Турецкие игры с огнем. Не Соросом единым…, - Сергей Кожемякин

17:39 05.04.2025 Турецкие игры с огнем. Не Соросом единым…



Под маской буржуазной демократии всегда скрываются диктатура и террор. Желание президента Турции выдвинуться на очередной срок привело к арестам оппозиционеров. Ответом стали массовые протесты.



Не Соросом единым…



Народные волнения в Турции дали обильную пищу любителям "теорий заговора". Пышным цветом расцвели фантазии о "происках Сороса", заговоре таинственного "глубинного государства", якобы мстящего Анкаре за "независимую политику", и т.п. О том, что турецкое руководство активно поощряет распространение подобных слухов, поговорим позже. Пока же подчеркнем, что питательной средой для них является слабое знакомство "с предметом". Если посмотреть на ситуацию более внимательно, миф о внезапном и спровоцированном недоброжелателями бунте развеется сам собой.



Предпосылки для социального взрыва копились долго. "Турецкое чудо", как иногда называют быстрый рост экономики после прихода к власти Реджепа Тайипа Эрдогана и Партии справедливости и развития (ПСР), с самого начала было однобоким. Оно привело к обогащению промышленно-финансовых конгломератов, в том числе связанных с властью, но мало отразилось на положении трудящихся. По глубине неравенства Турция занимает первое место в Евразии. 10 процентов самых состоятельных жителей контролируют почти три четверти национальных богатств, а самый верхний - "золотой" - процент владеет 40 процентами.



В то же время две трети граждан, согласно проведенному в начале марта опросу, признались в ухудшении финансового положения за последний год. Еще больше испытывают проблемы в удовлетворении основных потребностей: покупке еды, оплате коммунальных услуг. Одной из причин является инфляция, чей уровень на пике в 2022 году превышал 80 процентов, а теперь опустился до 39 процентов. Власти ставят это себе в заслугу, хотя независимые подсчеты говорят о куда большем росте цен. "Порог голода" - доход, необходимый для полноценного питания семьи из четырех человек - вырос за последний год на 58 процентов, до 23,3 тыс. лир (около 52 тыс. руб.). Минимальная зарплата, которую получает половина наемных работников, меньше этой суммы, составляя 22 тыс. лир.



После попытки переворота в 2016 году власти фактически запретили забастовки. Несмотря на это, по стране прокатилась волна рабочих протестов. Она охватила филиалы зарубежных корпораций (GE Grid Solutions, Hitachi Energy, Schneider Electric) и местные предприятия, такие как производитель оборудо-вания для энергетики Arıtaş Kriyojenik, металлургический завод Yolbulan Metal, табачные фабрики в Измире. В Анкаре с осени прошлого года продолжаются выступления против приватизации угольных шахт и тепловой электростанции Чайырхан. Горняки отказываются подниматься на поверхность, часть из них объявила голодовку.



В ряде случаев трудящимся удается добиться повышения зарплаты и улучшения условий труда, но зачастую против них запускаются механизмы репрессий. После начавшихся в феврале забастовок в промышленной зоне Башпинар (провинция Газиантеп) был арестован глава профсоюза текстильщиков, ткачей и кожевенников Мехмет Тюркмен. В то же время крупный бизнес получает все новые льготы.



Маневр Эрдогана



Долгое время правительство выручал стандартный набор: шовинистическая демагогия, участие в "маленьких победоносных" войнах, изображение Турции как "осажденной крепости". Однако эффективность такой политики снижается. В 2019 году даже в условиях использования административного ресурса ПСР потеряла власть над крупнейшими муниципалитетами - Стамбулом и Анкарой. Успех оппозиции был закреплен на местных выборах в прошлом году. Впервые за двадцать лет Народно-республиканская партия (НРП) вышла на первое место. Пост мэра Стамбула, несмотря на преследования, сохранил ее представитель Экрем Имамоглу. Три года назад суд первой инстанции признал его виновным в оскорблении должностных лиц, приговорив к двум с лишним годам заключения и запрету политической деятельности. На время рассмотрения апелляций Имамоглу продолжал исполнение обязанностей, но недавно власти решили ускорить процесс.



