В Японии создали киберконя CORLEO с искусственным интеллектом на водородном двигателе (видео)

12:03 06.04.2025

Kawasaki представила прототип проекта роботизированного мото-коня Corleo



На выставке Osaka Kansai Expo компания Kawasaki анонсировала показ концептуальной модели роботизированного мото-коня Corleo, на котором можно ездить (передвигаться, скакать, прыгать) по пересеченной местности. Производитель считает, что это будет совершенно новая категория персональных мобильных устройств, которые позволят людям безопасно путешествовать в места, которые ранее были недоступны.



В Kawasaki ожидают, что такие устройства выйдут в производство до 2050 года. Вместо сердца у мото-коня Corleo водородный двигатель, а вместо мозга - бортовой ПК с ИИ, который анализирует положение в пространстве, чтобы робот нормально балансировал, а пользователь не слетел с него. Это не просто транспорт, а четырехногий внедорожник, который может передвигаться по любой местности, даже прыгать по заснеженным горам.







Робо-конь оснащен 150-кубовым водородным двигателем для выработки электроэнергии. Водород подается из канистр, установленный сзади. Вырабатываемая электроэнергия питает приводные агрегаты, установленные в каждой из четырех ног.



"Революционное внедорожное персональное транспортное средство Kawasaki предлагает превосходные возможности вездехода, приводимые в движение четырьмя роботизированными ногами, вместе с управляемостью и устойчивостью мотоциклов Kawasaki. Сохраняя радость езды, транспортное средство постоянно отслеживает движения водителя, чтобы достичь успокаивающего чувства единства между человеком и машиной. Покоряйте горы, дышите свежим воздухом и наслаждайтесь панорамными видами. Позвольте Corleo раскрыть ваш „Импульс к движению" на свежем воздухе", - пояснили в Kawasaki.



Робо-конь оснащен приборной панелью, которая отображает уровень водорода, маршрут к вершине, положение центра тяжести и другую информацию. Ночью устройство также умеет поддерживать оптимальную езду, проецируя маркеры на поверхность дороги, чтобы указать путь вперед.



Задний блок ног мото-коня Corleo может качаться вверх и вниз независимо от переднего блока ног, что позволяет устройству поглощать удары во время ходьбы и бега. Кроме того, при подъеме по ступенькам сидящий человек может сохранять постоянную позу, а не дергаться вверх и вниз. Также пользователь может управлять машиной посредством смещения веса, определяемого датчиками на ступеньках и рулем. Изменяя длину стремени, ездок может сохранять оптимальную позу для себя.



Четыре ноги робо-коня оснащены копытами со специальной структурой из резины и материала, который поглощает неровности поверхности и не скользит. Эти копыта могут адаптироваться к различным ландшафтам, включая луга, каменистые участки и поля с щебнем.