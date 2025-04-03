 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Воскресенье, 06.04.2025
23:27  Плацдармы за Осколом воссоединились в единый русский фронт – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
22:49  Bild: дефицит бюджета в Германии достиг рекордных значений с 1990 года
21:26  Овечкин забросил 895-ю шайбу в НХЛ и побил снайперский рекорд: "Больше спасибо русским, мы это сделали!"
20:58  О возникновении первых христианских монастырей, - Павел Густерин
15:25  FT: НАТО в шерстяных подгузниках активно готовится к войне с Россией в Арктике
12:18  Турецкая Anadolu Isuzu хочет купить Самаркандский автозавод по производству автобусов и грузовиков
12:03  В Японии создали киберконя CORLEO с искусственным интеллектом на водородном двигателе (видео)
11:55  Как разгромить образование и сделать страну снова великой (американский опыт), - Дмитрий Косырев
03:26  Нацагентство Кыргызстана по инвестициям подписало меморандум о сотрудничестве с основателем криптобиржи Binance
02:55  Транскаспийский газопровод: миражи турецких надежд и темное будущее, - Дмитрий Нефедов
02:15  В Узбекистане опубликован реестр из 67 компаний с эксклюзивными правами
01:12  Восемь стран ОПЕК+ должны представить обновленные графики до 15 апреля
00:47  Событие недели: Пошлины США ломают глобальную торговлю, но Россию обошли стороной
00:44  Боксер Жанибек Алимханулы в Астане защитил титулы жестоким нокаутом и получил поздравление президента
00:02  Почему украинцы не сдаются, - Ростислав Ищенко
Суббота, 05.04.2025
21:15  Армия США капитулирует заранее. В третьей мировой ей ничего не светит, - Джеймс Джей Карафано
20:43  Приоритет сотрудничества над интеграцией в Центральной Азии и чему можно поучиться у ЕС, - Юрий Саруханян
19:26  В Казахстане после открытия месторождение в 20 млн.тонн редкозема учредили звание "Заслуженный геолог"
18:41  На Самаркандском Климатическом форуме стратегию Узбекистана представила Саида Мирзиеева
17:39  Турецкие игры с огнем. Не Соросом единым…, - Сергей Кожемякин
15:47  Памятник Александру Невскому "ожил" в годовщину Ледового побоища ливонских рыцарей
11:07  Трамп главе ФРС: "Снижай процентные ставки, Джером, и прекращай играть в политику!"
11:03  Водная дипломатия. Миллиарды кубометров воды пришли в Казахстан из Узбекистана
10:56  RT: доклад "Американские мегафонды, или Кто похищает Европу"
10:24  Гретцки Овечкину: "Мой дед был русским. Он бы обрадовался, что мой рекорд побил россиянин"
01:15  Коммерсантъ: Евросоюз сошелся с Центральной Азией в стратегическом партнерстве
00:44  Как вся Британская империя переехала на один остров. Белые отныне "не представляют настоящих лондонцев"
00:35  Монголия. Дочь "сокола национальной борьбы" представит страну на конкурсе "Мисс мира 2025"
00:13  Таджикские таможенники изучили опыт узбекских коллег в области цифровизации
00:08  Миф об основанном на правилах порядке: как НАТО разжигала украинский кризис, - Тед Карпентер
Пятница, 04.04.2025
23:53  В Казахстане космодром "Байконур" включили в карту туристификации. 8 апреля аншлаг - стартует "Союз МС-27"
22:50  ВС РФ начали штурм Каменки, плацдармы за Осколом севернее Купянска соединились – итоговая сводка Readovka за 4 апреля
22:39  План Трампа: заменить импорт товаров импортом капитала, - Валентин Катасонов
21:36  Удивительные итоги переговоров Дмитриева в Вашингтоне: воевать на Украине будем с Европой, - Дмитрий Попов
19:59  Что ждет россиян в Британии от реализации "плана регистрации иностранного влияния"
16:41  Spydell_finance: На основе каких принципов США применили тарифные пошлины? Разгадка
16:17  Китай ввел дополнительные пошлины в 34 процента на товары из США
14:13  Синьхуа: Китай глубоко сожалеет и не признает понижение своего суверенного кредитного рейтинга компанией Fitch Ratings
13:17  В Узбекистане построят три тысячи микроГЭС в ближайшие два года
13:06  МИД России: НАТО 76 лет. Блок был и остается инструментом силового обеспечения интересов "золотого миллиарда"
12:44  Президент Казахстана выступил на первом саммите "Центральная Азия – ЕС"
12:39  Об участии Президента Таджикистана в первом саммите "Центральная Азия – ЕС"
12:36  Выступление Президента Узбекистана на первом саммите "Центральная Азия – ЕС"
12:32  Таджикистан хочет стать лидером экотуризма к 2030 году. Что страна может показать?
12:23  "Мир недооценивает угрозы с территории Афганистана". Президент Узбекистана призвал налаживать диалог с афганскими властями
12:06  Казахстан планирует открыть новый авиамаршрут в Узбекистан: Астана – Туркестан – Самарканд
10:59  Маневры НАТО "Морской щит-2025" в Черном море – дерзость, адресованная Москве. Россия заблокировала порты Николаева
10:12  В Алматы резко выросло число нарушений среди самокатчиков
03:07  Специально для RT: Выпал тот редкий случай, когда Россия может просто с любопытством наблюдать за происходящим в этом безумном мире
03:00  Кыргызстан. Новшества в природном парке "Ала-Арча": электромобили, канатная дорога и новая инфраструктура
02:57  Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев рассказал об итогах визита в Вашингтон
02:29  Казахстан. Центргеолсъемка открыла месторождение в 20 млн.тонн редкоземельных элементов в 300 км юго-восточнее Астаны
02:11  Ловля катарских шпионов в правительстве Израиля вышла на новый уровень
01:48  Туркменистан: "троянский конь" британского образования с дальним прицелом
01:16  Работников банков, подозреваемых в сотрудничестве с мошенниками, начнут увольнять "в связи с утратой доверия"
00:04  Центральная Азия: прибалтийские шавки на подхвате у европейских шакалов, - Марат Нургожаев
00:02  Синьхуа: Китай призвал США исправить неправильное введение "взаимных тарифов"
00:00  Бахтар: Исламский Эмират день и ночь работает ради светлого будущего Афганистана
Четверг, 03.04.2025
23:41  Заседание Государственного совета безопасности Туркменистана
22:18  ВС РФ практически полностью нивелировали последствия прорыва ВСУ в Торецк – итоговая сводка Readovka за 3 апреля
19:55  В Казахстане люди начали менять дату рождения ради удачи
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Bild: дефицит бюджета в Германии достиг рекордных значений с 1990 года
22:49 06.04.2025

