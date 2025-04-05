|Транскаспийский газопровод: миражи турецких надежд и темное будущее, - Дмитрий Нефедов
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Транскаспийский газопровод: миражи турецких надежд и темное будущее
Политическая конъюнктура не гарантирует экономических выгод...
05.04.2025 | Дмитрий НЕФЕДОВ
В соответствии с подписанным 10 февраля 2025 г. соглашением между турецкой энергетической компанией BOTAS и "Туркменгазом" с 1 марта 2025 года начались поставки туркменского природного газа в Турцию. Как рассказал посол Турции в Ашхабаде А. Демирок, они реализуются "через Иран в рамках бартерной схемы. Это событие стало результатом многолетних переговоров и знаменует собой важный этап в развитии энергетического сотрудничества между нашими странами. Согласно соглашению, объем поставок составит до 2 млрд кубометров газа в год".
Контракт способствует укреплению энергетической безопасности Турции и региона в целом, констатировал дипломат, не забыв и о давнем фантоме по дну Каспийского моря предполагаемой мощностью 15 млрд куб. м: "В долгосрочной перспективе Турция заинтересована в реализации проекта Транскаспийского газопровода, который позволит увеличить объемы поставок газа из Туркменистана и направлять его на европейский рынок". Ранее в прошлом году А. Демирок упоминал о планах Турции получить с восточного берега Каспия ни много ни мало 300 млрд куб. м газа для себя и для экспорта на европейский рынок в течение 20 лет с целью приблизиться к вожделенной цели превращения в макрорегиональный транзитно-энергетический хаб.
6-7 марта в Ашхабаде побывал премьер-министр Грузии И. Кобахидзе, упомянув в ходе переговоров с президентом С. Бердымухамедовым о перспективе транзита газа из Туркменистана на Запад через территорию Азербайджана и Грузии. Не обошли собеседники и тему уже десятилетия обсуждаемого проекта Транскаспийского газопровода, якобы способного обеспечить прямые и крупные поставки туркменского газа через Каспийское море в Европу.
Туркмения готова поставлять природный газ в Европейский союз и развивать сотрудничество в энергетическом секторе, заявил в начале марта в интервью Euronews председатель Народного совета (Халк маслахаты) Гурбангулы Бердымухамедов: "В энергетическом секторе имеется колоссальный потенциал, обоюдный интерес к которому сегодня только возрастает... Европейский рынок энергоресурсов – один из крупнейших в мире. В условиях современности это требует бесперебойных и в больших объемах поставок энергосырья для стабильного развития экономики Европы".
В том же месяце министр энергетики Турции А. Байрактар прибыл в Ашхабад для участия в конференции "Международный год мира и доверия" и провел беседу президентом Бердымухамедовым. Он отметил, что Турция высоко ценит сотрудничество с Туркменией и видит большой потенциал для развития связей в топливно-энергетической сфере, и с 1 марта Турция начала импорт туркменского газа с использованием своповой схемы, что "имеет огромное значение не только для диверсификации его страной поставок газа, но и для доступа туркменского сырья на западные рынки, в Европу". Тем самым он вновь продемонстрировал на поддержку Анкарой идеи прокладки Транскаспийского газопровода. В Ашхабаде последовательно поддерживает проекты энергетического сотрудничества на Каспии, включая строительство подводных трубопроводов, дежурно напомнил глава государства, отметив соответствие подобного рода инициатив нормам международного права и их позитивное влияния на энергетическую устойчивость Евразии.
Ранее, 8 ноября 2023 г., государственный концерн "Туркменгаз" и Министерство энергетики Ирака в Ашхабаде достигли 5-летнего соглашения об экспорте газа в Ирак по схеме своп через Иран, а 3 июля 2024 года, Туркменистан и Иран подписали соглашение в сфере газового сотрудничества из трех компонентов:
- поставки 10 млрд. кубометров газа в год в Иран в обмен на поставки аналогичного объема в Ирак;
- увеличение поставок газа в Иран;
- строительство иранскими компаниями газовой инфраструктуры в Туркменистане, включая 125-километровый газопровод и 3 компрессорные станции.
Как видим, аналогичную схему пытаются реализовать турки, одновременно намереваясь вернуть к жизни давний проект подводного газопровода через Каспий, однако текущая геополитическая ситуация нисколько не способствует реализации этого завирального проекта, позитивных подвижек по которому едва ли стоит ожидать в силу целого комплекса факторов и обстоятельств. К примеру, администрация Трампа решительно нацелена на продавливание дополнительного экспорта в Европу американского сжиженного природного газа. Кроме этого, в Белом доме вносят сумятицу в стройные ряды брюссельских чиновников, исповедующих линию на окончательный и бесповоротный отказ от российского топлива. Продвигаемое хозяином Белого дома урегулирование конфликта на Украине вызывает необходимость переосмысления и внесения ими корректив в энергетическую политику ЕС на российском направлении. По слухам, американцы даже прорабатывают с Москвой возможность участия в поставках российского голубого топлива по нефункционирующим газопроводам "Северные потоки". В свою очередь европейский бизнес заинтересован в скорейшем возращении дешевого российского газа на рынок Европы. Согласно недавнему прогнозу JP Morgan, первые объемы российского трубопроводного газа могут вернуться в ЕС во второй половине 2025 года.
