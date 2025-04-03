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Как разгромить образование и сделать страну снова великой (американский опыт), - Дмитрий Косырев
11:55 06.04.2025

Как разгромить образование и сделать страну снова великой

Дмитрий Косырев

Разбираться в этой истории надо вот как: если вторая держава мира - США - начала погром своей системы образования и если у нас идут по нарастанию дискуссии о том, что делать уже с нашей системой образования, которая была частично скопирована с американской в известный период, то имеет смысл посмотреть, где в американских событиях что-то совсем местное и особенное, а где достойное нашего серьезного внимания и выводов.

Итак, из последних событий: Дональд Трамп лишил Принстонский университет множества грантов от правительственных ведомств. Это примерно как если бы у нас так поступили с МГУ или МГИМО. Причины: формально - антисемитизм и травля студентов-евреев после начала израильской операции в Газе. А реально дело далеко не только в евреях и не в одном только университете. Хотя бы потому, что без федеральных грантов Трамп оставляет уже четвертый вуз. Сумма, о которой речь, - 8,7 миллиарда долларов, то есть не пустяк.

Цель свою его администрация не скрывает: нужно уничтожить всю систему образования, которая привела страну к катастрофе. Другое дело, что у Трампа это не сильно получается. Две недели назад стало известно, что ему не удастся сразу упразднить Министерство образования, потому что это не в полномочиях президента - тут нужно согласие конгресса, а конгресс отказал. Поэтому пока что Трамп подписал указ о "начале процедуры" полного разгона этого министерства, штаты там сокращены примерно вдвое, а дальше будет хуже.

Итак, вторая экономика мира с населением в 347 миллионов человек должна лишиться единой образовательной системы, передав школьное обучение в ведение штатов. Они это серьезно? Да уже сегодня разные штаты - это как минимум две Америки, демократическая и республиканская. В итоге нация уже окончательно лишится главной своей скрепы - общего понимания собственной истории, культуры. И это не говоря о падении уровня технических знаний на фоне укрепляющегося технологического лидерства Китая и других стран.

Так? Ровно наоборот. Описанная выше катастрофа уже произошла, и именно поэтому администрация ставит задачу образовательную систему поломать и, возможно, воссоздать с нуля. Но пока - ломать.

Понятно, что либералы бьются в истерике. Вот вам хотя бы заголовок одной из публикаций на эту тему: "Урезать Министерство образования - значит предать прошлое, настоящее и будущее Америки". И дальше дискутируют горюющие и ругающиеся читатели - чиновники Минобра, ученики-аутисты, учителя… В общем, классика.

Давайте не будем повторять известные и постоянно у нас публиковавшиеся факты - насчет того, что уровень знаний школьников в США падает год за годом и Америку обгоняют по этой части все больше стран. Тем более что сегодня в упомянутом коллективном стоне все это как раз и повторяется самым наглым образом, только в виде обвинений Трампу.

А что на самом деле: вот относительно давний комментарий весьма умного экономиста с правого фланга, который напоминает об удивительных фактах. До 30-х годов в США даже не было обязательного по всей стране школьного образования (существовало только в некоторых штатах). Но образованные люди были в громадном множестве. Так что путь только один, говорит автор: назад, в будущее.

Вот посмотрите, когда Америка была великой? Начался процесс еще в 20-е годы прошлого века, когда технологическую революцию возглавили именно США, а Британская империя это соревнование проиграла. В 1940-е, 1950-е Соединенные Штаты проектировали и производили все мыслимое и успешно продавали по всему миру, и не забудем хорошую литературу, кино и многое другое. А федерального министерства не было, и даже обязательное образование только-только ввели.

А когда конкретно начался надлом и спад? Получается, что ровно после 1979 года, когда было создано то самое министерство: невероятно, но факт. Уже в 90-е годы, когда Россия пыталась заимствовать "самую передовую систему образования в мире", многие американцы били тревогу - образованность покатилась под откос, и процесс только набирал скорость (и продолжает это делать до сего дня).

Простой вопрос: почему? А вот теперь начинается местная специфика и экзотика. В США сложился довольно жутковатый механизм, с чавканьем пережевывающий деньги, в том числе из федерального и местных бюджетов. В эпицентре его - два громадных и несколько небольших профсоюзов учителей, а Минобр играет роль насосной станции для перекачки частных и государственных денег.

Какие деньги? Примерно так: фонды ассоциации образования в штате Калифорния больше, чем у местного департамента Минобра. И вот эта федерация переводит 420 тысяч долларов… школам? Нет, антиамериканскому проекту "1630" (который объясняет, что кругом одни расисты). Туда же идут 840 тысяч от другого профсоюза, плюс такие же пожертвования на движения ЛГБТ* и еще партии демократов под выборы. Это помимо миллиардов на образование как таковое.

Эти околообразовательные круги - чистая демократическая массовка со всем набором якобы либеральных идей (перечислять их в очередной раз не хочется), системно уничтожающих общество. Верхушка этого "глубинного государства" - университеты со множеством отраслей науки. Что при этом забавно: громадные профсоюзы учителей есть, но чуть ли не главной проблемой образования в США считают нехватку… квалифицированных учителей. И как это у них получается, интересно?

И ровно такая же катастрофа создалась в медицине - с пережевыванием немыслимых денег, продажной и лживой наукой. И с национальной катастрофой по части здоровья примерно таких же масштабов, как и в образовательной сфере.

А выводы из этой ситуации можно и нужно сделать следующие: перестройка в США - это надолго, и с весьма неясным результатом. Бывают такие перестройки, когда уже поздно что-то делать. Но то, что еще десять-пятнадцать лет Америка не будет снова великой, зато будет нервной, истерической и злобной, - это в любом случае факт.

А у нас тем временем будет достаточно времени спокойно изучить вот эти две американские катастрофы (образования и медицины), чтобы знать, чего нам нельзя допускать ни в коем случае.

* Движение признано экстремистским и запрещено в России.

Источник - РИА Новости
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1743929700


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