В окружении Эрдогана стали открыто говорить о досрочных выборах и выдвижении действующего президента. "Нет необходимости в других кандидатах", - заявил зампредседателя ПСР Хюсейин Яйман. Только внеочередное голосование позволит Эрдогану обойти положения Конституции об ограничении числа сроков. Для успешного осуществления маневра власти приняли ряд мер. Об одной из них "Правда" уже писала (см. номер от 21-24 марта с.г.). В попытке перетянуть курдских избирателей инициировано перемирие с Рабочей партией Курдистана. С этой же целью Эрдоган пообещал признать Новруз официальным праздником. Распространенный среди курдов, прежде он был фактически запрещен.



Параллельно усилились репрессии, главной мишенью которых стала НРП. 9 февраля лидер партии Озгюр Озель провел встречу с Имамоглу и мэром Анкары Мансуром Явашем. Политики приняли решение о проведении праймериз - предварительных выборов кандидата в президенты от партии. Единственным выдвиженцем стал стамбульский градоначальник.



8 марта Имамоглу начал агитационную кампанию, сами праймериз были назначены на 23-е число. "Мы отправляемся в путь, чтобы сделать наше государство демократическим и сильным, нашу нацию богатой и мирной, а наших граждан равными и свободными", - заявил политик. По опросам, он опережает Эрдогана по популярности минимум на десять пунктов.



За пять дней до голосования Стамбульский университет объявил об аннулировании диплома Имамоглу, что автоматически лишает последнего возможности участвовать в выборах. А 19 марта мэр был задержан вместе с более чем сотней других работников муниципалитета. Их обвинили в коррупции и пособничестве "курдским террористам". После формальных процедур Имамоглу был отстранен от должности и заключен в тюрьму "Мармара" в пригороде Стамбула.



В НРП назвали это "госпереворотом против права народа избрать своего лидера". На улицы вышли сотни тысяч людей. Несмотря на введенный властями запрет демонстраций, разгон митингов, ограничение доступа к интернету, протесты продолжаются. Ударом по власти оказались праймериз. Голоса за Имамоглу подали не только 1,7 млн членов НРП, но и почти 14 млн сторонников партии. Это усилило колебания в правящем лагере. Экс-президент Абдуллах Гюль назвал несправедливостью преследование человека, избранного "по воле народа", и напомнил Эрдогану о его собственном прошлом. В 1999 году, также будучи мэром Стамбула, тот был отстранен от должности и провел четыре месяца в тюрьме. Но президента подобные параллели, видимо, пугают больше всего. Он называет протесты "уличным террором", требуя их подавления.



Активное участие в выступлениях принимают коммунисты. Они подчеркивают, что большинство вышедших на улицы людей не поддерживают конкретного кандидата или партию, а возмущены уничтожением своих прав и свобод, нападками на республиканские ценности и светский характер государства. Напоминая, что НРП тоже выражает интересы капитала, Компартия Турции (КПТ) отстаивает революционный путь, "чтобы не дать трудящимся оказаться в ловушке борьбы за власть между конкурирующими группами". В числе тысяч других задержанных манифестантов - глава стамбульского отделения КПТ Ахмет Динчел, член ЦК Арда Хаджиюсуфоглу и другие активисты.



Коммунисты разоблачают попытки властей объяснить взрыв недовольства "внешним заговором". По их словам, обреченные на голод пенсионеры и лишенные будущего студенты не имеют никакого отношения к иностранным державам. "Именно правительство сделало Турцию зависимой. Приватизация передала страну транснациональным монополиям. Проект "Большой Ближний Восток" втянул Турцию в империалистические схемы. Вмешательство в дела Сирии превратило страну в игровую площадку для британской разведки… Не пытайтесь обмануть народ риторикой об иностранных державах, в то время как Турция является членом НАТО, а экономика контролируется кучкой элиты", - указывают в КПТ.



"Сердечные" связи



Данная оценка подтверждается постоянно. Принадлежащая Илону Маску социальная сеть X (заблокирована в РФ), вопреки громким заявлениям миллиардера о защите свободы слова, заблокировала сотни аккаунтов оппозиционных политиков и активистов. В целом сеть удовлетворяет почти 90 процентов запросов турецких властей об удалении "нежелательного контента".



