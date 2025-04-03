 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Суббота, 05.04.2025
21:15  Армия США капитулирует заранее. В третьей мировой ей ничего не светит, - Джеймс Джей Карафано
20:43  Приоритет сотрудничества над интеграцией в Центральной Азии и чему можно поучиться у ЕС, - Юрий Саруханян
19:26  В Казахстане после открытия месторождение в 20 млн.тонн редкозема учредили звание "Заслуженный геолог"
18:41  На Самаркандском Климатическом форуме стратегию Узбекистана представила Саида Мирзиеева
17:39  Турецкие игры с огнем. Не Соросом единым…, - Сергей Кожемякин
15:47  Памятник Александру Невскому "ожил" в годовщину Ледового побоища ливонских рыцарей
11:07  Трамп главе ФРС: "Снижай процентные ставки, Джером, и прекращай играть в политику!"
11:03  Водная дипломатия. Миллиарды кубометров воды пришли в Казахстан из Узбекистана
10:56  RT: доклад "Американские мегафонды, или Кто похищает Европу"
10:24  Гретцки Овечкину: "Мой дед был русским. Он бы обрадовался, что мой рекорд побил россиянин"
01:15  Коммерсантъ: Евросоюз сошелся с Центральной Азией в стратегическом партнерстве
00:44  Как вся Британская империя переехала на один остров. Белые отныне "не представляют настоящих лондонцев"
00:35  Монголия. Дочь "сокола национальной борьбы" представит страну на конкурсе "Мисс мира 2025"
00:13  Таджикские таможенники изучили опыт узбекских коллег в области цифровизации
00:08  Миф об основанном на правилах порядке: как НАТО разжигала украинский кризис, - Тед Карпентер
Пятница, 04.04.2025
23:53  В Казахстане космодром "Байконур" включили в карту туристификации. 8 апреля аншлаг - стартует "Союз МС-27"
22:50  ВС РФ начали штурм Каменки, плацдармы за Осколом севернее Купянска соединились – итоговая сводка Readovka за 4 апреля
22:39  План Трампа: заменить импорт товаров импортом капитала, - Валентин Катасонов
21:36  Удивительные итоги переговоров Дмитриева в Вашингтоне: воевать на Украине будем с Европой, - Дмитрий Попов
19:59  Что ждет россиян в Британии от реализации "плана регистрации иностранного влияния"
16:41  Spydell_finance: На основе каких принципов США применили тарифные пошлины? Разгадка
16:17  Китай ввел дополнительные пошлины в 34 процента на товары из США
14:13  Синьхуа: Китай глубоко сожалеет и не признает понижение своего суверенного кредитного рейтинга компанией Fitch Ratings
13:17  В Узбекистане построят три тысячи микроГЭС в ближайшие два года
13:06  МИД России: НАТО 76 лет. Блок был и остается инструментом силового обеспечения интересов "золотого миллиарда"
12:44  Президент Казахстана выступил на первом саммите "Центральная Азия – ЕС"
12:39  Об участии Президента Таджикистана в первом саммите "Центральная Азия – ЕС"
12:36  Выступление Президента Узбекистана на первом саммите "Центральная Азия – ЕС"
12:32  Таджикистан хочет стать лидером экотуризма к 2030 году. Что страна может показать?
12:23  "Мир недооценивает угрозы с территории Афганистана". Президент Узбекистана призвал налаживать диалог с афганскими властями
12:06  Казахстан планирует открыть новый авиамаршрут в Узбекистан: Астана – Туркестан – Самарканд
10:59  Маневры НАТО "Морской щит-2025" в Черном море – дерзость, адресованная Москве. Россия заблокировала порты Николаева
10:12  В Алматы резко выросло число нарушений среди самокатчиков
03:07  Специально для RT: Выпал тот редкий случай, когда Россия может просто с любопытством наблюдать за происходящим в этом безумном мире
03:00  Кыргызстан. Новшества в природном парке "Ала-Арча": электромобили, канатная дорога и новая инфраструктура
02:57  Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев рассказал об итогах визита в Вашингтон
02:29  Казахстан. Центргеолсъемка открыла месторождение в 20 млн.тонн редкоземельных элементов в 300 км юго-восточнее Астаны
02:11  Ловля катарских шпионов в правительстве Израиля вышла на новый уровень
01:48  Туркменистан: "троянский конь" британского образования с дальним прицелом
01:16  Работников банков, подозреваемых в сотрудничестве с мошенниками, начнут увольнять "в связи с утратой доверия"
00:04  Центральная Азия: прибалтийские шавки на подхвате у европейских шакалов, - Марат Нургожаев
00:02  Синьхуа: Китай призвал США исправить неправильное введение "взаимных тарифов"
00:00  Бахтар: Исламский Эмират день и ночь работает ради светлого будущего Афганистана
Четверг, 03.04.2025
23:41  Заседание Государственного совета безопасности Туркменистана
22:18  ВС РФ практически полностью нивелировали последствия прорыва ВСУ в Торецк – итоговая сводка Readovka за 3 апреля
19:55  В Казахстане люди начали менять дату рождения ради удачи
18:38  Президенты стран Центральной Азии в Самарканде встретились с Урсулой фон дер Ляйен (5 официальных сообщений)
16:02  В Алматы стартовал зональный чемпионат Азии по шахматам 2025
15:29  Президент Таджикистана назначил членом парламента директора российско-таджикской школы имени К.Д. Ушинского
15:19  В Узбекистане проходит бесплатная химическая обработка от саранчи
15:16  Венгрия начинает процесс выхода из Международного уголовного суда
14:49  Чем обернется для всего мира "день освобождения" США? Почему в списке отсутствует Россия?
14:29  Kursiv: Трамп ввел пошлины на казахстанские товары: как это повлияет на отношения стран
14:25  Экспедиция Маккензи-Фрейзера – британская авантюра 1807 года, - П.В.Густерин
14:18  Премьер Казахстана Олжас Бектенов провел совещание по внедрению цифрового тенге
11:09  Представитель Евросоюза Эдуардс Стипрайс (Латвия) рассказал, что будет обсуждаться на саммите ЦА и ЕС
11:06  Цементный бизнес Кыргызстана: Кто стоит за производством и как они пополняют бюджет республики?
11:03  Новая внешняя политика США. Какие последствия могут быть для Центральной Азии? - Мухаммад Шамсуддинов
10:56  Казахстан. Завершено расследование по делу волонтерки Перизат Кайрат: ущерб увеличился до 3,5 млрд тенге
10:33  В Кыргызстане пожаловались на сбор $15 за проезд через Узбекистан с тонированными стеклами. Обсуждают ответные пошлины...
10:28  Летчики отвели падающий Ту-22М3 от жилых домов в Приангарье
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Армия США капитулирует заранее. В третьей мировой ей ничего не светит, - Джеймс Джей Карафано
21:15 05.04.2025

