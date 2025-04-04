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Синьхуа: Безрассудная тарифная игра превращает США в главного саботажника мировой экономики
03:46 07.04.2025

/Экономическое обозрение/ Безрассудная тарифная игра превращает США в главного саботажника мировой экономики

Пекин, 6 апреля /Синьхуа/ -- Правительство США со своей неустойчивой и протекционистской торговой политикой бросает песок в шестеренки мировой экономики, еще больше замедляя и без того вялый глобальный рост и ослабляя хрупкий торговый круг.

В качестве последнего шага администрация США недавно объявила о плане по так называемым "взаимным тарифам", предусматривающем введение 10-процентного "минимального базового тарифа" и более высоких ставок для определенных торговых партнеров, что вызвало широкое противодействие и распродажу на мировых финансовых рынках.

Экономисты и аналитики ожидают, что американская и мировая экономика будут сталкиваться со все более пагубными и потенциально необратимыми последствиями, которые могут включать в себя нарушение глобальных цепочек поставок, сокращение трансграничной торговли и потоков капитала, а также разрушение основанной на правилах системы мировой экономики и торговли.

ПРОВОЦИРОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОТРЯСЕНИЙ

Экономисты широко критиковали торговую политику США, предупреждая, что она не имеет никакого смысла с экономической точки зрения и приведет к "обратному удару" по их собственной экономике, сдерживая глобальный рост.

"Это неустойчиво, непредсказуемо, плохо сфокусировано, и многое из этого не имеет никакого отношения к торговой политике", - сказал главный экономический обозреватель "Файнэншл таймс" Мартин Вулф.

"Основными последствиями такой политики сейчас является создание неопределенности", - сказал М. Вулф, подчеркнув, что тарифы США и их непредсказуемое введение сдерживают инвестиционные планы, препятствуют заключению торговых сделок и в конечном итоге приводят к общему снижению экономической активности.

На фоне роста неопределенности вокруг тарифной политики США индекс потребительского доверия в США упал до самого низкого уровня с января 2021 года, в то время как в период с января по март этого года фондовый рынок США продемонстрировал худшие квартальные показатели более чем за два года.

Перспективы американской экономики становятся все более мрачными. В прошлом месяце Организация экономического сотрудничества и развития /ОЭСР/ пересмотрела свои прогнозы роста экономики США в сторону понижения: темпы роста замедлятся с 2,8 проц. в 2024 году до 2,2 проц. в 2025 году и 1,6 проц. в 2026 году.

Инвестиционный банк China International Capital Corporation /CICC/ ожидает, что введение США "взаимных тарифов" в дополнение к существующим тарифам еще больше повысит инфляцию в США и снизит темпы роста реального ВВП США на 1,3 п. п.

Последствия торговой политики США распространяются на весь мир. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings в прошлом месяце понизило свой прогноз по глобальному экономическому росту, подчеркнув растущую обеспокоенность по поводу нестабильности в экономике и торговой политике США.

Рейтинговое агентство Fitch Ratings ожидает, что темпы роста мировой экономики замедлятся до 2,3 проц. в 2025 году по сравнению с 2,9 проц. в 2024 году, а затем снизятся до 2,2 проц. в 2026 году.

Конференция ООН по торговле и развитию /ЮНКТАД/ в последнем мартовском отчете о глобальной торговле предупредила, что риски, включая протекционистскую политику и торговые споры, могут нарушить глобальную торговлю в будущем.

ПОДРЫВАНИЕ ОСНОВ ТОРГОВОЙ СИСТЕМЫ

Аналитики предупреждают, что торговая политика США, основанная на идеологии "Америка превыше всего" и на все более протекционистской позиции, перевернула многостороннюю, основанную на правилах торговую систему, которая десятилетиями поддерживала глобальную стабильность.

Стремясь "поставить Америку на первое место в торговле", Белый дом прибегает к так называемым "взаимным тарифам" как средствам сокращения дефицита торгового баланса.

Но на самом деле США являются "крупным победителем", хотя и изображают себя жертвой в мировой торговле. Генеральный директор Всемирной торговой организации /ВТО/ Нгози Оконджо-Ивеала отметила, что у Соединенных Штатов положительное сальдо в торговле услугами с большинством крупных экономик, при этом 80 проц. их ВВП и занятости приходится на сферу услуг.

Соединенные Штаты намерены увеличить сбор пошлин для увеличения государственных доходов, и эти тарифы также могут быть использованы в качестве козырной карты в двусторонних или более широких торговых переговорах, сказал Чжао Чжицзян, исследователь независимого аналитического центра Anbound, базирующегося в Пекине.

Администрация США изменила свою торговую стратегию, перейдя от взаимовыгодного сотрудничества к игре с нулевой суммой. Политизируя и превращая в оружие торговую политику, правительство США стремится переосмыслить концепцию "справедливости" всякий раз, когда считает необходимым привести ее в соответствие со своими политическими потребностями и внутренней повесткой дня, сказала Дун Янь, ведущий научный сотрудник Института мировой экономики и политики Академии общественных наук Китая.

По ее словам, такие действия не решат основные экономические проблемы, стоящие перед Соединенными Штатами, а вместо этого могут усугубить торговые трения и усилить неопределенность глобальной экономики.

По мнению аналитиков, более серьезные опасности со стороны торговой политики США будут заключаться в ее угрозе существующему порядку международной торговли, который основан на всеобъемлющей взаимности, недискриминации и многосторонних консультациях для разрешения торговых споров.

По словам Дун Янь, "взаимные тарифы" США направлены на решение двусторонних или многосторонних торговых споров с помощью односторонних принудительных мер, что грубо нарушает принципы многосторонней и всеобъемлющей взаимности ВТО.

В результате разрешение торговых споров потеряет свою основу, основанную на правилах. "Вместо того, чтобы разрешаться путем многосторонних переговоров, это превратится в противостояние мощи государств", - сказала она.

Назвав курс США "экономически неправильным и геополитически опасным", американский экономист Джеффри Сакс заявил, что страна должна "стремиться к миру, в котором процветание разделяют очень многие", а не к миру, в котором она одна процветает, а все остальные бедны.

Источник - Синьхуа
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1743986760


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