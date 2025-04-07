"Я в течении 15 лет тоже был членом парламента". Выступление Президента Узбекистана на 150-й Ассамблее Межпарламентского союза

11:56 07.04.2025 Выступление Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиеева на 150-й Ассамблее Межпарламентского союза

07.04.2025



Уважаемая госпожа Тулия Эксон!



Уважаемый господин Мартин Чунгонг!



Уважаемые руководители и члены парламентов!



Дамы и господа!



Мне доставляет большое удовольствие приветствовать авторитетные делегации, прибывшие со всех континентов мира в Узбекистан для участия в юбилейной, 150-й Ассамблее Межпарламентского союза.



Ассамблея Союза, объединяющего 181 национальный парламент и 15 региональных ассоциаций, впервые проводится в Центральной Азии. Мы гордимся тем, что этот форум проходит в нашей прекрасной столице – городе Ташкенте.







Такое высокое доверие и честь мы воспринимаем как признание наших больших достижений в осуществляемых в стране масштабных демократических преобразований, развитии парламентаризма и представительной власти.



Я в течении 15 лет тоже был членом парламента. Хорошо знаю и понимаю, насколько ответственна ваша благородная миссия, призванная делать мир более безопасным, а общества – более благополучными.



Вы – как прочный мост, связывающий народы крепкой дружбой. Вы – мощная сила, способная воспринимать заботы и проблемы простых людей, поднимать их, если необходимо, на региональный и международный уровень и находить их эффективные решения.



Вам, несомненно, принадлежит важная роль в выражении воли своих народов, разработке национальных моделей развития и адекватном реагировании на современные угрозы.



Пользуясь случаем, выражаю искреннюю признательность руководству Межпарламентского союза, представителям законодательных органов государств – членов и стран – наблюдателей Организации, международных парламентских ассоциаций.



Добро пожаловать в Узбекистан, дорогие гости!



Уважаемые участники Ассамблеи!



Не секрет, что в последние годы в разных регионах мира усиливаются вооруженные конфликты, экологические и техногенные катастрофы, экономические кризисы, "торговые войны", угрозы терроризма и экстремизма.



В такой чрезвычайно сложной обстановке само время требует от парламентов активизировать свое влияние и участие в сохранении мира, обеспечении общественного развития и справедливости.



Хочу подчеркнуть, что Межпарламентский союз стал авторитетным и крупнейшим многосторонним институтом по реализации представительной дипломатии и системному решению актуальных вопросов на основе общих интересов народов и государств.



О вкладе Союза в глобальную стабильность и солидарность говорит его статус постоянного наблюдателя в Организации Объединенных Наций. Это наглядно подтверждает и то, что в сегодняшнем форуме принимают участие более 2000 представителей почти 140 стран.



Глубоко символична тема проводимой Ассамблеи –"Парламентское движение во имя социального прогресса и справедливости", которая была определена по нашей инициативе.



Согласно аналитическим данным, за последние 30 лет объем мирового валового внутреннего продукта увеличился в 4,5 раза. Однако, к сожалению, доходы бедных слоев населения практически не изменились. Если эта тенденция сохранится, то к 2030 году в мире 575 миллионов человек будут жить в нищете. 84 миллиона детей будут лишены возможности получать образование.



Очевидно, что такая ситуация наносит огромный ущерб экономике и обществу, ослабляет деятельность социально-экономических институтов и, в конечном итоге, ограничивает возможности людей.



Определение истинных причин такого неравенства и борьба с его последствиями, несомненно, являются для всех нас главными задачами.



Убежден, что налаживание и дальнейшее расширение многопланового сотрудничества представительных органов государств в данном направлении внесет достойный вклад в наше общее развитие.



Надеюсь, что в этих целях парламенты объединят усилия и мобилизуют весь свой интеллектуальный потенциал и возможности, используя и обмениваясь лучшими традициями и передовым опытом.



Желаю всем вам больших успехов в столь важном деле.



Уважаемые руководители и члены делегаций!



Сегодня Новый Узбекистан уверенно идет по пути необратимых демократических реформ, реализует прагматичную внешнюю политику, ведет открытый и активный диалог с мировым сообществом.



Мы создаем все условия для формирования в нашей стране сильного и ответственного парламента и осуществления эффективной парламентской дипломатии.



