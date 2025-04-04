 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Президент Киргизии вернул Земельный кодекс в Жогорку Кенеше с возражениями
03:20 07.04.2025

06 апреля 2025 - Бакыт Басарбек

Президент про Земельный кодекс: частная собственность неприкосновенна

Президент Садыр Жапаров вернул с возражениями Земельный кодекс, ранее вызвавший бурные обсуждения в Жогорку Кенеше и массовое недовольство в обществе, сообщил пресс-секретарь главы государства Аскат Алагозов.

"Глава государства объяснил свое решение тем, что в Кыргызстане частная собственность является неприкосновенной.

В случае, если участок земли, на котором расположен огород или жилой дом, необходим для государственных нужд, должна быть выплачена компенсация либо предложен равноценный земельный участок в другом месте.

Это предусмотрено Конституцией Кыргызской Республики.

Также при подписании возражения к Земельному кодексу Кыргызской Республики, принятому Жогорку Кенешем 13 февраля 2025 года, Президентом Садыром Жапаровым учтены следующие моменты, в части:

– изъятия земельного участка, в связи с неисполнением землепользователем обязательств соглашения о передаче органам местного самоуправления городов республиканского значения 5 процентов либо эквивалентно денежных средств, что противоречит статье 15 Конституции Кыргызской Республики;

– ограничения права собственника земельного участка на получение соразмерной компенсации, и отсутствия определения термина "восстановительная стоимость";

– передачи пастбищ, не связанных с выпасом скота, находящихся в государственной собственности, в частную собственность, посредством перевода (трансформации), что противоречит статье 16 Конституции Кыргызской Республики и законодательству Кыргызской Республики;

– предоставления в собственность иностранных лиц земельных участков без проведения торгов, путем прямой продажи и/или мены, в рамках реализации межгосударственных договоров, что противоречит статье 16 Конституции Кыргызской Республики;

– порядка передачи земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, предоставленных и переданных в бессрочное пользование государственному землепользователю, что не соответствует законодательству Кыргызской Республики о муниципальной собственности на имущество (без согласия местного кенеша и т.д.);

– наличия ограничения предоставления на правах срочного (временного) пользования земельных участков, находящихся на приграничных территориях, в случае строительства железной дороги и ее инфраструктуры ("Китай-Кыргызстан-Узбекистан");

– безвозмездной передачи в собственность товарищества собственников жилья земельного участка, на котором расположен многоэтажный жилой дом, при отсутствии собственника арендуемого земельного участка либо его правопреемника более 10 лет, что противоречит нормам Гражданского кодекса Кыргызской Республики".

Источник - Вечерний Бишкек
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