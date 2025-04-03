Плацдармы за Осколом воссоединились в единый русский фронт – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю

23:27 06.04.2025

Дарья Продина, Михаил Пшеничников



СВО



В дни уходящей недели в Харьковской области оскольские плацдармы ВС РФ соединились в один общий, в Запорожье наметился вектор движения к берегу Днепра, а результаты попытки прорыва ВСУ в Торецке практически сошли на нет. На внешнеполитическом треке администрация Трампа параллельно с началом торговой войны все же склонила Киев к подписанию того самого договора, а НАТО признала, что Россия обошла ее в военном производстве.



Купянское направление



