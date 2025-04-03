Боксер Жанибек Алимханулы в Астане защитил титулы жестоким нокаутом и получил поздравление президента

00:44 06.04.2025

В Астане только что завершился вечер профессионального бокса, главным событием которого стал поединок казахстанца Жанибека Алимханулы и француза Анауэля Нгассименге за титулы WBO и IBF в среднем весе. Об этом передает sportarena.kz



Несмотря на то, что двумя поясами "Казахский стиль" завладел почти полтора года назад, два титула он защищал впервые. В 2024-м после проваленного июльского взвешивания он бился в октябре с Михайловичем только за "ремень" от IBF. В столице Казахстана же Жанибек поставил на кон и звание чемпиона по версии Всемирного боксерского совета.