Зыбкость позиций внутри страны вынуждает правительство искать опору за рубежом. С момента возвращения Дональда Трампа Эрдоган прилагает усилия для сближения с США. 16 марта президенты провели телефонный разговор, охарактеризованный главой Турции как "очень сердечный" и дающий "надежды на искреннее сотрудничество на новом этапе отношений". Среди обсуждавшихся тем было повышение товарооборота до 100 млрд долл., визит Эрдогана в Вашингтон, Сирия и оборонное сотрудничество. Последнее включает передачу 40 истребителей F-16 и возвращение Анкары в программу производства и поставок F-35, прерванную после покупки российских комплексов С-400. По данным близкого к Белому дому телеканала "Фокс ньюс", Трамп открыт для продажи F-35, а проблема с российским ЗРК может быть решена путем частичной разборки или перемещением на американскую авиабазу Инджирлик.



Вопросы двусторонних отношений обсуждались и в ходе визита главы МИД Хакана Фидана в США 25-26 марта. Как сообщили турецкие СМИ, стороны договорились устранить препятствия для сотрудничества в сфере военной промышленности.



Сигналы об углублении связей посланы в Брюссель. "Поскольку наши европейские друзья формируют свою политику на рациональной основе, они понимают важность отношений с Турцией", - заявил Эрдоган, подтвердив "стратегический курс" на вступление в ЕС. Источники сообщают о скором завершении переговоров о приобретении турецкой армией европейских истребителей Eurofighter Typhoon.



Продолжается поддержка Украины. В заявлении МИД, сделанном к 11-летней годовщине референдума в Крыму, отмечалось, что Турция "не признает фактическую ситуацию, являющуюся нарушением международного права", и поддерживает территориальную целостность Украины. Запад подталкивает Анкару к более радикальным шагам. Американское издание "Глобалист", например, считает, что заявка Турции на возвращение Крыма с согласия Киева была бы "блестящим ходом". "Эрдоган, который считает себя исторической фигурой, определенно хотел бы вернуть большой участок земли, который османы уступили России", - уверяют авторы.



Фидан принял участие в лондонском саммите Евросоюза, посвященном поддержке Киева. Там он призвал к укреплению "европейской архитектуры безопасности", добавив, что Анкара готова стать ее частью. Ранее турецкие официальные лица заявляли, что Евросоюз, Турция и Великобритания должны быть допущены к переговорам по Украине.



Любопытно отметить, что доля России в импорте сырой нефти в Турцию упала за последние полгода с 50 до 19 процентов. Снижение компенсировано за счет поставок из США и Бразилии. В марте стало известно о создании совместного предприятия для добычи сланцевых нефти и газа. Его участниками стали турецкая компания Turkish Petroleum Corporation и американские Continental Resources и TransAtlantic Petroleum.



Двуличная политика ведется в отношении Израиля. Публично Эрдоган на чем свет стоит поносит премьер-министра Биньямина Нетаньяху. 9 мая прошлого года он провел весьма вольные исторические параллели. "Нетаньяху и его ослепленное ненавистью правительство вошли в число современных нацистов, наряду с такими историческими фигурами, как Гитлер, Муссолини, Сталин, Пол Пот, Франко", - заявил он. Также Эрдоган похваляется тем, что Турция - единственная страна, которая ввела торговое эмбарго против Израиля.



Между тем в феврале социальная сеть X (заблокирована в РФ) по требованию Анкары закрыла доступ к аккаунту журналиста Метина Джихана, опубликовавшего документы о продолжающейся торговле. Турецкие компании, в том числе близкие к правительству, поставляют в Израиль цемент, нефтепродукты, кабель, колючую проволоку. Через турецкую территорию продолжается прокачка азербайджанской нефти для еврейского государства. По официальным данным, в прошлом году Баку экспортировал 1,2 млн тонн сырья, заработав 713 млн долл. В марте азербайджанская госкомпания SOCAR получила лицензии на проведение разведывательных работ в Израиле.



При всем этом власти продолжают говорить о "заговоре против Турции". Происходящие в стране события - результат их собственной политики. Чем они закончатся, говорить пока рано. Но закат "эпохи Эрдогана", очевидно, не за горами.



Сергей Кожемякин Источник - Правда

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