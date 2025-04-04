"Россия стала Ноевым ковчегом": Соотечественники со всего мира массово возвращаются домой

03:39 07.04.2025 "Россия стала Ноевым ковчегом": Наши соотечественники со всего мира массово возвращаются домой



Живущие за рубежом соотечественники массово засобирались на Родину. Только в организацию "Путь домой", которая помогает с репатриацией, обратились 180 000 человек



Александр ДЫБИН



Возле Псковского кремля появилась надпись: "Россия начинается здесь". Переселенцы это прочувствовали



Без документа ты не соотечественник?



Общественник Анатолий Бублик переехал из Германии в Россию в 2022 году.



Возвращение оказалось отнюдь не веселой туристической поездкой. Поэтому активист создал движение "Путь домой", с помощью которого в РФ приехали тысячи семей. Волонтеры объясняют соотечественникам тонкости законодательства, особенности разных регионов и просто поддерживают морально.



- Переселенцы - немножко авантюристы, всегда традиционалисты и в абсолютном большинстве многодетные, - объясняет Анатолий. - Это люди, готовые защищать свою семью. Таких Запад сейчас выдавливает. Никогда не бывает одной причины, по которой люди переезжают. Но чаще всего называют страх за детей и желание быть с Россией. На обычную семью действует много факторов: они попадают под преследование ювеналки, русофобию, сокращение на работе, потому что заводы в Европе закрываются. А еще люди не хотят, чтобы их дети в школе изучали мракобесие.



Но не все так просто с возвращением. Чтобы запустить процесс получения российского гражданства, соотечественнику нужно найти информацию: пробиться через блокировки интернета и почитать о программах переселения, о жизни в России, ценах, зарплатах. С информацией помогает горячая линия и 35 чатов для потенциальных переселенцев. В них больше 70 тысяч человек. За каждым - семья. Затем собирают документы. Их нужно перевести на русский и заверить апостилями. В Европе цены на это в последнее время подскочили. Пакет документов может обойтись в 1500 евро на одного члена семьи. Потом переселенцу необходимо собрать вещи, взять в охапку родных, питомцев и двинуться на границу. В России процесс получения гражданства может занять до полугода. В это время надо где-то жить, не всегда можно работать, а еще нужно пристроить детей в сад или школу, лечиться... Но главное испытание - столкновение с бюрократической машиной.



- У нас человек, приехавший из Средней Азии, должен предоставить три документа. Украинец, переехавший в РФ в связи с ситуацией у них в стране, - пять документов, - рассказывает общественник. - А человек, который приезжает из Германии, Франции или Канады, должен предъявить минимум 12. Пока идет оформление, соотечественник не имеет права работать, а мигрант может с первого дня. Переселенец не может сразу приехать на своем авто и перевезти вещи, не имеет права на медстраховку. Никто его не встретит, не поможет заполнить документы.



- Нам нужно разграничить трудовых мигрантов, которые приезжают поработать и увезти деньги в другую страну, и репатриантов с переселенцами, которые хотят тут жить и трудиться, у них должны быть максимальные права и льготы, - рассуждает Бублик. - Должно быть одно ведомство, которое будет следить, чтобы у переселенцев все было хорошо, чтобы их встретили, накормили, приютили. Пока у нас в стране это создано только в одном регионе. Если убрать все препоны, мы могли бы в ближайшие три года перевезти в Россию 2,5 - 3,5 миллиона человек.



Дают работу и жилье



Идеальным регионом, где репатриантов ждут с распростертыми объятиями, оказалась Псковская область. В области почти 6000 вакансий. Некоторые предприятия готовы предоставлять переселенцам жилье и бесплатно учить их детей.



Руководитель центра "Соотечественник", созданного для работы с переселенцами по госпрограмме, Наталья Тудакова признается, что одна из главных задач - привлечение кадров. Особенно ценятся врачи и учителя.



- С 2010 года по программе переселения соотечественников к нам переехали 12 278 человек. В этом году - уже 72. Больше половины - люди трудоспособного возраста. Они имеют определенный уровень образования и достаточно легко встраиваются в экономику региона. Мы начинаем общение с потенциальным переселенцем, когда он еще за границей, помогаем спланировать переезд, оформить необходимые документы, решить вопрос с жильем. Это одна из главных трудностей - найти жилье, где могут зарегистрировать иностранца. Поэтому у нас есть свой дом для переселенцев, где они живут первое время. Сейчас планируем расширять эти площади. Даже бытовые вопросы помогаем решать, потому что человек приезжает совершенно растерянный. Наш центр выступает путеводителем.



