Овечкин забросил 895-ю шайбу в НХЛ и побил снайперский рекорд: "Больше спасибо русским, мы это сделали!"

21:26 06.04.2025

Овечкин побил рекорд Гретцки и стал лучшим снайпером в истории НХЛ



МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин опередил канадца Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ) за всю историю.



Овечкин отметился заброшенной шайбой в гостевом матче против "Нью-Йорк Айлендерс". 39-летний россиянин довел общее число своих голов в регулярных чемпионатах НХЛ до 895 в 1487 матчах в карьере и стал единоличным рекордсменом лиги.



