|Боксер Жанибек Алимханулы в Астане защитил титулы жестоким нокаутом и получил поздравление президента
00:44 06.04.2025
В Астане только что завершился вечер профессионального бокса, главным событием которого стал поединок казахстанца Жанибека Алимханулы и француза Анауэля Нгассименге за титулы WBO и IBF в среднем весе. Об этом передает sportarena.kz
Несмотря на то, что двумя поясами "Казахский стиль" завладел почти полтора года назад, два титула он защищал впервые. В 2024-м после проваленного июльского взвешивания он бился в октябре с Михайловичем только за "ремень" от IBF. В столице Казахстана же Жанибек поставил на кон и звание чемпиона по версии Всемирного боксерского совета.
Бой начался с того, что Нгассименге стал поддавливать чемпиона. Жанибек не форсировал события и принимал удары на блок или легко от них уворачивался. Под конец первого раунда француз оказался на полу.
После этого Анауэль начал действовать в обороне строже, а Жанибек словно не спешил атаковать, действуя предельно аккуратно.
В пятом раунде Нгассименге удачно попал, но казахстанец словно ждал, что соперник раскроется и мощно "выстрелил" в ответ. Француз свалился, словно подкошенный, но вскоре поднялся. Анауэль так тяжело стоял на ногах, что его угол выбросил полотенце, а рефери остановил бой.
Таким образом, Алимханулы успешно защитил два титула и одержал 17-ю победу в карьере (12 досрочно).
Боксер уже получил поздравления от Токаева. Президент отметил, что все соотечественники испытывают чувство гордости за спортсмена, который на родной земле достойно защитил честь страны.