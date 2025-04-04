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Kun.uz: "Как только открыл окно - помещение взорвалось": репортаж из мечети в Избаскане
03:44 07.04.2025

"Как только открыл окно - помещение взорвалось": репортаж из мечети в Избаскане

31 марта в Избасканском районе Андижанской области в результате взрыва газа в помещении для омовения при мечети "Ахмадали хожи" погибли 4 человека. Еще 10 были госпитализированы с различными травмами. Корреспондент Kun.uz побывал на месте происшествия и собрал подробности.

Когда мы прибыли к мечети, взорвавшееся помещение для омовения было полностью расчищено, а в соседнем помещении, тоже предназначенном для омовения, шли работы по уборке силами местных жителей. Спустя некоторое время второе помещение также было снесено с помощью спецтехники.

"Помещение для омовения при мечети начали строить в 2022 году, сдали в эксплуатацию в 2024-м.



Это было на следующий день после праздника Рамазан хайит, примерно в 12:15. Я собирался на обеденный намаз (пешин). Вдруг раздался громкий грохот. Вышли - все в пыли. Здание сравнялось с землей. Мы начали вытаскивать людей из-под обломков. Погибшие в тот момент готовились к намазу в помещении для омовения", - говорит заместитель имама мечети Зухриддинов Ихволдин.

По его словам, помещение вмещало до 60 человек одновременно. Газопровод был проведен к зданию еще на этапе строительства. Сейчас идут работы по восстановлению тахоратхоны.

"Один из погибших был моим близким другом"

"В тот день я совершил омовение дома и пришел в мечеть заранее, ждал начала намаза. Мне 70 лет, и вот уже 50 лет мы по понедельникам после намаза собираемся с одноклассниками в чайхане напротив мечети, чтобы поесть плова", - рассказывает Оллоер ота Собиров.

В тот день он тоже пришел с друзьями. Один из них, его близкий товарищ, попрощался с ним и отправился внутрь - совершить омовение. Примерно через 10 минут помещение сложилось от взрыва. Вынесли 4-5 человек. Сотрудник милиции ходил с фотографией погибшего и спрашивал, кто его узнает. "Смотрю - а это мой друг. Ему было почти 70 лет", - говорит он.

"Бог нас сохранил. Рядом с мечетью базар. Обычно к обеденному времени он переполнен. Если бы взрыв произошел на полчаса позже - жертв было бы больше", - добавил он.

"Сначала подумали, что взорвалась заправка"

"Я продаю сухофрукты на базаре рядом с мечетью. Обедал в столовой, когда услышал взрыв. Окна задрожали. Сначала подумал, что взорвалась заправка, которая находилась поблизости", - говорит очевидец Омонулло Мадаминов.

Оказалось, взорвалось помещение для омовения. Мы помогали выносить людей. Хорошо, что внутри людей было немного - потерь могло быть больше", - отметил он.

"31 марта примерно в 12:19 в мечети, расположенной в махалле "Мирзо Улугбек" Избасканского района, произошел взрыв газовоздушной смеси. На место прибыли экстренные службы", - сообщил Хаетбек Рахимов, глава пресс-службы УЧС Андижанской области.

В результате трагедии 4 человека погибли, 10 получили ранения. Проводится следствие.

"Отец всегда заходил в тахоратхону первым"

"Один из погибших при взрыве - мой отец. В тот день он пошел в мечеть вместе с друзьями, с которыми обычно по понедельникам собирались на плов после намаза", - рассказывает Акрамжон Абдуллаев.

Он говорит, что отец из-за боли в ногах старался приходить пораньше, чтобы успеть до других. После взрыва его долго не могли найти, потом сообщили, что тело отправлено на экспертизу.

"Как только открыл окно - здание взорвалось…"

"Когда появлялось свободное время - я ходил в мечеть. Пришел туда в 12:10, собирался читать обеденный намаз. Один из сотрудников мечети сказал, что котел не работает, вода остыла. Я спустился в подвал проверить. Как только открыл дверь - почувствовал запах газа", - рассказывает Мухаммадризо Абдурахмонов.

Котел находился примерно в 10 метрах от двери. Я перекрыл газ и начал открывать окна. Свет не включал. Как только открыл окно - произошел взрыв. На меня обрушилась бетонная плита. Примерно полтора часа я пролежал под завалами, пока меня не услышали и не вытащили.

"С момента ввода в эксплуатацию прошло 10 месяцев, до этого проблем с системой отопления не было", - добавил он.

Сейчас он проходит лечение в ожоговом отделении Андижанского филиала Республиканского научного центра скорой помощи.

В нейрохирургии находятся Иномжон Шомуродов и Исомиддин Рахимов - они в момент взрыва были внутри и упали в подвал, когда плита под их ногами разрушилась. Их состояние стабильное.

По словам замдиректора центра Абдумуталиба Акбаралиева, всего поступили 7 пострадавших: 2 - в нейрохирургию, 2 - в травматологию, 1 - в нейрореанимацию, 1 - в ожоговое отделение.

По факту происшествия прокуратура Андижанской области возбудила уголовное дело по статьям 205 ("Злоупотребление властью или должностными полномочиями") и 259 ("Нарушение правил пожарной безопасности") Уголовного кодекса. Идет предварительное следствие.

Сарвар Зиеев,
Kun.uz
Оператор и монтаж - Сардор Мамиров

Источник - Kun.uz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1743986640


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