Специалисты центра также занимаются адаптацией переселенцев, проводят семинары, рассказывают про законы и историю России. Даже женский клуб собираются открыть.



Еще одна особенность Псковской области - здесь работает уполномоченный при губернаторе по соотечественникам. Такой должности пока нет ни в одном другом регионе России. Елена Полонская занимается теми, кто переезжает в регион по другим основаниям и не подпадает под госпрограмму. Например, сейчас ждут семью из Канады: этнические хорваты не хотят прививаться американской вакциной, на этой почве у них конфликт с властями. Чтобы не забрали детей, родители решили переехать в Россию.



- Наша задача - провести людей за руку по всем инстанциям, чтобы семья не сталкивалась с проблемами, - говорит Полонская. - Сегодня утром сдавали документы вместе с семьей из Германии, которые привезли четверых детей…



Беседу прерывает звонок от переселенца.



- Сегодня в 16.00 вас ждут в миграционном центре подавать заявление на гражданство, - говорит ему Полонская и возвращается к разговору: - Это печальная история, Александр - латыш, жена - русская, работала в детском саду. Переезжать решили после того, как на нее начались гонения из-за того, что общалась с детьми на русском. Но жена ушла из жизни, а Александр решил переезжать один. На это его натолкнул один случай: он приехал Дедом Морозом в детский дом, посмотрел на русских детей. Там такая ситуация, что если русскоязычные дети попадают в такое учреждение, с ними говорят только на латышском, дети замыкаются, потому что их никто не понимает, появляются психологические проблемы. Нормальных детей делают инвалидами.



Сейчас в работе у уполномоченного заявления от 50 семей, которые планируют переезд в Псковскую область.



Бог спас от дронов



Семья Нурмурадовых выходит встречать нас почти в полном составе. В пригород Пскова из столицы Туркмении переехали 10 человек. 29-летний Байгелди показывает форму с медалью "За отвагу". За год с небольшим, что семья живет в России, он успел побывать на СВО. Еще до получения российского паспорта мужчина пришел в военкомат записываться на спецоперацию.



- После обучения оказался в Работине, - рассказывает о службе Байгелди. - Сначала определили в штурмовики, потом предложили перейти к снайперам. Мы охраняли разведчиков, отработали по врагу. Нас заметили, стали бить дронами. Там, где мы прятались, были боеприпасы. Поняли: надо уходить, иначе все взорвется. Выскочили - и тут же бомбануло. Рядом со мной упала граната, осколок попал в глаз. Несколько дронов попали в тело. Спасибо командиру, который по рации подгонял. Я уже силы терял, говорю: "Оставляйте меня". Он ругается: "Какой оставляй? Давай-давай!" Потом они дымовуху кинули, а я на голос вышел. Нашел подвал, пересидел ночь, а наутро была погода нелетная, и меня вытащили. Бог спас.



Паспорт боец уже получал после госпиталя из рук губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. Вернуться в боевую часть запрещают врачи, но армию он решил не оставлять - скоро выйдет на службу в псковский военкомат.



- Меня воспитала советская школа, - с гордостью говорит мать бойца Джерен. - Я часто рассказывала детям о том, как жилось при СССР. Сейчас мы приехали в Россию, чтобы дети могли учиться. Хоть у нас в стране все вузы бюджетные, чтобы попасть туда, надо иметь знакомых, деньги.



Байгелди признается, что далекий Псков выбрали из-за истории. Тут было Ледовое побоище, в этой земле похоронен Пушкин. Оказалось: то немногое, что рассказывают в школах Туркмении об истории России, - вот оно, рядом!



СВО как лакмусовая бумажка



Анастасия Ваулина оказалась в ЮАР в 1994 году. Тогда ей было 12. Отец-летчик получил хороший контракт. Потом школа, университет, семья.



- У меня родилась старшая дочь Лиза, и в это же время дедушка - ветеран Великой Отечественной - напечатал свои воспоминания. Я стала их читать и поняла, что забываю русский. Тогда решила, что мои дети обязательно должны это прочитать.



Анастасия участвовала в создании православного прихода в Йоханнесбурге. Храм строился несколько лет, сейчас его посещают больше тысячи русских, живущих в ЮАР. Об этой стране из новостей мы знаем, что она наш союзник по БРИКС. Но жизнь там не сахар. 40% населения - безработные, промышляют грабежами. А белое меньшинство с головой окунулось в западные ценности.



