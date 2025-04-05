В Казахстане после открытия месторождение в 20 млн.тонн редкозема учредили звание "Заслуженный геолог"

19:26 05.04.2025

"Заслуженный геолог Казахстана": По поручению Президента геологам вручили государственные награды



05 Апрель 2025



От имени Президента Касым-Жомарта Токаева в преддверии профессионального праздника - Дня геолога Премьер-министр Олжас Бектенов вручил государственные награды специалистам геологической отрасли.



В текущем году День геолога отмечается в рамках Года рабочих профессий. По поручению Главы государства учреждено новое почетное звание "Заслуженный геолог Казахстана" как высокая оценка труда представителей отрасли.



"В этом году впервые в истории нашей страны введена государственная награда для геологов. Это высокая оценка Главой государства вашего вклада в экономическое развитие страны. Особые слова благодарности - ветеранам отрасли, которые передают новому поколению специалистов бесценные знания, опыт и лучшие традиции профессии", – поздравил Олжас Бектенов.



Премьер-министр отметил значимость геологии в структуре экономики страны.



На 2024 год степень геологической изученности территории Казахстана превышает 2 млн кв. км, что составляет порядка 74% от общей площади. За счет государственных геологоразведочных работ по итогам прошлого года выявлено 38 новых перспективных месторождений. В текущем году открыт участок Куйректыколь в Карагандинской области с запасами редкоземельных металлов свыше 800 тысяч тонн, в то время как прогнозные ресурсы, в том числе церия и лантаноидов, оцениваются в более чем 935 тысяч тонн.



Олжас Бектенов подчеркнул, что сегодня Главой государства перед геологическим сообществом поставлены важные задачи по углубленному изучению углеводородного потенциала. В Казахстане выделено 15 осадочных бассейнов, самым крупным из которых считается Прикаспийский – на него который приходится около 80% ресурсной базы страны. Освоение малоизученных бассейнов открывает значительные перспективы для наращивания ресурсной базы и привлечения инвестиций.



Внимание уделено подготовке высококвалифицированных кадров для отрасли. Вузы интегрируют образовательные программы с производством, студенты проходят практику на объектах государственного геологического изучения недр. В результате принимаемых мер поддержки за последние 2 года количество выпускников выросло более чем в 2 раза.



По поручению Главы государства с этого года будет увеличено государственное финансирование геологических работ.



Указом Президента Республики Казахстан за значительный вклад в развитие геологической отрасли страны награждены:



Почетным званием "Қазақстанның еңбек сіңірген геологы":

- Битимбаев Марат – главный научный сотрудник ТОО "Институт геологических наук имени К. Сатпаева", город Алматы;

- Дәукей Серікбек – академик Национальной академии наук РК, город Алматы.



Орденом Құрмет:

- Абилхасимов Хаирлы – главный научный сотрудник ТОО "Институт геологических наук имени К. Сатпаева", город Алматы;

- Батыров Абулкасым – ветеран труда, город Уральск;

- Бижанов Аширали – ветеран труда, город Алматы;

- Жуков Николай – главный научный сотрудник лаборатории черных и цветных металлов ТОО "Институт геологических наук имени К. Сатпаева", город Алматы;

- Кукеева Рахат – ведущий геолог ТОО "Бакырчикское горнодобывающее предприятие", область Абай;

- Матишев Талгат – заместитель главного геолога геологического управления ТОО "Корпорация "Казахмыс", город Караганда;

- Мусиева Бакытгуль – ведущий геолог ТОО "Geotek", город Караганда;

- Николаенко Александр – главный геолог шахты имени Т. Кузембаева AO "Qarmet", город Караганда;

- Руснак Валерий – ветеран труда, Туркестанская область.



Орденом "Еңбек Даңқы" ІІІ степени:

- Светличный Андрей – главный геофизик ТОО "Professional geo solutions Kazakhstan", город Алматы.



Медалью "Ерен еңбегі үшін":

- Байсалова Акмарал – ассоциированный профессор Института геологии и нефтегазового дела имени К. Турысова НАО "Казахский национальный исследовательский технический университет имени К. Сатпаева", город Алматы;

- Исмаилова Гулшат – начальник отдела департамента геологии и разведки АО "Мангистаумунайгаз", Мангистауская область;

- Комарова Наталья – геолог ТОО "Центргеолсъемка", город Караганда;

- Курабаев Ергали – буровой мастер ТОО "Ақпан", город Актобе;

- Минаева Назигуль – директор КГКП "Геологоразведочный колледж", город Семей;

- Нигматова Саида – заведующая лабораторией геологии мезозоя и кайнозоя ТОО "Институт геологических наук имени К. Сатпаева", город Алматы.



04.04.2025. Казахстан. Центргеолсъемка открыла месторождение в 20 млн.тонн редкоземельных элементов в 300 км юго-восточнее Астаны

https://centrasia.org/newsA.php?st=1743722940