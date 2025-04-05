На Самаркандском Климатическом форуме стратегию Узбекистана представила Саида Мирзиеева

18:41 05.04.2025

Саида Мирзиеева представила стратегию Узбекистана по борьбе с климатическим кризисом



5 апреля 2025



Узбекистан, Ташкент – АН Podrobno.uz. В Самарканде стартовал Климатический форум Центральной Азии - ключевая площадка для обсуждения будущего одного из самых уязвимых регионов мира. За последние 70 лет температура в ЦА выросла на 1,5–2 градуса по Цельсию, а трагедия Аральского моря стала символом глобального экологического кризиса.



