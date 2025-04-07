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Суббота, 05.04.2025
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Пятница, 04.04.2025
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Президент Туркмении сердечно поздравил народ с Всемирным днем здоровья
02:05 07.04.2025

Народу независимого нейтрального Туркменистана
Опубликовано 07.04.2025

Дорогие люди!

Дорогие соотечественники!

Сердечно поздравляю вас с Всемирным днем здоровья – международным праздником, прославляющим высокие гуманные традиции человечества! Я твердо верю, что торжества, которые пройдут по случаю этой знаменательной даты в Международном году мира и доверия, еще больше укрепят нашу гордость за любимую Родину, нашу здоровую и счастливую жизнь, великие достижения нашего суверенного государства.

Всемирный день здоровья занимает особое место в национальном календаре, утверждая высокие идеалы дружбы и мира, спорта и гуманизма и символизируя единство и сплоченность общества. Поэтому в теплые дни весны этот праздник широко и с большим воодушевлением отмечается в нашей любимой Отчизне. Проведение массовых физкультурно-спортивных и культурных мероприятий в честь Дня здоровья, пропагандирующих здоровый образ жизни, еще больше укрепляет авторитет нашего независимого государства как страны здоровья и духовности.

В эру Возрождения новой эпохи могущественного государства организация мероприятий по случаю Всемирного дня здоровья, велопробеги с участием школьников, учащихся профессио­нальных школ, работников министерств и ведомств, а также соревнования по различным видам спорта приумножают нашу гордость за наше независимое нейтральное государство, уверенно следующее к новым вершинам прогресса.

Уважаемые люди!

Социально-экономическая мощь и культурное развитие нашего суверенного государства напрямую связаны со счастьем и благополучием народа, здоровьем общества и гармоничным физическим и духовным совершенствованием поколений. Руководствуясь высокими принципами "Государство – для человека!", "Родина является Родиной только с народом! Государство является государством только с народом!", в соответствии с нашей политикой мы реализуем масштабные реформы во всех отраслях экономики, в сферах науки, образования, здравоохранения, спорта, культуры и туризма. Особое значение мы придаем развитию физкультурно-массового и олимпийского движения, спорта. Мы успешно реализуем национальные программы и комплексные реформы в этом направлении, достойно продолжая исконные традиции нашего народа, а именно воспитание физически и духовно здорового поколения.

За короткий срок в нашей любимой стране построены и введены в эксплуатацию отвечающие мировым стандартам крупные спортивные и конноспортивные комплексы, стадионы, спортивные школы, Олимпийский городок, сформирована современная профильная инфраструктура. Вместе мы добились большого прогресса в создании передовой системы здраво­охранения, отвечающей международным стандартам, включающей медицинские центры, специализированные больницы и санатории, оснащенные инновационными технологиями в нашей столице Ашхабад, городе Аркадаг и велаятских центрах, во имя мира и счастья нашего народа.



Являясь членом Международного олимпийского комитета и Олимпийского совета Азии, наша страна также вносит достойный вклад в развитие международного олимпийского движения. Используя свои спортивные возможности в интересах мира и дружбы, Туркменистан планомерно укрепляет сотрудничество с мировым сообществом. V Азиатские игры в закрытых помещениях и по боевым искусствам, Международное авторалли "Амуль–Хазар 2018", чемпионаты мира по тяжелой атлетике и курашу, международные соревнования по хоккею и теннису продемонстрировали всему миру, что наша любимая Отчизна, уверенно следующая по пути мира, созидания и развития, имеет огромный спортивный потенциал.

В результате стратегически выверенной государственной политики, сформированной Героем-Аркадагом, по инициативе нашей нейтральной страны Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций единогласно приняты резолюции об объявлении 3 июня Всемирным днем велосипеда и "Интеграция массового велосипедного движения в системы общественного транспорта для достижения устойчивого развития", что воодушевило наш народ, особенно молодое поколение.

Все эти достижения, безусловно, – позитивный результат миролюбивой, нейтральной, добрососедской политики в интересах всеобщего мира, благополучия и процветания, успешно проводимой нашим независимым нейтральным государством, выступающим за консолидацию усилий по укреплению мира и единства на планете.

Дорогие люди!

Дорогие соотечественники!

Еще раз искренне поздравляю вас с Всемирным днем здоровья!

Желаю вам крепкого здоровья, счастливой и благополучной жизни, больших успехов в труде во имя дальнейшего процветания суверенной Отчизны!

Президент Туркменистана
Сердар Бердымухамедов

Источник - Туркменистан сегодня
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1743980700


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