19FortyFive
США

Готова ли армия США к третьей мировой?
19FortyFive: армия США не выиграет третью мировую без помощи союзников

Армию США не боятся ни Россия, ни Китай, пишет 19FortyFive. Американские войска не справятся ни с затяжным конфликтом, как на Украине, ни с хаосом, как в Газе. Третью мировую им и подавно не выиграть. Вся надежда - на помощь союзников, печалится автор.

Готовность Америки к потенциальной третьей мировой войне зиждется на поддержании разноплановой армии, которую при необходимости можно будет развернуть по всему миру. Армия США под руководством Трампа сместила акцент на сдерживание, предотвращение затяжных столкновений и укрепление таких возможностей, как логистика, точечные удары большой дальности, защита населения и специальные операции.

Готова ли Америка к третьей мировой войне? Смотря что под этим подразумевать

Сейчас в Пентагоне многие задаются этим вопросом и сами же на него отвечают.



Сухопутным войскам США решить его сложнее, чем любому другому роду войск. Чтобы облегчить себе задачу подготовки к будущему, политики и стратеги всегда могут сказать: "Мы на это не пойдем" и удобно отмахнуться от проблем, которые не желают решать. Но у противника тоже есть "право голоса", и его голос не может не учитываться.

Почему третья мировая в одиночку армии США не грозит

Таким образом, сухопутные силы неизбежно берут на себя целый ряд разнообразных военных задач, словно швейцарский нож. К какой бы войне армия США (и родственный род войск, корпус морской пехоты) ни готовились, наземные войска в итоге будут брошены на бесчисленное множество задач - от охраны границ до борьбы с терроризмом, обороны страны, постконфликтной безопасности и многого другого. Все это определяется конкретными обстоятельствами, а не штабными стратегами.

Чтобы оценить пригодность армии США для будущих задач, потребуется взвесить как конкретные возможности, так и универсальность. После четырех лет президентства Трампа американские сухопутные войска наверняка будут лучше подготовлены к защите и охране американских интересов. И вот почему.

