasdaq 100 - 9,8% (также рекордное снижение с марта 2020).
Nasdaq 100 снизился с недавних максимумов на 20% с лишним, войдя на территорию медвежьего рынка, капитализация S&P 500 за четверг и пятницу просела на $5,4 трлн, а индекс волатильности VIX закрылся на самом высоком уровне с апреля 2020 года.
На этом фоне вчера вечером - в самый разгар распродажи на рынке акций - Дональд Трамп довольно грубо обратился к председателю ФРС Джерому Пауэллу с требованием снизить процентные ставки.
"Это было бы ИДЕАЛЬНЫМ временем для главы ФРС Джерома Пауэлла снизить процентные ставки", - написал Трамп в социальной сети Truthsocial. - "Он всегда „запаздывает", но сейчас он мог бы изменить свой имидж и быстро. Цены на энергоносители снизились, процентные ставки снизились (вероятно, речь идет о доходностях трежерис - прим.), инфляция снизилась, даже яйца подешевели на 69%, а число рабочих мест ВЫРОСЛО. Все это в течение двух месяцев - БОЛЬШАЯ ПОБЕДА для Америки. СНИЖАЙ ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ, ДЖЕРОМ, И ПРЕКРАЩАЙ ИГРАТЬ В ПОЛИТИКУ!".
Отметим, что по состоянию на закрытие пятницы фьючерсы на ставку по федеральным фондам учитывали в ценах 66,7-процентную вероятность ее сохранения неизменной (4,25–4,50%) на заседании ФРС 7 мая. Вероятность ее снижения на 25 б.п. оценивалась в 33,3%.
Отметим, что некоторые участники рынка уже заложились на экстренное снижение процентных ставок в США в апреле.