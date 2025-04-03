Bild: дефицит бюджета в Германии достиг рекордных значений с 1990 года

22:49 06.04.2025

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Германия



Наибольший дефицит с момента воссоединения: наши города и районы разорены

Bild: дефицит бюджета в Германии достиг рекордных значений с 1990 года



Дефицит бюджета в Германии достиг самых высоких показателей с 1990 года, пишет Bild. И он продолжает стремительно расти. Напротив, рост доходов оказался зловеще низким



Дыры в муниципальных бюджетах увеличиваются все быстрее!



