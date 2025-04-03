Памятник Александру Невскому "ожил" в годовщину Ледового побоища ливонских рыцарей

15:47 05.04.2025

К годовщине Ледового побоища в Минске "ожил" памятник Александру Невскому



5 апреля 1242 года на льду Чудского озера произошло сражение между войском Александра Невского и рыцарями Ливонского ордена.



На кону была независимость Псковской и Новгородской земель.



Бой закончился сокрушительным поражением крестоносцев.



Осенью 2023-го в Минске открыли 11-метровый памятник Александру Невскому – это первая и пока единственная конная статуя исторического персонажа в белорусской столице.



