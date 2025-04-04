|Данияр Ашимбаев о саммите с Евросоюзом в Самарканде - "Не лезьте к нам со своей конфронтационной повесткой"
12:11 07.04.2025
О саммите в Самарканде
Хозяин саммита Шавкат Мирзиеев напомнил участникам об исторической значении Самарканда, откуда "Амир Темур более шести веков назад налаживал активные контакты с европейскими монархами в целях обеспечения свободной и безопасной торговли"
Данияр Ашимбаев, 4 апреля
В Самарканде прошел первый саммит "Центральная Азия - Евросоюз", на который прилетели главы Европейского совета Кошта и Евро комиссии Ляйен.
Хозяин саммита Шавкат Мирзиеев напомнил участникам об исторической значении Самарканда, откуда "Амир Темур более шести веков назад налаживал активные контакты с европейскими монархами в целях обеспечения свободной и безопасной торговли". От также отметил вклад "наших великих ученых и мыслителей – Хорезми, Фергани, Беруни, Авиценны, Улугбека и других в развитие мировой науки и философии, в том числе в Европе".
Узбекский президент отметил прогресс отношений в регионе: "Еще семь-восемь лет назад для этого не было даже предпосылок. Границы между отдельными странами были закрыты. Не было ни торговли, ни транзита, ни бизнеса, никаких гуманитарных обменов. Отношения были попросту заморожены". Любителям математики напомню, что Мирзиеев стал президентом в декабре 2016 г., с чем и связывает эти успехи.
Он сразу анонсировал "историческое решение об установлении стратегического партнерства между Центральной Азией и Европейским Союзом". Приоритетным измерением этого взаимодействия, по его словам, должны стать инвестиции в экономическую и технологическую модернизацию, углубление сотрудничества и инвестициях в сферу критических минеральных ресурсов, инвестиции в "зеленую" энергетику и экологическую устойчивость, инвестиции в человеческий капитал.
Лидер таджикской нации Эмомали Рахмон начал с расширения "экспорта продукции таджикских производителей на европейские рынки", потом перешел к необходимости "участия Европейского союза в финансировании проектов в области энергетики, сельского хозяйства, промышленности, транспорта и коммуникационной инфраструктуры". Рахмон обозначил важность "инвестирования в создание рабочих мест, подготовку высококвалифицированных рабочих и расширение культурно-гуманитарных связей", а также "выразил заинтересованность в расширении сотрудничества в сфере образования, включая открытие филиалов европейских университетов в нашей стране и увеличение квот на обучение в европейских учебных заведениях" .
Садыр Жапаров призвал европейский бизнес принять активное участие в развитии "растущего транзитного потенциала" Кыргызстана, "масштабных проектах в сфере гидроэнергетики" и "разработке критически важных сырьевых материалов".
Пресс-служба главы Туркменистана, "занимающего сегодня ключевые позиции в Центральноазиатском регионе", сообщила о "программном выступлении Президента Сердара Бердымухамедова", но подробностей на данный момент еще не привела.
Антониу Кошта напомнил, что ЕС "является одним из основных инвесторов в Центральной Азии и вторым по величине торговым партнером". Он быстро прошелся по изменению климата, воде, наркотикам, афганским террористам и принялся пугать слушателей угрозой российской агрессии, заодно упомянув "рост дезинформации, используемой в целях политического манипулирования". Тут он явно имел в виду не только Россию, но вдаваться в подробности не стал.
Выступление ф.д. Ляйен пока не опубликовало, впрочем сайт Еврокомиссии вообще не отличается оперативностью.
Токаев стал, пожалуй, единственным президентом, который не стал весь диалог сводить к вопросам привлечения инвестиций. Напротив, он упомянул, что Казахстан сам активно инвестирует в цифровые технологии и развитие ИИ.
Он напомнил, что на долю Казахстана приходится 13% всего импорта нефти ЕС, основная часть которой идет через КТК. Токаев сделал очень прозрачный намек на последние события: "Мы высоко ценим поддержку Евросоюза, направленную на обеспечение стабильного и долгосрочного функционирования данного консорциума".
Токаев отметил, что Казахстан готов нарастить экспорт в ЕС по 175 товарным позициям на сумму более 2 млрд. долларов, а вообще наша страна "производит 19 из 34 видов сырья, необходимых для экономики Евросоюза, включая уран, титан, медь, литий, кобальт, вольфрам и многие другие". Страна обеспечивает 40% мировых поставок ядерного топлива.
При этом он напомнил, что объем перевозок по ТМТМ вырос до 4,5 млн. тонн. а через два года должен вырасти еще более чем в 2 раза.
Токаев всем своим видом демонстрировал, что Казахстан не просит денег, а предлагает разумным людям вести разумные дела, выгодные обеим сторонам.
Говоря о геополитической сфере, наш президент напомнил, что "Казахстан твердо привержен сбалансированной внешней политике" (в контексте - "мы со своими традиционными союзниками отношений портить не будем"). Как и на недавней встрече с представителем ЕС по внешней политике, Токаев вновь заявил о необходимости проявлять сдержанность и ответственность в оценке происходящих в мире сложных событий (перевожу: "Не лезьте к нам со своей конфронтационной повесткой").
Президент Казахстана, воспользовался трибуной саммита, чтобы приветствовать начало переговоров по Украине, выразил надежду на благоприятный итог - "хотя полностью понимаем всю сложность проблемы".
Остальные президенты сложность международной повестки предпочли не упоминать.
В декларации саммита было упомянуто о "принципах уважения независимости, суверенитета и территориальной целостности всех государств в пределах их международно признанных границ". Была выражена надежда, что в Афганистане будет инклюзивное правительство, которое "уважает права человека и основные свободы всех своих граждан, включая женщин, девочек, лиц, принадлежащих к этническим и религиозным группам и меньшинствам". Кроме того, ЕС затолкало в документ тезис о том, что "сотрудничество по предотвращению обхода санкций остается важным аспектом наших отношений". Заодно прописали вопросы свободы выражения мнений, гражданского общества и независимых СМИ, правозащитников, женщин и детей.
Вопрос "сотрудничества в области важнейших видов сырья, обеспечение безопасных, устойчивых и диверсифицированных цепочек поставок" - то есть то, что интересует всех президентов Центральной Азии, оказался только на 12-й позиции из 20 пунктов декларации. Таким образом, вопросы, которые действительно имеют значение, не получили должного отклика от гостей саммита.
Касым-Жомарт Токаев в своем выступлении очень вежливо, но настойчиво напоминал не только о приоритете казахстанских национальных интересов, но и о наличии у европейских стран собственных интересов и потребностей, о которых они все чаще стали забывать.
Неплохо было бы, если к казахстанскому здравомыслию в мире будут прислушиваться чаще.