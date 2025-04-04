|Белорусская таможня задержала на польской границе Mercedes, залитый полтонной взывчатки, который ехал в Россию
00:50 07.04.2025
В Белоруссии задержали крупную партию взрывчатки, которую везли из Польши в РФ
МИНСК, 6 апр - РИА Новости. В Белоруссии таможня задержала на границе с Польшей крупнейшую партию взрывчатки, которую везли в Россию, заявила пресс-служба Государственного таможенного комитета республики в Telegram-канале.
"Белорусской таможенной службой пресечен ввоз на территорию ЕАЭС крупнейшей в истории Беларуси партии взрывчатки: 580 килограммов особо мощного взрывчатого вещества иностранного производства, предположительно, США, пытался провезти через белорусско-польскую границу и далее транспортировать в Россию 41-летний водитель", - говорится в сообщении.
Белорусские таможенники пресекли незаконный ввоз из Польши крупнейшей в истории Белоруссии партии взрывчатки
В ведомстве пояснили, что мужчина ехал на Mercedes через пункт пропуска "Брест". Во время проверки таможенники увидели нехарактерные затемнения в области пола автомобиля при сканировании. Аналогичные подозрительные места были и в стенке, разделяющей грузовой и пассажирский отсеки.
Отмечается, что после этого они провели углубленный досмотр, частично демонтировав пол и стенки транспортного средства.
"Эти места оказались полностью наполнены толстым слоем вещества светло-серого и светло-желтого цвета. Предположительно, взрывчатое вещество пытались скрыть, накрыв его виброшумоизоляционными листами и листами ДСП. Для того чтобы на него не среагировали служебные собаки, внутренние края кузова обработали технической смазкой", - добавили в ведомстве.
По данным пресс-службы, вещество извлекли: для этого привлекли компетентных специалистов. Экспертиза показала, что в машине - 580 килограммов мощного бризантного взрывчатого вещества пентаэритриттетранитрата.
Водителя задержали. Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконное перемещение через границу взрывчатых веществ". Подозреваемым грозит лишение свободы на срок до десяти лет.