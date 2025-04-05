Транскаспийский газопровод: миражи турецких надежд и темное будущее, - Дмитрий Нефедов

02:55 06.04.2025

Транскаспийский газопровод: миражи турецких надежд и темное будущее

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05.04.2025 | Дмитрий НЕФЕДОВ



В соответствии с подписанным 10 февраля 2025 г. соглашением между турецкой энергетической компанией BOTAS и "Туркменгазом" с 1 марта 2025 года начались поставки туркменского природного газа в Турцию. Как рассказал посол Турции в Ашхабаде А. Демирок, они реализуются "через Иран в рамках бартерной схемы. Это событие стало результатом многолетних переговоров и знаменует собой важный этап в развитии энергетического сотрудничества между нашими странами. Согласно соглашению, объем поставок составит до 2 млрд кубометров газа в год".



Контракт способствует укреплению энергетической безопасности Турции и региона в целом, констатировал дипломат, не забыв и о давнем фантоме по дну Каспийского моря предполагаемой мощностью 15 млрд куб. м: "В долгосрочной перспективе Турция заинтересована в реализации проекта Транскаспийского газопровода, который позволит увеличить объемы поставок газа из Туркменистана и направлять его на европейский рынок". Ранее в прошлом году А. Демирок упоминал о планах Турции получить с восточного берега Каспия ни много ни мало 300 млрд куб. м газа для себя и для экспорта на европейский рынок в течение 20 лет с целью приблизиться к вожделенной цели превращения в макрорегиональный транзитно-энергетический хаб.



6-7 марта в Ашхабаде побывал премьер-министр Грузии И. Кобахидзе, упомянув в ходе переговоров с президентом С. Бердымухамедовым о перспективе транзита газа из Туркменистана на Запад через территорию Азербайджана и Грузии. Не обошли собеседники и тему уже десятилетия обсуждаемого проекта Транскаспийского газопровода, якобы способного обеспечить прямые и крупные поставки туркменского газа через Каспийское море в Европу.



Туркмения готова поставлять природный газ в Европейский союз и развивать сотрудничество в энергетическом секторе, заявил в начале марта в интервью Euronews председатель Народного совета (Халк маслахаты) Гурбангулы Бердымухамедов: "В энергетическом секторе имеется колоссальный потенциал, обоюдный интерес к которому сегодня только возрастает... Европейский рынок энергоресурсов – один из крупнейших в мире. В условиях современности это требует бесперебойных и в больших объемах поставок энергосырья для стабильного развития экономики Европы".



