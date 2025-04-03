Турецкая Anadolu Isuzu хочет купить Самаркандский автозавод по производству автобусов и грузовиков

12:18 06.04.2025

Anadolu Isuzu предложила выкупить контрольный пакет в узбекистанской SamAuto



Турецкая Anadolu Isuzu подала предложение о покупке 75,2% доли Самаркандского автозавода. Сейчас контрольная доля в SamAuto принадлежит государству, среди других учредителей - две японские компании Itochu и Isuzu Motors. Изначально завод был узбекско-турецким СП "СамКочАвто".



Турецкий автопроизводитель Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş. подал официальное предложение Агентству по управлению государственными активами Узбекистана о приобретении контрольной доли Самаркандского автомобильного завода (SamAuto). Об этом сообщается в заявлении, опубликованном на платформе публичного раскрытия информации (KAP).



Инвестор намерен приобрести 75,2% в SamAuto, которая производит автомобили и автобусы по лицензии японской фирмы Isuzu.



Остальная часть принадлежит японским компаниям Itochu Corporation и Isuzu Motors - у каждой из них по 12,4% доли.



В июне 2024 года стороны подписали меморандум о взаимопонимании для оценки возможности сделки и проведения соответствующих процедур.



7 октября министр инвестиций, промышленности и торговли Лазиз Кудратов встретился с президентом автомобильной группы турецкой компании Anadolu Isuzu Борой Кочаком. Стороны обсудили практические аспекты привлечения компании к участию в государственной программе приватизации в Узбекистане и реализации проектов в сфере автомобилестроения.



В ноябре Anadolu Isuzu начала финансовый, юридический и налоговый аудит, направленный на подготовку обязывающего предложения. Компания отметила, что будет информировать общественность по мере продвижения сделки.



Anadolu Isuzu была основана в 1984 году, является дочерней компанией турецкого холдинга Anadolu Group и одним из крупнейших предприятий в сфере производства автобусов и коммерческого транспорта. Дочерние компании Anadolu Group в Узбекистане владеют заводами Coca Cola и лабораторией цифровой гистологии в Ташкенте.



Самаркандский автозавод по производству автобусов и грузовиков был основан в 1996 году совместно с турецким Koç Holding на базе завода "АвтоВАЗагрегат"". Изначально завод назывался "СамКочАвто", здесь производились машины под брендом UzOtoyol. Сегодня предприятие выпускает грузовики, автобусы на базе шасси Isuzu, а также пикапы Isuzu D-Max.