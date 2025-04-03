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Плацдармы за Осколом воссоединились в единый русский фронт – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
23:27 06.04.2025

Дарья Продина, Михаил Пшеничников

СВО

В дни уходящей недели в Харьковской области оскольские плацдармы ВС РФ соединились в один общий, в Запорожье наметился вектор движения к берегу Днепра, а результаты попытки прорыва ВСУ в Торецке практически сошли на нет. На внешнеполитическом треке администрация Трампа параллельно с началом торговой войны все же склонила Киев к подписанию того самого договора, а НАТО признала, что Россия обошла ее в военном производстве.

Купянское направление



Русские войска сумели добиться решения одной из ключевых промежуточных задач в боях севернее Купянска. Несмотря на сопротивление противника, войска 2 разрозненных плацдармов на западном берегу Оскола соединились в начавшемся сражении за село Каменка, удержать которое, учитывая наши атаки с господствующих высот, у ВСУ нет шансов. Тем временем на другом участке ВС РФ заняли Малую Шапковку и завязали бои за Дорошовку. Таким образом, незалежная на данном направлении получила конкретную угрозу для тылов ОТГ "Харьков", в частности в виде наступления русской армии на Великий Бурлук. В сумме же продолжающийся охват Купянска с севера и уже конкретная нетеоретическая угроза тылам ОТГ "Харьков" дают высокую вероятность того, что командование неприятеля в скором времени должно предпринять ожесточенную попытку воспрепятствовать развитию успеха ВС РФ.

Запорожское направление

После успеха в боях за украинскую оборонительную полосу, протянувшуюся через Степовое, Щербаки и Малые Щербаки, русские войска приступили к усиленному давлению на ВСУ в районе села Каменское, попутно выбив их из соседнего Лобкового. Командование нашей группировки "Днепр" делает ставку на то, что стремительными действиями ВС РФ удастся прижать старых знакомых, 128-ю ОГШБр, к водам Днепра и не допустить их отступления на Степногорск. В пользу этой теории свидетельствует то, что русская армия концентрирует усилия на пространстве между Новоандреевкой и Каменским, тем самым намереваясь, грубо говоря, рассечь порядки ОТГ "Таврия" и ее оборону как таковую. В свою очередь, активные действия против Орехова и его окрестностей пока приостановлены. Первостепенную важность наше командование придало исполнению тактики поочередных кровопускательных действий против целостных позиций "Таврии".

Константиновское направление

Некоторое время назад ВСУ, воспользовавшись оперативной обстановкой в районе освобожденного Торецка (Дзержинска), предприняли попытку "камбэка" в еще не пришедший в себя город, стремясь расчленить оборону ВС РФ и ликвидировать на некоторое время угрозу Константиновке. Однако несмотря на то, что некоторых результатов на старте они и добились, их достижения в конце концов были нейтрализованы. Незваным гостям пришлось резко корректировать свое целеполагание, и задача расчленить оборону сменилась уже на сковывание боем для недопущения наших активных действий против украинских сил на широком просторе между Часовым Яром и Торецком. Однако ВС РФ одновременно с ликвидацией прорыва приступили к аналогичным действиям в отношении оперативного выступа ВСУ к югу от Константиновки, где боевые действия остановились примерно год назад. Этот ход уже вынудил неприятеля вывести силы из микрорайона Забалка и срочно перебросить их в качестве пожарной команды на свежеактивизированный участок.

Руки на капот и подписывай, fuck you!

Как и стоило ожидать, выходка Зеленского в Овальном кабинете только оттянула резинку рогатки с кабальным договором по редкоземельным металлам Украины. По прошествии времени эта тема вновь всплыла – мистер Трамп и его приспешники отнюдь не потеряли аппетита к колониальному захвату, а только больше распалились. На уходящей неделе было объявлено, что Киев все-таки подпишет эту бумагу, в новой редакции ставшую еще более кабальной. Иными словами, не захотели по-хорошему, ну будет по-плохому. То, что Киев ставят в известную позу и суют ручку в руки силой, считывалось между строк, а финальный трагикомичный штрих добавил глава украинского МИД Сибига. Комментируя предстоящее подписание договора, он сообщил, что прорабатываемое соглашение будет выгодно и Соединенным Штатам, и Америке. И ведь не оговорился на самом деле.

ТЦК встречают все большее народное сопротивление

В украинском тылу же продолжается поиск еще не отловленных мужчин для конвейерного пополнения ВСУ. Но есть новое обстоятельство – все более растущий уровень именно народного сопротивления этому. В последнее время множатся видео и рассказы о том, как очередной бедолага не просто ожесточенно боролся за жизнь, а ему активно помогали прохожие. У людей больше нет веры своему правительству, они вдоволь насмотрелись на то, что творится на фронте и как погибают их родные и близкие в очередных "контрнаступах". Последняя капля еще не выдавлена, но, глядя на настроение общества, закрадывается мысль, что Зеленский и его компания, распродающие родную страну, за которую стольких просто убили, нарываются на то, что терпение ее жителей лопнет окончательно.

НАТО, оказывается, отстала

Под конец недели с заявлением, о котором стоит задуматься, выступил Британский Королевский объединенный институт оборонных исследований. В докладе сообщалось, что Россия на сегодняшний день сумела обогнать НАТО по объему выпуска военной продукции. Согласно сделанным выводам, то, что это произошло, несмотря на все приложенные странами-членами Альянса усилия, свидетельствует о сложности согласования политической воли, нормативно-правовой базы, промышленного планирования и мощностей, а также понимания и контроля над цепочками поставок. Успех же нашей военной промышленности признан прямой угрозой для НАТО и катастрофой для Украины.

В качестве причины этой пока призрачной потери статуса-кво по военному производству указывается недостаточность мощностей мирного времени. Не трудно сложить несколько слагаемых – НАТО в который раз уже признает себя участником противостояния, понимает, что с падением незалежной, которое однажды все-таки случится, останется уже нос к носу с Россией, а значит… никто не отменяет продолжения военного банкета. Это сигнал обеим сторонам.

Источник - Readovka
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1743971220


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