Нацагентство Кыргызстана по инвестициям подписало меморандум о сотрудничестве с основателем криптобиржи Binance

03:26 06.04.2025

Нацагентство по инвестициям КР и блокчейн-эксперт Чанпэн Чжао подписали меморандум о сотрудничестве

04.04.2025



Национальное агентство по инвестициям при Президенте Кыргызской Республики и Чанпэн Чжао подписали Меморандум о сотрудничестве.



Национальное агентство по инвестициям при Президенте Кыргызской Республики и Чанпэн Чжао договорились работать над следующими инициативами, как инфраструктурная и технологическая поддержка.



Стороны договорились работать над следующими инициативами:



- Инфраструктурная и технологическая поддержка. Консультации и технологические решения для помощи в развитии инфраструктуры блокчейна в Кыргызской Республике, а также поддержка в разработке и формирования предполагаемого резерва криптовалюты;



- Содействие в обучении и поддержки молодежи, специалистов по технологиям блокчейна, а также реализация программы по обучению сотрудников соответствующих министерств и ведомств в направлении блокчейн-технологиий, управлению виртуальными активами и кибербезопасности;



- Система управления по развитию виртуальных активов и блокчейн-технологий.



Отметим, что Чанпэн Чжао является основателем одной из самых крупных криптовалютных бирж Binance, специализирующейся на технологии блокчейн и решениях в области криптовалют, имеющей опыт в разработке кошельков, блокчейн-инфраструктурах, нормативно-правовой базе и на консультационных услугах.