В Стратегии "Узбекистан – 2030" мы четко определили развитие института парламента как важную задачу. За последние годы принято более 20 законов, направленных на повышение роли законодательной власти в жизни общества и государства.



Полномочия парламента кардинально расширила новая Конституция, принятая в 2023 году на общенациональном референдуме. Количество исключительных полномочий Законодательной палаты Олий Мажлиса увеличилось с 5 до 12, а Сената – с 14 до 18. Законодательной власти передан ряд полномочий Президента по формированию судебных, антикоррупционных и антимонопольных органов. Еще больше усилены участие парламента в формировании правительства, а также механизмы контроля над правоохранительными органами.



Исходя из этих изменений в регионах страны были расширены полномочия местных Кенгашей народных депутатов. В частности, им передано более 30 полномочий, и этот процесс последовательно продолжается.



Сегодня доля женщин в национальном парламенте достигла 38 процентов. Нам особенно приятно, что данный показатель получил оценку Межпарламентского союза как самый высокий рост в Азиатском регионе за последние 30 лет.



Кроме того, в 2021 году при палатах Олий Мажлиса впервые была организована деятельность молодежных парламентов.



В настоящее время наш национальный парламент установил тесные связи с почти 100 зарубежными аналогичными структурами. Эффективно работают 80 групп дружбы и совместных комиссий.



Узбекистан продвигает свои инициативы международного значения в парламентской сфере. В частности, Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию "Об усилении роли парламентов в ускорении достижения Целей устойчивого развития".



В сотрудничестве с Союзом каждые два года проводится Форум глобального межпарламентского сотрудничества в реализации Целей устойчивого развития.



Представители Узбекистана активно участвуют в работе Азиатской парламентской ассамблеи, Межпарламентского форума государств Центральной Азии, Парламентской Ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, Межпарламентской ассамблеи Содружества Независимых Государств и других платформ.



В целом сегодня наши представительные органы взяли на себя большую ответственность за достижение Целей устойчивого развития, поддержку институтов гражданского общества, обеспечение социальной защиты и сокращения бедности, гендерного равенства, борьбу с коррупцией.



Во имя достижения этих благородных целей в нашем парламенте работают народные избранники, завоевавшие доверие избирателей, преданные своему делу, обладающие большим потенциалом, передовым мышлением и богатым опытом.



Уважаемые дамы и господа!



Происходящие сегодня глобальные изменения ставят перед Межпарламентским союзом и нашими национальными парламентами новые задачи.



Узбекистан как полноправный член Организации в настоящее время активно участвует в работе всех ее структур и форумов. Налажено плодотворное практическое взаимодействие по приоритетным направлениям глобальной повестки.



Позвольте отдельно остановиться на следующих вопросах.



Первое. Конфликты в разных регионах планеты представляют серьезную угрозу глобальному и региональному миру и безопасности.



Еще раз подчеркну, Узбекистан является твердым сторонником разрешения любых конфликтов и противоречий исключительно путем дипломатии и мирных переговоров.



Надеемся, что начатый переговорный процесс по ситуации вокруг Украины даст положительный результат.



Мы считаем важным находить решения наиболее острых проблем на основе общепризнанных норм международного права, Устава и резолюций Организации Объединенных Наций.



Так, единственным и справедливым решением палестино-израильского конфликта является реализация принципа "два государства для двух народов".



Нельзя забывать и о нашем соседе – Афганистане. Считаем, что важно не допустить изоляции этой страны на международной арене, наладить конструктивный диалог с действующей властью, рассматривать Афганистан как неотъемлемую часть Центральноазиатского региона и пространство новых возможностей. В этом вопросе мы рассчитываем на поддержку парламентов.



Узбекистан рассматривает Организацию Объединенных Наций в качестве единственной универсальной и не имеющей аналогов мировой платформы. Мы полностью поддерживаем системные усилия Генерального секретаря Антониу Гутерриша по глубокому реформированию этой международной организации и повышению ее потенциала.



Наряду с этим приветствуем заявление Евразийской группы, посвященное 80-летию Победы во Второй мировой войне.



Второе. Изменение климата, ставшее острой проблемой современности и серьезным препятствием на пути развития всех стран, должно постоянно находиться в центре нашего внимания. Ведь его разрушительные последствия в первую очередь затрагивают развивающиеся страны.



