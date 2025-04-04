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М.К.Бхадракумар: Путин поможет Трампу сделать Америку снова великой - но и своего не упустит
03:42 07.04.2025

Американские компании уже засобирались в Питер для участия в международном экономическом форуме 19−20 мая

М. К. Бхадракумар
бывший посол Индии в Узбекистане (1995-1998) и в Турции (1998-2001)

Специальный представитель президента России Кирилл Дмитриев провел двухдневные консультации с представителями администрации США.

Приезд главы Российского фонда прямых инвестиций Кирилла Дмитриева в Вашингтон - первый визит высокопоставленного кремлевского чиновника с 2022 года, продуктивный результат которого будет иметь решающее значение для остальных российско-американских отношений.

Если выбор президента Владимира Путина пал на Дмитриева для столь важной новаторской миссии, то на то были веские причины. Прочное урегулирование на Украине зависит от стабилизации российско-американских связей, которые глубоко ущербны из-за скудного содержания по существу.

Путин и Трамп разделяют убеждение, что трамповский проект MAGA открывает редкую возможность объединить огромные ресурсы России с возрождением американской экономики в новом качестве, когда в основе отношений уже не будет лежать геополитика.

В исторической перспективе это сложнейшая задача, поскольку представляет собой не что иное, как откат от векового враждебного мышления с обеих сторон, которое началось в период 1918-1920 годов, когда США, Великобритания, Франция и Япония отправили тысячи солдат на север России, в Сибирь и Крым, а также направили миллионы долларов финансовой помощи и военных грузов антикоммунистическим белым русским, в безуспешной попытке задушить большевизм в его зародыше.

Администрация Байдена ранее уже ввела санкции против Дмитриева, заметив в нем "известного союзника Путина". Но Трамп считает, что этот "фатальный изъян в ДНК" Дмитриева на самом деле позволяет ему стать отличным соперником его собственному спецпредставителю Стиву Уиткоффу, миллиардеру-бизнесмену и близкому другу президента США. Дмитриев - бывший банкир, который учился в Стэнфорде и Гарварде, работал в McKinsey и Goldman и знаком с укладом Уолл-стрита, где у него есть старые друзья и соратники. Также Белый дом оценил роль Дмитриева в освобождении американского заключенного Марка Фогеля в феврале в рамках сделки, которую заключил Уиткофф.

Неудивительно, что "ключевые члены администрации США" приняли Дмитриева, включая Уиткоффа. Посты Дмитриева в социальных сетях были в оптимистичном тоне, сигнализируя по крайней мере о том, что зарождающийся диалог между США и Россией идет по плану. В российских сообщениях упоминалось, что повестка дня Дмитриева включала возможность возобновления прямых рейсов между двумя странами, застопорившееся прекращение огня на Украине и, что важно, сотрудничество в Арктике, а также в области редкоземельных металлов.

Между тем Трамп сделал важный жест в тот самый день, когда Дмитриев приземлился в Вашингтоне, исключив Россию из списка стран, в отношении которых были объявлены новые пошлины.

Также стало известно, что американские компании подали заявки на участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), который пройдет в Санкт-Петербурге 19−20 мая. Традиционно Путин лично общается с зарубежными участниками мероприятия ПМЭФ.

Дмитриев, вероятно, подвел итог всему этому, когда сказал журналистам в Вашингтоне, что его встречи с представителями администрации стали шагом вперед. "Я бы сказал, что сегодня и вчера мы сделали три шага вперед по большому количеству вопросов", - отметил Дмитриев. Он признал, что вопросы копились в течение трех лет, поскольку между Россией и США фактически не было никакой коммуникации. "Поэтому процесс диалога, процесс разрешения займет некоторое время, но он, безусловно, позитивный и конструктивный", - сказал он.

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в 4 апреля намекнул, что предстоящий второй раунд переговоров между делегациями России и США будет посвящен упрощению визового режима, совершенствованию механизмов взаимных поездок и решению вопросов финансовых переводов для дипмиссий.