Прозвучавшие на днях "обещания" Д. Трампа нанести (совместно с Израилем) обезоруживающий удар по Ирану, даже если они так и останутся угрозами, максимально снижает, прежде всего политически, конкурентоспособность газового (и вообще любого) транзита через Иран в Турцию и далее в ЕС. Интересно, что в МИД Франции, традиционно поддерживавшей более тесные связи с Тегераном, также предупредили о риске "неизбежной" войны с Ираном
В складывающейся ситуации крупные объемы туркменского газа вряд ли дойдут до Европы в обозримой перспективе. Европейцы не будут оказывать помощь реализации проекта Транскаспийского газопровода, ограничиваясь лишь словесной эквилибристикой, ибо в наличии у них сейчас имеются другие источники газа.
Стоимость строительства подводного газопровода между Азербайджаном и Туркменистаном протяженностью более 400 км оценивается зарубежными экспертами как минимум, в 10 млрд. долл., изыскать которые в условиях мировой турбулентности и военно-политической неопределенности не так-то просто. Об эфемерных планах создания соответствующего консорциума уже никто не вспоминает, обошли данный вопрос и участники прошедшего в Самарканде саммита ЕС – Центральная Азия.
Помимо вышеупомянутых рисков большой войны на Ближнем Востоке, не до конца не урегулировано прохождение морской границы между Баку и Ашхабадом, как и между Ашхабадом и Тегераном. Кроме того, некоторые азербайджанские эксперты считают нецелесообразным подключение туркменского газа к газотранзитной системе Азербайджан – Грузия – Турция – Балканы, поскольку это наверняка снизит объем поставок газа с месторождения Шах-Дениз-2 у западных берегов Каспия. Косвенно эту позицию еще в 2022 г. поддержал Ильхам Алиев: "Что касается проекта Транскаспийского газопровода, то он обсуждается 15 лет, но с практической стороны для его реализации не предпринято никаких шагов. Этот проект основывается на ресурсах Туркменистана. Поэтому, если правительство Туркменистана примет решение о строительстве этого газопровода, это будет их решение. Если они примут такое решение, то, безусловно, мы их поддержим. Но мы не будем здесь инициаторами".
В контексте означенных факторов, едва ли устарело мнение эксперта одного из западных аналитических центров Дэниела Штейна: "...Проект Транскаспийского газопровода может быть привлекателен для политиков, но с точки зрения экономических выгод он вряд ли осуществим… несмотря на огромные в целом запасы газа, в Туркменистане нет определенного месторождения, сырье из которого можно было бы выделить отдельно для этого проекта", поскольку "все новые газовые поля, разработанные в последние годы, выделены для поставок газа в Китай (стратегический импортер туркменского газа. – Прим. авт.) по долгосрочным контрактам". (1) Объем же оставшихся запасов "в месторождениях, ранее использовавшихся для экспорта газа в Россию, неизвестен". Кроме того, "вряд ли туркменский газ сможет конкурировать в Европе из-за высокой себестоимости", что обусловлено "затратами на очистку этого газа с высокой примесью серы, а также на его транспортировку".
По оценкам американского энергетического ведомства, туркменские газовые поставки в западном направлении навряд ли превысят 5 млрд. кубометров в год (причем это наилучший сценарий), в то время как в ЕС рассчитывают на 8-10 млрд. туркменского газового сырья ежегодно уже в ближайшей перспективе. Впрочем, и для 4-5 млрд. требуется минимум на треть повысить пропускную способность газопроводной системы на севере Ирана, стыкующейся с трансанатолийской газотранспортной системой.
Нельзя и забывать и об экологических проблемах Каспийского моря, которое к тому же страдает от процесса обмеления. Данная тема поднималась на прошедшей в Баку в прошлом году 29-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата. Вряд ли европейские банки и компании в будущем будут готовы финансировать и закупать газ с крупной подводной магистрали, которая неизбежно нанесет экологический ущерб уникальному замкнутому водоему и их репутации, не говоря о том, что коммерчески она убыточна, а военно-политические риски запредельно высоки.
Примечание
(1) В настоящее время функционируют три нитки "Туркменистан – Китай", рассчитанные на транзит около 40 млрд куб м в год. Четвертую нитку планируется построить по маршруту Туркменистан – Узбекистан – Таджикистан – Кыргызстан – Китай", что позволит довести поставки туркменского газа в Китай до 65 млрд куб. ежегодно. Основной сырьевой базой поставок газа в Китай по данному маршруту станет крупное газовое месторождение "Галкыныш".