Армия США капитулирует заранее. В третьей мировой ей ничего не светит, - Джеймс Джей Карафано

21:15 05.04.2025 19FortyFive

США



Готова ли армия США к третьей мировой?

19FortyFive: армия США не выиграет третью мировую без помощи союзников



Армию США не боятся ни Россия, ни Китай, пишет 19FortyFive. Американские войска не справятся ни с затяжным конфликтом, как на Украине, ни с хаосом, как в Газе. Третью мировую им и подавно не выиграть. Вся надежда - на помощь союзников, печалится автор.



Готовность Америки к потенциальной третьей мировой войне зиждется на поддержании разноплановой армии, которую при необходимости можно будет развернуть по всему миру. Армия США под руководством Трампа сместила акцент на сдерживание, предотвращение затяжных столкновений и укрепление таких возможностей, как логистика, точечные удары большой дальности, защита населения и специальные операции.



Готова ли Америка к третьей мировой войне? Смотря что под этим подразумевать



Сейчас в Пентагоне многие задаются этим вопросом и сами же на него отвечают.







Сухопутным войскам США решить его сложнее, чем любому другому роду войск. Чтобы облегчить себе задачу подготовки к будущему, политики и стратеги всегда могут сказать: "Мы на это не пойдем" и удобно отмахнуться от проблем, которые не желают решать. Но у противника тоже есть "право голоса", и его голос не может не учитываться.



Почему третья мировая в одиночку армии США не грозит



Таким образом, сухопутные силы неизбежно берут на себя целый ряд разнообразных военных задач, словно швейцарский нож. К какой бы войне армия США (и родственный род войск, корпус морской пехоты) ни готовились, наземные войска в итоге будут брошены на бесчисленное множество задач - от охраны границ до борьбы с терроризмом, обороны страны, постконфликтной безопасности и многого другого. Все это определяется конкретными обстоятельствами, а не штабными стратегами.



Чтобы оценить пригодность армии США для будущих задач, потребуется взвесить как конкретные возможности, так и универсальность. После четырех лет президентства Трампа американские сухопутные войска наверняка будут лучше подготовлены к защите и охране американских интересов. И вот почему.



Диктатура стратегии и Трамп



Непреложный закон реальности заключается в том, что стратегия и доктрина всегда меняются быстрее, чем структура сил. Определяясь со своими пожеланиями, любая команда Пентагона неизбежно корректирует стратегию и установки военной доктрины, и нынешняя не станет исключением. Но в конечном счете концов ей предстоит сражаться с тем, что у нее будет на тот момент, когда это придется делать.



Стратегия может и не быть идеальной. Достаточно, чтобы она не была откровенным самоубийством: например, настолько заточенной для одной-единственной миссии (вроде линии Мажино), что войска окажутся попросту не готовы к реальности.



Естественные склонности Трампа и его оценка национальной мощи глубоко реалистичны по своей сути и закладывают прочную основу для сухопутных войск. Трамп вступил в должность с армией, лишенной "жесткой силы". Даже его стремление к миру посредством силы и экономического господства проблематично по своей сути. У США есть три жизненно важных сферы интересов: Европа, Ближний Восток и Индо-Тихоокеанский регион. Даже после четырех лет масштабных инвестиций и коренной перестройки стратегии США все равно не смогут сыграть решающую роль ни на одном из этих театров.



Чтобы сделать защиту интересов более осуществимой и подойти к этой задаче ответственнее и добросовестнее, президент вправе избегать сложных столкновений на любом из театров. Поэтому его неприязнь к превентивным войнам, государственному переделу и сменам режима за рубежом весьма благоразумна. При этом Трамп не является сугубым изоляционистом (как часто утверждается) и явно не чурается использовать вооруженные силы в национальных интересах. Он явственно продемонстрировал это на южной границе США в ходе контртеррористических ударов на Ближнем Востоке и военных действий против хуситов.



Кроме того, интерес Трампа к Панамскому каналу и Гренландии обусловлен в первую очередь поддержанием способности США демонстрировать силу по всему миру. Кроме того, с самого начала своего второго срока Трамп активно вовлечен в дела Ближнего Востока и Европы, отдавая себе отчет в том, что США не смогут взять и повернуться спиной ни к одному из ключевых театров военных действий. Все эти импульсы задают верный тон для ответственного военного планирования.



Нет никаких сомнений в том, что стратегия Пентагона будет уделять больше внимания наращиванию сдерживающего потенциала в Индо-Тихоокеанском регионе - и это совершенно справедливо. Тем не менее, из того, что Трамп признал необходимость глобального охвата (а это подразумевает активные действия или, как минимум, поддержку сухопутных войск США), вытекает неизменная потребность в мощной армии широкого профиля - а не раздетой до нитки во имя финансирования потребностей других родов войск. Помимо глобального развертывания, армия будет играть важную и необходимую роль в работе с друзьями и союзниками на ниве обычного сдерживания на всех трех ключевых театрах.



