Данияр Ашимбаев о саммите с Евросоюзом в Самарканде - "Не лезьте к нам со своей конфронтационной повесткой"

12:11 07.04.2025

О саммите в Самарканде



Хозяин саммита Шавкат Мирзиеев напомнил участникам об исторической значении Самарканда, откуда "Амир Темур более шести веков назад налаживал активные контакты с европейскими монархами в целях обеспечения свободной и безопасной торговли"



Данияр Ашимбаев, 4 апреля



В Самарканде прошел первый саммит "Центральная Азия - Евросоюз", на который прилетели главы Европейского совета Кошта и Евро комиссии Ляйен.



Хозяин саммита Шавкат Мирзиеев напомнил участникам об исторической значении Самарканда, откуда "Амир Темур более шести веков назад налаживал активные контакты с европейскими монархами в целях обеспечения свободной и безопасной торговли". От также отметил вклад "наших великих ученых и мыслителей – Хорезми, Фергани, Беруни, Авиценны, Улугбека и других в развитие мировой науки и философии, в том числе в Европе".



Узбекский президент отметил прогресс отношений в регионе: "Еще семь-восемь лет назад для этого не было даже предпосылок. Границы между отдельными странами были закрыты. Не было ни торговли, ни транзита, ни бизнеса, никаких гуманитарных обменов. Отношения были попросту заморожены". Любителям математики напомню, что Мирзиеев стал президентом в декабре 2016 г., с чем и связывает эти успехи.



Он сразу анонсировал "историческое решение об установлении стратегического партнерства между Центральной Азией и Европейским Союзом". Приоритетным измерением этого взаимодействия, по его словам, должны стать инвестиции в экономическую и технологическую модернизацию, углубление сотрудничества и инвестициях в сферу критических минеральных ресурсов, инвестиции в "зеленую" энергетику и экологическую устойчивость, инвестиции в человеческий капитал.



Лидер таджикской нации Эмомали Рахмон начал с расширения "экспорта продукции таджикских производителей на европейские рынки", потом перешел к необходимости "участия Европейского союза в финансировании проектов в области энергетики, сельского хозяйства, промышленности, транспорта и коммуникационной инфраструктуры". Рахмон обозначил важность "инвестирования в создание рабочих мест, подготовку высококвалифицированных рабочих и расширение культурно-гуманитарных связей", а также "выразил заинтересованность в расширении сотрудничества в сфере образования, включая открытие филиалов европейских университетов в нашей стране и увеличение квот на обучение в европейских учебных заведениях" .



Садыр Жапаров призвал европейский бизнес принять активное участие в развитии "растущего транзитного потенциала" Кыргызстана, "масштабных проектах в сфере гидроэнергетики" и "разработке критически важных сырьевых материалов".



Пресс-служба главы Туркменистана, "занимающего сегодня ключевые позиции в Центральноазиатском регионе", сообщила о "программном выступлении Президента Сердара Бердымухамедова", но подробностей на данный момент еще не привела.



Антониу Кошта напомнил, что ЕС "является одним из основных инвесторов в Центральной Азии и вторым по величине торговым партнером". Он быстро прошелся по изменению климата, воде, наркотикам, афганским террористам и принялся пугать слушателей угрозой российской агрессии, заодно упомянув "рост дезинформации, используемой в целях политического манипулирования". Тут он явно имел в виду не только Россию, но вдаваться в подробности не стал.



Выступление ф.д. Ляйен пока не опубликовало, впрочем сайт Еврокомиссии вообще не отличается оперативностью.



Токаев стал, пожалуй, единственным президентом, который не стал весь диалог сводить к вопросам привлечения инвестиций. Напротив, он упомянул, что Казахстан сам активно инвестирует в цифровые технологии и развитие ИИ.