Сейчас как никогда важно полностью выполнять наши обязательства по Парижскому соглашению и достижению углеродной нейтральности.



Эти вопросы мы подробно обсуждали на международном климатическом форуме, состоявшемся на днях в Самарканде.



Мы достигнем значительных успехов в области климатической политики, если поддержка передовых инициатив, стимулирование перехода на использование возобновляемых источников энергии и "зеленых" технологий станут важными задачами парламентов.



Считаем, что изменение климата должно быть постоянным и одним из главных вопросов повестки дня Ассамблеи.



Третье. Прочное закрепление прав женщин является одним из ключевых условий развития общества.



Как показывает анализ, если обеспечить равное участие женщин и мужчин во всех секторах экономики, то объем мирового валового внутреннего продукта может увеличиться на 26 процентов. Отрадно, что доля женщин в парламентах всего мира выросла с 11,3 процента в 1995 году до 27,2 процента в этом году. Реализуя эффективные меры по поддержке активного участия женщин в управлении обществом, мы, несомненно, достигнем еще более высоких результатов.



Хочу особо подчеркнуть, что в последние годы в нашей стране совместно с институтами ООН и Межпарламентским союзом были успешно проведены Азиатский женский форум и 14-й Саммит женщин-лидеров парламентов мира.



Надеюсь на поддержку нашей инициативы о принятии резолюции Генеральной Ассамблеи ООН "О расширении социально-экономической, политико-правовой и культурно-гуманитарной деятельности женщин Азии".



Четвертое. Наряду с деятельностью молодежи в парламенте, чрезвычайно актуальным вопросом является расширение прав и возможностей участия молодых людей во всех сферах жизни общества.



Воспитание нового поколения парламентариев, налаживание эффективного международного сотрудничества в этом направлении является важным фактором нашего будущего.



Думаю, необходимо активнее вовлекать молодежь в деятельность национальных парламентов и Союза, укреплять постоянный диалог. Предлагаю создать в рамках Межпарламентского союза Глобальную платформу молодежных парламентов и провести ее учредительный форум в Узбекистане.



Пятое. Сегодня как никогда актуально обеспечение прав каждого человека на социальную защиту, предоставление качественных услуг на основе международных стандартов и норм.



Мы объявили Узбекистан социальным государством и определили приоритетом своей политики обеспечение всесторонней защиты населения. Реализуем программу "От бедности к благополучию".



За последние 8 лет в стране из бедности были выведены более 7 миллионов человек, уровень бедности снизился с 35 процентов до 8,9 процента. В этом году мы ставим цель уменьшить этот показатель до 6 процентов.



Приглашаем представителей парламентов ваших стран принять активное участие в работе Международной конференции по сокращению бедности, которая пройдет в нашей стране в сентябре этого года.



Еще один важный вопрос. Само время требует от нас укрепления системного сотрудничества в области искусственного интеллекта, широко проникающего во все сферы.



Если будет разработан модельный закон по этике использования искусственного интеллекта, то эта инновационная правовая основа станет для всех стран своеобразным образцом эффективного регулирования стремительно развивающейся в мире отрасли.



Уважаемые руководители и депутаты парламентов!



Все наши предложения и инициативы значимы тем, что полностью отвечают целям стратегии Межпарламентского союза.



Наши подходы найдут также отражение в Ташкентской декларации, которая будет принята по итогам сегодняшней исторической Ассамблеи.



Конечно, ни одна страна и общество в мире не могут развиваться исключительно за счет принятия многочисленных законов или решений.



Объединившись на этом пути, укрепляя дух законотворчества и мобилизуя все знания и опыт, мы обязательно достигнем наших общих, единых целей.



Уверен, что в ходе почти 70 различных мероприятий и дебатов в рамках Ассамблеи вы всесторонне обменяетесь мнениями по важнейшим задачам парламентов и определите планы на перспективу.



Принятые сегодня решения откроют новую страницу в истории нашего многогранного и долгосрочного сотрудничества.



Дорогие друзья!



Хочу пожелать всем вам здоровья, новых сил и энергии в вашей благородной деятельности на пути достижения мировым сообществом Целей устойчивого развития, обеспечения социальной справедливости и равенства, продвижения высоких демократических ценностей.



Желаю работе Ассамблеи успехов.



Спасибо за внимание. Источник - President.uz

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