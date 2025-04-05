|На Самаркандском Климатическом форуме стратегию Узбекистана представила Саида Мирзиеева
18:41 05.04.2025
Саида Мирзиеева представила стратегию Узбекистана по борьбе с климатическим кризисом
5 апреля 2025
Узбекистан, Ташкент – АН Podrobno.uz. В Самарканде стартовал Климатический форум Центральной Азии - ключевая площадка для обсуждения будущего одного из самых уязвимых регионов мира. За последние 70 лет температура в ЦА выросла на 1,5–2 градуса по Цельсию, а трагедия Аральского моря стала символом глобального экологического кризиса.
От имени Узбекистана на форуме выступила Саида Мирзиеева. Помощница президента подчеркнула, что изменение климата - это вызов, который требует объединенных усилий. Она представила работу над концепцией "Зеленого развития Центральной Азии", охватывающей все - от зеленых технологий до устойчивой урбанизации. Узбекистан надеется представить этот документ на климатической конференции COP30.
Особое внимание в выступлении было уделено Приаралью и Каракалпакстану - региону, где реализуются проекты по трем направлениям: экология, инфраструктура и культурное возрождение. Уже завтра в Нукусе откроется Аральский культурный саммит - диалог между наукой, искусством и обществом.
"Только вместе мы сможем сохранить нашу планету и построить лучшее завтра для наших детей, внуков и всех, кто придет после нас", - отметила Мирзиеева.
Также она поделилась впечатлениями от личной встречи с президентом Европейского совета Антониу Коштой и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.