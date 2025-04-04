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Как ребенка назовешь… Имена казахских детей – индикатор исламизации общества? - Жандос Асылбеков
11:12 07.04.2025

Как ребенка назовешь… Имена казахских детей – индикатор исламизации общества?
4.04.2025, автор Жандос Асылбеков.

Получивший широкий резонанс недавний случай в Атырау, где четыре девушки в никабах, полностью скрывающих их лица, развернули в общественном месте флаг Казахстана с надписью на арабском (знающие люди перевели ее так: "Свидетельствую, что нет бога, кроме Аллаха, а Мухаммад – его посланник"), честно говоря, уже не удивляет. Ислам и то, с чем он ассоциируется, настолько глубоко проникли в общественное сознание, что для многих религиозная идентичность теперь ближе, дороже, чем национальная. Об этом можно судить и по тому, какие имена чаще всего дают детям, рождающимся в нашей стране, их родители.

Уже более тридцати лет главный статистический орган Казахстана подсчитывает, какие имена получают новорожденные, и определяет наиболее популярные. По итогам 2024-го впервые оба рейтинга – и мужской, и женский – возглавили те из них, которые несут в себе очевидный религиозный смысл. Да и вообще, судя по тенденции, наблюдаемой в течение последнего десятилетия, казахи все чаще отдают предпочтение именно подобного рода именам.

…Люди по-разному относятся к наречению своих чад. Одни исходят из принципа, который заставляет вспомнить слова героя известной детской книги: "Как корабль назовешь – так он и поплывет". То есть считают, что полученное при рождении имя может оказать влияние на формирование характера человека, на его судьбу. Для других главное – красивое звучание, третьи следуют модным поветриям...

Очень часто имена, которые родители дают своим детям, являются отражением эпохи, в которой они живут, а также характерных для нее процессов, ценностей, символов. Скажем, в советский период появились, в том числе среди казахов, Мэлс, Марлен и прочие, составленные из заглавных букв или сокращенных вариантов фамилий коммунистических вождей и теоретиков этого учения. Знаменитого археолога Байпакова назвали при рождении в 1940 году Карлом явно в честь Маркса. Конечно, такие имена встречались нечасто, но вот, скажем, Кенес (совет), Сайлау (выборы) и некоторые другие, навеянные жизнью в условиях СССР, или Марат (в память о французском революционере) получили довольно широкое распространение.

Девочек, начиная с 1920-х годов, часто стали называть Розами – скорее всего, как дань уважения к погибшей в 1919-м немецкой революционерке Розе Люксембург. Причем это имя оставалось популярным на протяжении нескольких десятилетий, о чем свидетельствует то, что только среди известных казахских певиц его носили представительницы самых разных поколений – Багланова, Джаманова, Рымбаева, Алкожа...

В 1990-х, на которые пришлись строительство независимого государства и возрождение национального самосознания, первое место среди мужских имен в ежегодных рейтингах почти неизменно занимал Азамат (гражданин). До середины того десятилетия в топ-3 входили также Нурсултан и Олжас – новорожденных мальчиков так называли в честь самых известных тогда казахов. Но однажды, в 1994-м, рейтинг возглавил Абай, который ни ранее, ни позже не входил даже в топ-10, – наверняка это объяснялось празднованием в тот год 150-летия самого почитаемого нашим народом поэта и мыслителя.

В "нулевые" годы имена Азамат, Нурсултан и тем более Олжас стали гораздо менее популярными. То ли они поднадоели, то ли наступило некое разочарование тем, куда движется Казахстан. На первые места вышли "политически нейтральные" Диас, Ерасыл… Затем, в начале второго десятилетия 21-го века, рейтинг надолго возглавил Алихан. Во-первых, красиво звучит. Во-вторых, отражает желание видеть сына в будущем наделенным властью (а какой казах откажется от такого жизненного сценария?), ведь, по одной из версий, это имя означает "великолепный правитель". К слову, главным его конкурентом на протяжении многих лет был Айсултан, или "повелитель луны". Наконец, в-третьих, так звали лидера движения "Алаш" (Алихан Бокейхан), которого, возможно, противопоставляли действующему на тот момент президенту страны, вызывавшему у народа все большее отторжение.

Примерно тогда же мальчикам стали все чаще давать арабские имена, в том числе такие, что несут в себе религиозный смысл. А в прошлом 2024-м году многолетнюю гегемонию Алихана и Айсултана прервал оттеснивший их на второе и третье места, причем с существенным отрывом, Мухаммед. Как известно, это главное для мусульман имя, которое носил основатель и центральная фигура ислама.

В топ-10 также вошли имеющие арабские корни Омар, Нурислам, Хамза (так, кстати, звали одного из ближайших сподвижников пророка), Амир, Динмухаммед (комбинация слов, означающих вероисповедание и имя родоначальника ислама, а еще возможны переводы "верующий в аллаха", "слуга аллаха"). Что касается последнего случая, то, возможно, некоторые родители нарекали так детей в честь Кунаева, но вряд ли они составляли большинство. Для сравнения: перед распадом СССР, в 1990-м, в топ-10 мужских казахских имен вошли лишь те, что имели тюркское происхождение.

Но вернемся к 2024-му. Во второй десятке самых популярных значатся Амир, Мансур, Ислам, Рамазан, Муслим. Исходя из этого, можно сделать вывод, что около половины мальчиков, рождающихся в казахских семьях, получают арабские, а то и непосредственно связанные с религией имена.

Аналогичная картина и с наречением девочек. Вот как выглядела первая десятка, например, тридцать лет назад, в 1994-м: Айдана, Айгерим, Арайлым, Мадина (не путать с Мединой – они имеют совершенно разные происхождение и смысл), Молдир, Айгерим, Айжан, Салтанат, Жансая. И даже спустя десятилетие, в 2004-м, в топ-10 не было ни одного имени, имеющего арабские корни: вместо некоторых выбывших появились Аружан, Аяулым, Айдана, Аяжан, Назерке. Но потом ситуация начала меняться, и особенно сильно это стало заметно в последние годы.

В 2019-м в лидеры рейтинга выбилась Медина (такое название носит второй по значимости для мусульман после Мекки город, являющийся колыбелью исламской цивилизации), и с тех пор она ни разу не сдавала свои позиции – напротив, даже упрочила их. В прошлом году в топ-10, помимо Медины, вошли Айша (так звали любимую жену пророка, дочь его ближайшего сподвижника), Мариям (на арабском означает "служащая богу", "набожная"), Раяна (Ар-Райян – это врата в рай), Сафия (имя еще одной из жен Мухаммеда).

При этом в соцсетях можно встретить посты, авторы которых – видимо, "самые правоверные" – утверждают, что такие имена, как Арман, Шынгыс (Чингис), Марат, Наурызбай, довольно распространенный сегодня Арсен и целый ряд других, являются "кафирскими"…

Позитивная это тенденция или негативная, судите сами…

Источник - spik.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1744013520


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