География решает все



Военно-воздушные силы США могут развертываться по всему миру. Военно-морской флот также может плавать по всему миру, попутно перебрасывая морских пехотинцев. Космические силы находятся в околоземном пространстве. Отправить же на войну армию - это принципиально иная задача. Разница такая же, как между волейболом и пионерболом. И если шансы на сокращение армии США невелики, то и перспективы значительного наращивания сухопутных сил не лучше.



Около 90% армии США дислоцировано на постоянной основе в Америке, поэтому их можно отправить на вызов по необходимости. Это не изменится. Однако зарубежное сухопутное присутствие США будет ограничено, и акцент сместится на силы на ротационной основе. В результате наземные силы Америки за рубежом не смогут решительно пресечь агрессивные войны.



Много говорится о присутствии американских войск в качестве "растяжки", о которую споткнется агрессор. Эта стратегия, по-видимому, устарела. Ничто не предвещает, что Россия, Иран или Китай в своих военных расчетах руководствуются страхом порвать эту "растяжку". Аргумент о необходимости просто иметь контингент на местах, будь то в силу привычки или чтобы отпугнуть захватчиков, едва ли убедит американских стратегов. У США нет свободных войск, что разбазаривать их на демонстрацию флага. Это, как говорится "новая нормальность". Не стоит трактовать это как ослабление американской приверженности, безразличие или глобальное отступление - это просто реальность: нельзя же поставить на каждом углу полицейского.



Война с участием США - командный вид спорта



Оценивать возможности и потенциал сухопутных войск США отдельно от других сил крайне опрометчиво. Другие рода войск - огромное подспорье для сил на земле (и наоборот). Мы знаем, что Трамп планирует масштабные инвестиции в стратегические силы, противоракетную оборону, космос и судостроение. Он также стремится к господству в воздухе, решив взять на вооружение F-47. Все эти возможности, с одной стороны, повысят боеспособность сухопутных войск США, а, с другой, - потребуют от них защиты и поддержки.



Итак, учитывая все эти факторы, какую армию выставит Трамп?



Что армия выложит "на стол"?



Логистика



Армия долгое время служила хребтом логистики и опорой вооруженных сил США по всему миру. Это не изменится, и это жизненно важно, поскольку способность налаживать и поддерживать каналы военных поставок по всему миру в поддержку боевых действий за рубежом - мощное конкурентное преимущество Америки.



Дальний огонь



Армия продолжает расширять свои возможности вести дальний точный огонь на любом театре военных действий. Лучший способ избежать войны на истощение - уничтожить, обездвижить или вывести из строя противника, пока вы не столкнулись к ним нос к носу. США - одна из немногих стран, которым это по силам на суше, в воздухе и на море, используя соответствующие силы. Это еще одно бесценное военное преимущество.



Защита населения и инфраструктуры



В этом смысле современная война мало чем отличается от битв древности. Люди, города и их средства их существования на войне могут стать целью с той же вероятностью, что и войска. Посему лучший сдерживающий фактор - такое сочетание нападения и обороны, которое продемонстрирует противнику, что он не сможет одновременно уничтожить врага и защитить население. Роль армии в защите инфраструктуры и населения, от киберпространства до противовоздушной и противоракетной обороны, станет, пожалуй, одной из ключевых областей роста.



Специальные операции



Контртеррористические и иные специальные операции - отнюдь не панацея для решения мировых проблем, но это ценный инструмент в арсенале военных. Армия наверняка останется неотъемлемым элементом спецназа.



Война с применением обычных вооружений



Сможет ли армия США завтрашнего дня вести войну на истощение, словно Украина, обороняясь от Путина, или справиться с разверзшимся уже после конфликта хаосом, как в секторе Газа, - с гибридными действиями, армадами беспилотников, непрерывными кибератаками, градом бомб, пуль и ракет и многим другим? Разумеется, но лишь с помощью друзей и союзников.



Ни у одной западной державы не хватит сухопутных сил или мобилизационного потенциала вести масштабную войну на истощение в течение длительного периода. Решающим фактором станет поддержка коалиции. Хотя в одиночку армия США не соберет достаточной численности, чтобы выиграть третью мировую, немногие армии в мире лучше подготовлены и оснащены для работы с союзниками.



Доколе армия США сохраняет фокус на обучении кадров и боеготовности (а Министерство обороны обещало принять соответствующие меры), а также плотный график совместных учений и ротации войск за рубежом, их сухопутные войска справятся с битвами будущего.



Скорее всего, через четыре года США получат армию, более приспособленную для мира, в котором мы живем, - иными словами, обоснованную, убедительную и приемлемую мощь для защиты американских интересов в составе вооруженных сил США совместно с коалицией друзей и союзников.



Разумеется, Золотой Ордой они не станут, но участи оперативной группы "Смит", разгромленной в битве за Осан в 1950 году, тоже не повторят.



Автор: Джеймс Джей Карафано (James Jay Carafano) - ведущий эксперт по вопросам национальной безопасности и внешней политики. Бывший вице-президент Института национальной безопасности и внешней политики Кэтрин и Шелби Каллом Дэвис при фонде "Наследие". Прослужил в армии США 25 лет. Историк и преподаватель с большим опытом, плодовитый писатель, автор ряда исследований. Источник - ИноСМИ

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