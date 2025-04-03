Событие недели: Пошлины США ломают глобальную торговлю, но Россию обошли стороной

00:47 06.04.2025

Олин Ходыревский



СВО



С 5 апреля 2025 года США вводят базовую пошлину в 10% на импорт из 185 стран, а еще для 26 государств действуют повышенные тарифы до 50%. Решение, объявленное Дональдом Трампом как "декларация экономической независимости", затронуло ключевых торговых партнеров – Вьетнам (46%), Индию (26%), Израиль (17%). При этом Россия в этот список не попала, а Украина получила базовую ставку в 10%, как и большинство стран. По словам главы американского Минфина, "Россия не ведет торговлю с США", что формально делает ее "невидимой" для тарифной политики.