- Там есть правило, что женщинам можно ездить на красный свет. А если кто-то попытается залезть в машину, пока она стоит на перекрестке, то можно дать по газам и уехать, - разводит руками Анастасия. - С другой стороны, у белого населения свои проблемы. Я работала в школе. Однажды нас собрал директор и сказал: "Я ничего не могу поделать, но девочка Келли решила, что теперь она Кай*. И учителя должны сопровождать ее в мужской туалет". Но лакмусовой бумажкой стало начало СВО. И внутри семьи, и со знакомыми много дебатов, и все это показало, как они на самом деле к нам относились.



Анастасия прилетела в Псковскую область из ЮАР вместе с тремя детьми. Лиза, Вера и Иван сейчас учатся в школе, догоняют российскую программу. Сын занимается в патриотическом клубе, изучает тактическую медицину и БПЛА. Семья живет в квартире дедушки-летчика. На стенах - его фото в форме, на холодильнике - магнит с портретом Владимира Путина. Дети Анастасии признаются, что к псковскому климату привыкли легко. А главное:



- После ЮАР, где небезопасно на улицах, могут ограбить, до сих пор сложно привыкнуть, что сейчас мы спокойно можем выйти из дома и пойти в школу, - улыбается старшеклассница Лиза.



Обещали посадить за песню "День Победы"



Граница с Эстонией давно стала испытанием на прочность для тех, кто хочет попасть в Россию. Еще с доковидных времен тут ввели электронную очередь, но она не соблюдается. Встаешь в конец длинного хвоста - и часами ждешь, когда вызовут. Кто-то едет в гости, кто-то закупиться дешевыми лекарствами. А для некоторых это дорога в один конец. Возвращаться в Европу они не собираются. Среди таких - Алина-Анна Гума. Она жила в Риге с рождения: ее дед там служил, и семья осталась в Латвии. В Россию Алина вернулась ради детей. Когда дочка пошла в школу, оказалось, что учиться на русском языке в Латвии негде. А с прошлого года детям запрещено говорить на русском даже на переменах.



- После февраля 2022 года я окончательно поняла, что не хочу здесь жить, - признается Алина. - У меня была страница в TikTok, там я рассказывала про 9 Мая, про снесенный памятник советским воинам, выкладывала скорбные посты после теракта в "Крокусе". Вскоре меня вызвали в службу госбезопасности Латвии, показали распечатки моей страницы, там были песни SHAMAN "Я русский" и "День Победы" Лещенко. Мне дали три часа, чтобы я удалила аккаунт, иначе посадят. И добавили: если я продолжу этим заниматься, то мой муж и дети умрут!



Недавно семья переехала в Казань. Город посоветовали знакомые. Супруг уже устроился там на работу - продает автозапчасти, а Алина восстанавливает свое дело, которое бросила в Латвии, - производство украшений из камня. Старшая дочка пошла в школу, младший сын - в детский сад.



- У меня вообще страха не было. Считала дни до переезда, чтобы забыть Латвию, как страшный сон. В России дышится по-другому. Единственная сложность - подача документов на гражданство. Это стоило нервов. Но я понимала, что смогу! Сейчас у нас все отлично, ждем паспорта.



Похожую историю рассказывает и Марина Корнатовская. Она теперь живет в Ленинградской области. Проблемы с латышским государством у нее возникли во время пандемии. Она работала в реанимации и рассказала на своей странице о том, что тяжелых пациентов неправильно лечат. После этого ей угрожали уголовным делом, служба госбезопасности Латвии забрала телефон и удалила все посты в соцсети. Позже обвинения сняли.



- Никогда не забуду, как мы работали с тяжелым пациентом, я что-то сказала коллегам на русском. Врач забыл про этого пациента и начал мне выговаривать: "Вали в свою Рашку", - вспоминает женщина. - Я поняла, что мне надо замолчать на какое-то время, собирать документы и ехать в Россию.



Уже после выезда из Латвии в апреле прошлого года Марина выложила пост в поддержку Донбасса. А 9 Мая по ее старому адресу пришли с обыском.



- В Латвии у тебя скованы руки, закрыт язык, ты там ходишь, как зомби, а когда приезжаешь в Россию, понимаешь, что здесь абсолютно другая вселенная. Россия - это как "Ноев ковчег", она сейчас собирает хороших людей, - уверена Марина.



КСТАТИ



Переселенец может легализоваться в России разными способами. Главные из них два: программа "Соотечественники" и 702-й указ президента о гуманитарной поддержке лицам, разделяющим международные духовно-нравственные ценности



*ЛГБТ - запрещенная в России организация. Источник - КП

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