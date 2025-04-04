В Кыргызстане начались рейды по соблюдению запрета на ношение никаба

12:01 07.04.2025

ГКНБ: Мероприятия по реализации Закона КР от 21 января 2025 года № 18 "О свободе вероисповедания и религиозных объединениях"

4 апреля, 2025



2 апреля 2025 года в здании Главного Управления ГКНБ КР по Джалал-Абадской области, состоялось оперативное совещание с участием представителей прокуратуры, УВД области, государственной комиссии по делам религий и представителей судебных органов.



По итогам совещания сформирован план совместных мероприятий по обеспечению исполнения закона и недопущению нарушений его требований.



В соответствии с требованиями указанного закона запрещено ношение "никабов" в общественных местах и предусмотрен штраф в размере 20 тысяч сомов. Однако некоторые граждане не соблюдают требования указанного закона



В целях профилактики правонарушений, правоохранительными органами и представителями средств массовой информации проведена разъяснительная работа на территории города Джалал-Абад и Сузакского района. В рамках мероприятия гражданам были вручены памятки и рекомендовано не носить "никаб" в общественных местах. В свою очередь, граждане с пониманием восприняли требования закона.



ГКНБ КР предупреждает: Нарушение требований указанного закона наказывается административным взысканием в соответствии с законодательством Кыргызской Республики