Диктатура стратегии и Трамп

Непреложный закон реальности заключается в том, что стратегия и доктрина всегда меняются быстрее, чем структура сил. Определяясь со своими пожеланиями, любая команда Пентагона неизбежно корректирует стратегию и установки военной доктрины, и нынешняя не станет исключением. Но в конечном счете концов ей предстоит сражаться с тем, что у нее будет на тот момент, когда это придется делать.

Стратегия может и не быть идеальной. Достаточно, чтобы она не была откровенным самоубийством: например, настолько заточенной для одной-единственной миссии (вроде линии Мажино), что войска окажутся попросту не готовы к реальности.

Естественные склонности Трампа и его оценка национальной мощи глубоко реалистичны по своей сути и закладывают прочную основу для сухопутных войск. Трамп вступил в должность с армией, лишенной "жесткой силы". Даже его стремление к миру посредством силы и экономического господства проблематично по своей сути. У США есть три жизненно важных сферы интересов: Европа, Ближний Восток и Индо-Тихоокеанский регион. Даже после четырех лет масштабных инвестиций и коренной перестройки стратегии США все равно не смогут сыграть решающую роль ни на одном из этих театров.

Чтобы сделать защиту интересов более осуществимой и подойти к этой задаче ответственнее и добросовестнее, президент вправе избегать сложных столкновений на любом из театров. Поэтому его неприязнь к превентивным войнам, государственному переделу и сменам режима за рубежом весьма благоразумна. При этом Трамп не является сугубым изоляционистом (как часто утверждается) и явно не чурается использовать вооруженные силы в национальных интересах. Он явственно продемонстрировал это на южной границе США в ходе контртеррористических ударов на Ближнем Востоке и военных действий против хуситов.

Кроме того, интерес Трампа к Панамскому каналу и Гренландии обусловлен в первую очередь поддержанием способности США демонстрировать силу по всему миру. Кроме того, с самого начала своего второго срока Трамп активно вовлечен в дела Ближнего Востока и Европы, отдавая себе отчет в том, что США не смогут взять и повернуться спиной ни к одному из ключевых театров военных действий. Все эти импульсы задают верный тон для ответственного военного планирования.

Нет никаких сомнений в том, что стратегия Пентагона будет уделять больше внимания наращиванию сдерживающего потенциала в Индо-Тихоокеанском регионе - и это совершенно справедливо. Тем не менее, из того, что Трамп признал необходимость глобального охвата (а это подразумевает активные действия или, как минимум, поддержку сухопутных войск США), вытекает неизменная потребность в мощной армии широкого профиля - а не раздетой до нитки во имя финансирования потребностей других родов войск. Помимо глобального развертывания, армия будет играть важную и необходимую роль в работе с друзьями и союзниками на ниве обычного сдерживания на всех трех ключевых театрах.

География решает все

Военно-воздушные силы США могут развертываться по всему миру. Военно-морской флот также может плавать по всему миру, попутно перебрасывая морских пехотинцев. Космические силы находятся в околоземном пространстве. Отправить же на войну армию - это принципиально иная задача. Разница такая же, как между волейболом и пионерболом. И если шансы на сокращение армии США невелики, то и перспективы значительного наращивания сухопутных сил не лучше.

Около 90% армии США дислоцировано на постоянной основе в Америке, поэтому их можно отправить на вызов по необходимости. Это не изменится. Однако зарубежное сухопутное присутствие США будет ограничено, и акцент сместится на силы на ротационной основе. В результате наземные силы Америки за рубежом не смогут решительно пресечь агрессивные войны.

Много говорится о присутствии американских войск в качестве "растяжки", о которую споткнется агрессор. Эта стратегия, по-видимому, устарела. Ничто не предвещает, что Россия, Иран или Китай в своих военных расчетах руководствуются страхом порвать эту "растяжку". Аргумент о необходимости просто иметь контингент на местах, будь то в силу привычки или чтобы отпугнуть захватчиков, едва ли убедит американских стратегов. У США нет свободных войск, что разбазаривать их на демонстрацию флага. Это, как говорится "новая нормальность". Не стоит трактовать это как ослабление американской приверженности, безразличие или глобальное отступление - это просто реальность: нельзя же поставить на каждом углу полицейского.

