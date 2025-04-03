|Bild: дефицит бюджета в Германии достиг рекордных значений с 1990 года
22:49 06.04.2025
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Германия
Наибольший дефицит с момента воссоединения: наши города и районы разорены
Bild: дефицит бюджета в Германии достиг рекордных значений с 1990 года
Дефицит бюджета в Германии достиг самых высоких показателей с 1990 года, пишет Bild. И он продолжает стремительно расти. Напротив, рост доходов оказался зловеще низким
Дыры в муниципальных бюджетах увеличиваются все быстрее!
В 2024 году дефицит бюджета немецких городов и муниципалитетов составит 24,8 миллиарда евро. По данным Федерального статистического ведомства, это самый высокий показатель с момента воссоединения Германии в 1990 году! Причем он стремительно вырос по сравнению с предыдущим годом, когда дефицит составлял "всего" 6,6 миллиарда евро.
Социальные пособия съедают доходы муниципалитетов
По данным Федерального ведомства, дефицит вырос потому, что рост доходов просто не поспевал за сильным увеличением расходов. В 2024 году муниципальные расходы выросли на 29,4 миллиарда евро до 362,7 миллиарда евро (+8,8 %) по сравнению с предыдущим годом.
Самой крупной статьей расходов были социальные выплаты, которые выросли на 8,9 миллиарда евро (+11,7 %) до 84,5 миллиарда евро. Основной причиной этого стала корректировка стандартных ставок социальной помощи и пособий гражданам в январе.
Увеличиваются расходы на социальное обеспечение молодежи, кадровые выплаты и пособия для лиц, претендующих на убежище
Увеличились также расходы на социальное обеспечение детей и молодежи (+17,1 %), помощь в социальной интеграции (+13,6 %), расходы на образование, жилье и отопление, а также расходы по закону о предоставлении социальной помощи лицам, претендующим на получение убежища (+3,3 % - до 3,8 миллиарда евро).
Сильно выросли и кадровые выплаты - на 8,9 %, составив 88,1 миллиарда евро. Это было связано с повышением заработной платы, которое вступило в силу в 2024 году, и увеличением численности работающего населения.
В отличие от роста расходов, рост доходов муниципальных бюджетов был зловеще низким! В 2024 году они составили 338,5 миллиарда евро, что всего на 3,5% или 11,4 миллиарда евро больше, чем в 2023 году.
Почти никакого роста налоговых поступлений
После значительного роста в предыдущие годы налоговые поступления, например, увеличились лишь на 1,5% до 132,1 миллиарда евро. В первую очередь сократился налог на прибыль предприятий, уплачиваемый компаниями-резидентами.
Основные ассигнования федеральных земель на пополнение муниципальных бюджетов составят в 2024 году 51 миллиард евро, что на 2% больше. На инвестиции федеральные земли потратили 13,9 миллиарда евро (+2,2%).