Конечно, "слоном в комнате" являются "адские санкции" Запада против России. Даже мягкая подгонка санкций для российского экспорта сельскохозяйственной продукции и удобрений встречает ожесточенное сопротивление со стороны Европейского союза.

Российско-американский диалог продолжает сталкиваться с попытками саботажа со стороны Украины и ЕС, а также определенных групп в США, которые просто не хотят нормализации отношений с Россией, включая таких влиятельных законодателей, таких как сенатор Линдси Грэм, который в остальном является убежденным политическим сторонником Трампа.

Находясь в Вашингтоне, Дмитриев заметил, что "многочисленные силы, заинтересованные в поддержании напряженности", препятствуют восстановлению диалога. Он сказал, что они намеренно искажают позицию России и пытаются сорвать любые шаги по направлению к российско-американскому сотрудничеству, "не жалея для этого ни денег, ни ресурсов".

Украинское руководство видит в переговорах США и России экзистенциальную угрозу. Их воинственность и попытки саботировать переговорный процесс напрямую связаны с их главной целью - волей-неволей удержать рычаги власти в Киеве.

Несмотря на столь серьезные трудности, примечательно, что Вашингтон и Москва по-прежнему сохраняют активность в вопросе полного восстановления работы дипломатических миссий, хотя переговоры по Черноморской инициативе на недавней встрече в Эр-Рияде приостановлены.

С другой стороны, на последнем саммите европейских лидеров неделю назад раздавались редкие призывы к ЕС обратиться к России для диалога. Президент Финляндии Александр Стубб предложил Франции или Великобритании вступить в переговоры с Путиным. Словакия и Венгрия традиционно выступали за такой путь.

Это достаточно важный сигнал того, что матрица отношений может больше не рассматриваться в бинарных терминах - только как конфронтация между Западом и Россией - а постепенно приближаться к нормальным отношениям "каждый сам за себя". Если Европа увидит, что санкции продолжают вредить самому ЕС, вполне возможно, что они пересмотрят старые позиции. Дело в том, что лед может лопнуть в любой момент.

В конечном итоге США остаются значимым экономическим игроком в трансатлантической сети, западная система, включая ЕС, функционирует как творение Вашингтона, а администрация Трампа способна оказывать давление на Брюссель.

Таким образом, рамки вопроса сужаются до того, насколько команда Трампа разделяет видение своего президента о дружбе и товариществе с Путиным на личном уровне и о конструктивном взаимодействии бывших соперников в духе сотрудничества.

Действительно, несмотря на смену администрации, некоторые представители правительства США, даже из Республиканской партии, по-прежнему выступают против диалога. Возможно, их тон немного смягчился, но признаков "нового мышления" пока нет. Все это тревожные признаки того, что полноценная российско-американская разрядка еще не скоро наступит.

Прежде всего, помимо изменения политики в отношении России, Трампу параллельно приходится решать иранский вопрос, крайний срок решения которого намечен на октябрь. Призрак конфронтации преследует и Вашингтон, и Иран, потому в течение следующих 3−4 месяцев должно быть достигнуто какое-то соглашение.

"Известное известное" заключается в том, что Путин пользуется огромным уважением в Тегеране. А "известное неизвестное" заключается в том, насколько Россия может помочь в посреднической миссии по заключению сделки между США и Ираном. Иными словами, "неизвестное неизвестное" заключается в том, будет ли Трамп искать помощи у Путина?

В революционном сознании Трампа возможно все. В конце концов, администрация перестала требовать вывода российских войск из Сирии. Этот тенденциозный пункт отсутствует в новом списке условий Вашингтона для властей в Дамаске.

Автор: М.К. Бхадракумар (M.K. Bhadrakumar) - посол в отставке; служил карьерным дипломатом в индийской дипломатической службе более 29 лет, занимая должности, в том числе, посла Индии в Узбекистане (1995-1998) и в Турции (1998-2001); колумнист индийских газет Hindu и Deccan Herald, изданий Asia Times, Rediff.com, Russia & India Report и сайта Фонда стратегической Культуры (Москва).

Перевод Алексея Пескова

Источник - СвободнаяПресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1743986520


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