Война с участием США - командный вид спорта

Оценивать возможности и потенциал сухопутных войск США отдельно от других сил крайне опрометчиво. Другие рода войск - огромное подспорье для сил на земле (и наоборот). Мы знаем, что Трамп планирует масштабные инвестиции в стратегические силы, противоракетную оборону, космос и судостроение. Он также стремится к господству в воздухе, решив взять на вооружение F-47. Все эти возможности, с одной стороны, повысят боеспособность сухопутных войск США, а, с другой, - потребуют от них защиты и поддержки.

Итак, учитывая все эти факторы, какую армию выставит Трамп?

Что армия выложит "на стол"?

Логистика

Армия долгое время служила хребтом логистики и опорой вооруженных сил США по всему миру. Это не изменится, и это жизненно важно, поскольку способность налаживать и поддерживать каналы военных поставок по всему миру в поддержку боевых действий за рубежом - мощное конкурентное преимущество Америки.

Дальний огонь

Армия продолжает расширять свои возможности вести дальний точный огонь на любом театре военных действий. Лучший способ избежать войны на истощение - уничтожить, обездвижить или вывести из строя противника, пока вы не столкнулись к ним нос к носу. США - одна из немногих стран, которым это по силам на суше, в воздухе и на море, используя соответствующие силы. Это еще одно бесценное военное преимущество.

Защита населения и инфраструктуры

В этом смысле современная война мало чем отличается от битв древности. Люди, города и их средства их существования на войне могут стать целью с той же вероятностью, что и войска. Посему лучший сдерживающий фактор - такое сочетание нападения и обороны, которое продемонстрирует противнику, что он не сможет одновременно уничтожить врага и защитить население. Роль армии в защите инфраструктуры и населения, от киберпространства до противовоздушной и противоракетной обороны, станет, пожалуй, одной из ключевых областей роста.

Специальные операции

Контртеррористические и иные специальные операции - отнюдь не панацея для решения мировых проблем, но это ценный инструмент в арсенале военных. Армия наверняка останется неотъемлемым элементом спецназа.

Война с применением обычных вооружений

Сможет ли армия США завтрашнего дня вести войну на истощение, словно Украина, обороняясь от Путина, или справиться с разверзшимся уже после конфликта хаосом, как в секторе Газа, - с гибридными действиями, армадами беспилотников, непрерывными кибератаками, градом бомб, пуль и ракет и многим другим? Разумеется, но лишь с помощью друзей и союзников.

Ни у одной западной державы не хватит сухопутных сил или мобилизационного потенциала вести масштабную войну на истощение в течение длительного периода. Решающим фактором станет поддержка коалиции. Хотя в одиночку армия США не соберет достаточной численности, чтобы выиграть третью мировую, немногие армии в мире лучше подготовлены и оснащены для работы с союзниками.

Доколе армия США сохраняет фокус на обучении кадров и боеготовности (а Министерство обороны обещало принять соответствующие меры), а также плотный график совместных учений и ротации войск за рубежом, их сухопутные войска справятся с битвами будущего.

Скорее всего, через четыре года США получат армию, более приспособленную для мира, в котором мы живем, - иными словами, обоснованную, убедительную и приемлемую мощь для защиты американских интересов в составе вооруженных сил США совместно с коалицией друзей и союзников.

Разумеется, Золотой Ордой они не станут, но участи оперативной группы "Смит", разгромленной в битве за Осан в 1950 году, тоже не повторят.

Автор: Джеймс Джей Карафано (James Jay Carafano) - ведущий эксперт по вопросам национальной безопасности и внешней политики. Бывший вице-президент Института национальной безопасности и внешней политики Кэтрин и Шелби Каллом Дэвис при фонде "Наследие". Прослужил в армии США 25 лет. Историк и преподаватель с большим опытом, плодовитый писатель, автор ряда исследований.

Источник - ИноСМИ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1743876900


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Закон о противодействии легализации преступных доходов и финансированию терроризма одобрили сенаторы
- Олжас Бектенов провел совещание по внедрению цифрового тенге и механизмов контроля за целевым использованием бюджетных средств
- Состоялось выездное заседание Совета по молодежной политике в городе Темиртау
- Федеральная земля Гессен как транспортный и финансовый центр Германии выступает мостом для делового сотрудничества c Казахстаном
- Кадровые перестановки
- Канат Бозумбаев обсудил сотрудничество в сфере ВИЭ с эмиратской компанией AMEA Power
- Локализация в машиностроении: компания John Deere запускает производство сельхозтехники в Костанае
- Расширение промышленного потенциала. В регионах Казахстана запускаются масштабные проекты
- Заявление Министерства торговли и интеграции Казахстана касательно введения США новых таможенных пошлин на ряд товаров
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  