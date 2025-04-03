Восемь стран ОПЕК+ должны представить обновленные графики до 15 апреля

01:12 06.04.2025

Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ провел заседание



АСТАНА, 5 апр - Sputnik. Александр Новак провел сегодня 59-е заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+



На мероприятии обсуждалась ситуация на рынке нефти и параметры соглашения об ограничении добычи. Стороны рассмотрели данные по добыче сырой нефти за январь и февраль 2025 года и отметили высокий уровень соблюдения обязательств странами ОПЕК и не-ОПЕК, участвующими в декларации о сотрудничестве.



"Совместный министерский мониторинговый комитет высоко оценил добровольные корректировки добычи группой восьми стран ОПЕК+ в поддержку стабильности рынка, о которых было объявлено в апреле и ноябре 2023 года. Он также приветствовал объявленное 3 апреля 2025 года решение восьми стран ОПЕК+ о корректировке добычи в мае 2025 года на 411 тыс. баррелей в сутки, что эквивалентно трем ежемесячным повышениям", - сообщили в правительстве РФ.



Участники встречи подтвердили важность полного соблюдения договоренностей в рамках сделки ОПЕК+, а также достижения полного соответствия квотам и компенсациям по добыче нефти.



Отмеченные комитетом страны – участницы сделки, которые допускали добычу сверх установленных для них нормативов, к 15 апреля 2025 года должны предоставить секретариату ОПЕК обновленные планы компенсации с опережающим графиком.



Казахстан на заседании представлял министр энергетики Ерлан Аккенженов.



"Казахстан продолжает следовать договоренностям в рамках ОПЕК+ и продолжит конструктивное взаимодействие с партнерами по альянсу, руководствуясь как международными обязательствами, так и национальными интересами", - подчеркнули в Минэнерго республики.



Следующая встреча мониторингового комитета ОПЕК+ пройдет 28 мая.



Традиционно мониторинговый комитет не принимает никаких решений по судьбе сделки, но дает альянсу рекомендации относительно целесообразности корректировки параметров соглашения и созыва внеочередного собрания всех глав делегаций.



В четверг восемь стран ОПЕК+ с добровольными сокращениями нефтедобычи - Россия, Саудовская Аравия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман - уже договорились ускорить выход из ряда ограничений: с мая они будут добывать на 411 тысяч баррелей в сутки больше, тогда как раньше такой рост планировался за три месяца.



Это, наряду со "взаимными" пошлинами на импорт из других стран, введенными президентом США Дональдом Трампом, опустило мировые цены на нефть до минимума с 2021 года. ОПЕК+ принял решение с апреля постепенно, в течение полутора лет, выходить из ряда добровольных сокращений суммарно на 2,2 миллиона баррелей в сутки, которых придерживаются восемь стран, включая Россию и Саудовскую Аравию.



Но с учетом плана компенсаций перепроизодства в предыдущие периоды в апреле добыча ОПЕК+ должна вырасти меньше, чем ожидалось - на 88 тысяч баррелей в сутки вместо 138 тысяч.