Bild
Германия

Наибольший дефицит с момента воссоединения: наши города и районы разорены
Bild: дефицит бюджета в Германии достиг рекордных значений с 1990 года

Дефицит бюджета в Германии достиг самых высоких показателей с 1990 года, пишет Bild. И он продолжает стремительно расти. Напротив, рост доходов оказался зловеще низким

Дыры в муниципальных бюджетах увеличиваются все быстрее!



В 2024 году дефицит бюджета немецких городов и муниципалитетов составит 24,8 миллиарда евро. По данным Федерального статистического ведомства, это самый высокий показатель с момента воссоединения Германии в 1990 году! Причем он стремительно вырос по сравнению с предыдущим годом, когда дефицит составлял "всего" 6,6 миллиарда евро.

Социальные пособия съедают доходы муниципалитетов

По данным Федерального ведомства, дефицит вырос потому, что рост доходов просто не поспевал за сильным увеличением расходов. В 2024 году муниципальные расходы выросли на 29,4 миллиарда евро до 362,7 миллиарда евро (+8,8 %) по сравнению с предыдущим годом.

Самой крупной статьей расходов были социальные выплаты, которые выросли на 8,9 миллиарда евро (+11,7 %) до 84,5 миллиарда евро. Основной причиной этого стала корректировка стандартных ставок социальной помощи и пособий гражданам в январе.

Увеличиваются расходы на социальное обеспечение молодежи, кадровые выплаты и пособия для лиц, претендующих на убежище

Увеличились также расходы на социальное обеспечение детей и молодежи (+17,1 %), помощь в социальной интеграции (+13,6 %), расходы на образование, жилье и отопление, а также расходы по закону о предоставлении социальной помощи лицам, претендующим на получение убежища (+3,3 % - до 3,8 миллиарда евро).

Сильно выросли и кадровые выплаты - на 8,9 %, составив 88,1 миллиарда евро. Это было связано с повышением заработной платы, которое вступило в силу в 2024 году, и увеличением численности работающего населения.

В отличие от роста расходов, рост доходов муниципальных бюджетов был зловеще низким! В 2024 году они составили 338,5 миллиарда евро, что всего на 3,5% или 11,4 миллиарда евро больше, чем в 2023 году.

Почти никакого роста налоговых поступлений

После значительного роста в предыдущие годы налоговые поступления, например, увеличились лишь на 1,5% до 132,1 миллиарда евро. В первую очередь сократился налог на прибыль предприятий, уплачиваемый компаниями-резидентами.

Основные ассигнования федеральных земель на пополнение муниципальных бюджетов составят в 2024 году 51 миллиард евро, что на 2% больше. На инвестиции федеральные земли потратили 13,9 миллиарда евро (+2,2%).

Источник - ИноСМИ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1743968940


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Закон о противодействии легализации преступных доходов и финансированию терроризма одобрили сенаторы
- Олжас Бектенов провел совещание по внедрению цифрового тенге и механизмов контроля за целевым использованием бюджетных средств
- Состоялось выездное заседание Совета по молодежной политике в городе Темиртау
- Федеральная земля Гессен как транспортный и финансовый центр Германии выступает мостом для делового сотрудничества c Казахстаном
- Кадровые перестановки
- Канат Бозумбаев обсудил сотрудничество в сфере ВИЭ с эмиратской компанией AMEA Power
- Локализация в машиностроении: компания John Deere запускает производство сельхозтехники в Костанае
- Расширение промышленного потенциала. В регионах Казахстана запускаются масштабные проекты
- Заявление Министерства торговли и интеграции Казахстана касательно введения США новых таможенных пошлин на ряд товаров
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  