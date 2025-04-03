|Событие недели: Пошлины США ломают глобальную торговлю, но Россию обошли стороной
00:47 06.04.2025
Олин Ходыревский
СВО
С 5 апреля 2025 года США вводят базовую пошлину в 10% на импорт из 185 стран, а еще для 26 государств действуют повышенные тарифы до 50%. Решение, объявленное Дональдом Трампом как "декларация экономической независимости", затронуло ключевых торговых партнеров – Вьетнам (46%), Индию (26%), Израиль (17%). При этом Россия в этот список не попала, а Украина получила базовую ставку в 10%, как и большинство стран. По словам главы американского Минфина, "Россия не ведет торговлю с США", что формально делает ее "невидимой" для тарифной политики.
Трамп, открыто называя новые пошлины инструментом давления, заявил, что готов к двусторонним переговорам, только если "предложат что-то феноменальное". К примеру, Израиль уже собирается проводить переговоры с Штатами. Впрочем, пока попытка Израиля избежать пошлин – через обнуление тарифов на американские товары – не возымела эффекта: ставка осталась на уровне 17%. Фактически, США отказываются от универсальных правил ВТО в пользу индивидуального торга со странами. Теперь каждой из 211 затронутых юрисдикций предстоит либо договариваться с Белым домом напрямую, либо искать обходные пути - например, реэкспорт через страны с меньшими ставками. Это вызывает сомнение в принципах равного доступа на рынки и возвращает мир к эпохе избирательных торговых союзов.
Некоторые страны уже отреагировали: Китай и Канада анонсировали зеркальные пошлины, вступающие в силу 9 апреля. Меры также готовят Австралия, Бразилия и Южная Корея. Рынок ожидает торговую войну нового формата, где вместо глобальных правил – политические торги, а цена ошибки может выразиться в инфляции, дефиците и росте издержек для самих США.
Впрочем, событие не стало новостью для политиков и экономистов. О том, что Трамп начнет торговую войну, было понятно еще до его избрания. Ясно и то, что после "искусственного шторма" будут либо пересмотрены правила международной торговли, либо созданы новые.
Не нужно пытаться угадать то, как поведет себя Трамп. У него крайне мало времени на реализацию тех "колоссальных" планов. Понятно и то, что во всех решениях он закладывает максимально жесткие условия для контрагентов. Это нужно для пространства в рамках переговорного процесса. "Сделка" – уже можно назвать словом года при президентстве Трампа. Проблема в том, что он одновременно затеял переговоры со всем миром. И если в случае со странами второго эшелона будет договориться проще, то с тем же Китаем торговая война затеяна больше для того, чтобы выторговать себе условия получше в обмен на смягчение пошлин. Вопрос лишь в том, у кого раньше "дрогнет рука" в этой дуэли. Про Европу мы и говорить не будем, страны были пойманы на экономическом и политическом упадке: ковид, зеленый переход и как вишенка на торте оголтелая поддержка Киева сделали свое дело.
Ранее, 4 марта, главным событием дня стало начало штурма ВС РФ Каменки.