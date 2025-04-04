Белорусская таможня задержала на польской границе Mercedes, залитый полтонной взывчатки, который ехал в Россию

00:50 07.04.2025

В Белоруссии задержали крупную партию взрывчатки, которую везли из Польши в РФ



МИНСК, 6 апр - РИА Новости. В Белоруссии таможня задержала на границе с Польшей крупнейшую партию взрывчатки, которую везли в Россию, заявила пресс-служба Государственного таможенного комитета республики в Telegram-канале.



"Белорусской таможенной службой пресечен ввоз на территорию ЕАЭС крупнейшей в истории Беларуси партии взрывчатки: 580 килограммов особо мощного взрывчатого вещества иностранного производства, предположительно, США, пытался провезти через белорусско-польскую границу и далее транспортировать в Россию 41-летний водитель", - говорится в сообщении.



Белорусские таможенники пресекли незаконный ввоз из Польши крупнейшей в истории Белоруссии партии взрывчатки



В ведомстве пояснили, что мужчина ехал на Mercedes через пункт пропуска "Брест". Во время проверки таможенники увидели нехарактерные затемнения в области пола автомобиля при сканировании. Аналогичные подозрительные места были и в стенке, разделяющей грузовой и пассажирский отсеки.



