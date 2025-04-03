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В Узбекистане опубликован реестр из 67 компаний с эксклюзивными правами
02:15 06.04.2025

Комитет по конкуренции опубликовал реестр из 67 компаний с эксклюзивными правами. При этом в списке отсутствуют некоторые компании, включая оператора системы UzIMEI. Как пояснили в комитете, отдельный перечень составлен для тех, кому права даны конфиденциально - он не подлежит публикации по закону.

Комитет по развитию конкуренции и защите прав потребителей опубликовал реестр предприятий с эксклюзивными правами в Узбекистане.

Список опубликован в рамках исполнения указа президента о развитии конкуренции и повышении роли частного сектора в экономике от 28 февраля.

В перечень вошли 67 компаний, обладающих эксклюзивными правами на осуществление 81 вида деятельности на отдельных рынках. С реестром можно ознакомиться по ссылке.

Они в основном охватывают сферы строительства, проектирования, электронных торгов, сертификации. Например, 26 организаций имеют эксклюзивное право разрабатывать генеральные планы поселков и городов с населением менее 20 тысяч человек.

У компании "Узшахарсозлик ЛИТИ" есть права на разработку градостроительной документации, генеральной схемы республики, генпланов городов, городских поселков.

У нее и еще у "Тошкентбошплан ЛИТИ", "Тошуйжой ЛИТИ" есть право разрабатывать проекты строительства в массивах "Новый Узбекистан".

За компанией "ТупалангсувГЭСкурилиш" закреплено право на строительство и модернизацию объектов "Узбекгидроэнерго".

"УзкурилишматериалЛИТИ" проводит сертификацию всех видов производимых строительных материалов и изделий.

Госпредприятие "Орол артемия саноат" занимается сбором и поставкой цист артемии в акватории Аральского моря.

Центру организации электронных онлайн-аукционов (E-auksion) предоставлено 16 эксклюзивных прав.

В списке также числится частная компания CRPT Turon, которой владеет Digital Holding (принадлежит компании, аффилированной с предпринимателем Алишером Усмановым, а также Агентству по управлению госактивами). Она выступает эксклюзивным оператором системы маркировки и отслеживания продукции Asl Belgisi, предоставляет маркировочные коды производителям и импортерам продукции, подлежащей обязательной маркировке.

В реестре не оказалось оператора системы обязательной регистрации мобильных устройств по IMEI-кодам (UzIMEI), а также компании Information Technology Center (США), которая обслуживает систему.

Также в списке отсутствуют компании, которые по закрытым решениям могли получить эксклюзивные права на экспорт газа, добычу нефти, сланца или руд.

Как уточнили "Газете.uz" в комитете, список предприятий, которым эксклюзивные права были предоставлены в конфиденциальном порядке, сформирован отдельно и по законодательству не подлежит публикации.

"Этот список ведется в установленном порядке, однако в силу требований законодательства, не публикуется в открытом доступе", - заявили в ведомстве.

По данным комитета, за прошедший период в рамках решений президента, направленных на сокращение участия государства в экономике и создание более широких возможностей для частного сектора, были отменены эксклюзивные права 24 предпринимателей и госорганизаций.

Комитет заявил, что продолжит системный анализ в части выявления эксклюзивных прав и по его итогам вносить изменения и дополнения в данный реестр.

Указом президента с 1 апреля отменены эксклюзивные права пяти компаний Узбекистана, включая "Узбекэкспертизу" и "УзИнжиниринг". С этой даты такие права будут даваться на срок до 3 лет только для защиты конституционного строя, безопасности и в чрезвычайных ситуациях.

Источник - Газета.uz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1743894900


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