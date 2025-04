$153 млн. на "Восстановление устойчивых ландшафтов в Узбекистане". Всемирный банк дает льготный кредит со сроком погашения 30 лет

00:30 07.04.2025

Узбекистан и Всемирный банк запускают проект по восстановлению устойчивых ландшафтов на $153 млн



На климатическом форуме в Самарканде Минэкологии и Всемирный банк дали старт проекту по "Восстановление устойчивых ландшафтов в Узбекистане". На его финансиование выделяется 153 млн долларов. Его цель - увеличение площади лесов и улучшение условий жизни в пострадавших от деградации регионах.



Министерство экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Узбекистана и Всемирный банк объявили о старте проекта "Восстановление устойчивых ландшафтов в Узбекистане". Об этом стало известно на прошедшем 4−5 апреля в Самарканде международном климатическом форуме.



Финансирование проекта составит 153 млн долларов - средства выделяются в рамках региональной программы по восстановлению лесов и деградированных земель в Центральной Азии.



Проект охватит шесть регионов - Джизакскую, Кашкадарьинскую, Наманганскую, Самаркандскую, Сурхандарьинскую и Сырдарьинскую области. Он направлен на восстановление деградированных земель, повышение устойчивости местных ландшафтов, развитие экотуризма и поддержку малого бизнеса.



Агентство лесного хозяйства при Минэкологии отвечает за реализацию проекта, включая следующие мероприятия:



- Проведение работ по восстановлению деградированных земель в шести регионах страны с использованием деревьев (агролесоводство, лесные плантации, фруктовые сады, лесопастбищные системы). Эта деятельность также создаст краткосрочные рабочие места для местного населения, вовлеченного в мероприятия по восстановлению ландшафтов, такие как лесовосстановление и озеленение.

- Предоставление фермерам финансовой и образовательной поддержки для развития малых и средних предприятий, основанных на более эффективном использовании природных ресурсов.

- Улучшение управления охраняемыми природными территориями и лесными заповедниками, а также развитие устойчивого экотуризма в шести регионах. В рамках проекта будет профинансировано создание необходимой инфраструктуры, включая туристические центры, административные объекты, кемпинги, пикниковые зоны, туристические маршруты и другие рекреационные пространства на охраняемых природных территориях и в лесных заповедниках.

- Разработка первой в Узбекистане единой базы данных по лесным насаждениям и создание информационно-коммуникационной платформы для Агентства лесного хозяйства.



По словам министра экологии Азиза Абдухакимова, посадка деревьев на деградированных землях повысит устойчивость ландшафтов, улучшит условия жизни и создаст рабочие места.



"Проект, который мы запустили сегодня совместно со Всемирным банком, поможет правительству в достижении целей Концепции развития системы лесного хозяйства Узбекистана до 2030 года. Среди них - увеличение площади лесов до 6,1 млн гектаров к концу десятилетия", - отметил он.



Региональный директор Всемирного банка по Центральной Азии Татьяна Проскурякова подчеркнула, что новый проект позволит Узбекистану участвовать в программе RESILAND CA+ (Восстановление устойчивых ландшафтов в Центральной Азии), которая направлена на повышение устойчивости к изменению климата в городских и сельских районах.



Согласно данным Минэкологии, площадь, покрытая лесами и находящаяся в ведении Агентства лесного хозяйства, составляет 4,4 миллиона гектаров, что составляет 10,6% от общей площади страны.



В рамках постановления президента от 27 марта 2024 года "О мерах по реализации проекта „Восстановление устойчивых лесных ландшафтов в Узбекистане" при участии Международной ассоциации развития" реализуются следующие мероприятия:



- содействие естественному восстановлению лесов на площади 176 тысяч гектаров;

- восстановление пастбищ на 38,5 тысячи га;

- внедрение водосберегающих технологий и борьба с эрозией почв в горных лесах на 15 тысячах гектаров;

- проведение агролесомелиоративных мероприятий на 14,2 тысячах гектаров;

- создание промышленных лесонасаждений на 5000 га, а также организация плантаций лекарственных растений на 5000 га.



В рамках презентации проекта подписан меморандум о сотрудничестве между Агентством лесного хозяйства и Green University, в рамках которого планируется проведение научных исследований по вопросам лесного хозяйства.



***



Группа Всемирного банка

ПРЕСС-РЕЛИЗ 7 июня 2022 г.



Деградированные земли и леса по всему Узбекистану будут восстановлены при поддержке Всемирного банка

Degraded Lands and Forests Across Uzbekistan to be restored with World Bank Support



ВАШИНГТОН, 7 июня 2022 г. - Совет исполнительных директоров Всемирного банка сегодня одобрил льготный кредит в размере 142 млн долларов США для Узбекистана. Финансирование будет направлено на поддержку проекта, направленного на увеличение площади под устойчивым управлением ландшафтами, восстановление деградированных лесных угодий в различных регионах страны и содействие сотрудничеству Узбекистана с другими странами Центральной Азии по восстановлению трансграничных ландшафтов. Этот проект является частью Программы по устойчивым ландшафтам в Центральной Азии (RESILAND CA+) , которая направлена ​​на повышение устойчивости к дальнейшему опустыниванию, деградации ландшафтов и изменению климата.



Для реализации проекта Международная ассоциация развития (МАР), входящая в Группу Всемирного банка, предоставит правительству Узбекистана льготное финансирование по низкой процентной ставке со сроком погашения 30 лет, включая пятилетний льготный период.



Проект также получит финансовую поддержку от целевых фондов: Фонда партнерства Кореи и Всемирного банка (3 млн долларов США) и Глобального партнерства по устойчивым и стойким ландшафтам (8 млн долларов США).



Программа RESILAND CA+: Проект восстановления устойчивых ландшафтов Узбекистана

https://projects.worldbank.org/en/projects-operations/project-detail/P174135