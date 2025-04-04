Минфин США Бессент раскрыл Карлсону задумку Трампа по украинским ресурсам в диалоге с Россией

02:39 07.04.2025

США раскрыли задумку Трампа по украинским ресурсам в диалоге с Россией



Президент США Дональд Трамп планировал использовать ресурсную сделку с Украиной, чтобы стимулировать Россию к переговорам, заявил американский министр финансов Скотт Бессент в интервью Такеру Карлсону.



С его слов, после заключения соглашения Трамп обратился бы руководству России и сообщил, что США поддерживают Украину, "но в экономическом ключе, и тогда у русских был бы стимул также сесть за стол переговоров". План был сорван, считает министр, но это еще можно исправить.



"Это не было хищническим контрактом в китайском стиле, где ты отдаешь шахты или порт в обмен на кредит, который все равно не сможешь выплатить. Это было бы настоящее экономическое партнерство", - подчеркнул Бессент.



По его мнению, сделке мешают те, кто "запустил руку в кассу", поскольку США по условиям соглашения регулировали бы движение денег.



Подписание соглашения было запланировано на конец февраля, тогда процесс сорвался из-за перепалки между украинским президентом Владимиром Зеленским и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом. Впоследствии стороны вернулись к обсуждения договора, но США выдвинули более жесткие предложения.



В соответствии с новым проектом сделки Вашингтон хочет получить "право первого предложения" на инвестиции во все инфраструктурные и ресурсные проекты. У США будут право на всю прибыль и еще 4% годовых, до тех пор пока американские инвестиции не окупятся. Кроме того, они получат право на закупку ресурсов в приоритетном порядке, "до тех пор пока Киев не выплатит США миллиарды за военную помощь", которая изначально была выделена в виде грантов, писал Politico.



Неофициально украинские власти резко критикуют вариант документа, предложенный США. Один из чиновников сказал, что эти условия выглядит так, будто "Украина воевала с США, проиграла, была захвачена и теперь должна платить пожизненные репарации", передает The Washington Post. Как отмечает Financial Times, ее собеседники считают американскую инициативу несправедливой и похожей на грабеж.



Трамп в конце марта публично предупредил Зеленского, что если тот откажется от заключения соглашения, "возникнут проблемы, большие, очень большие проблемы".



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