Кыргызстан соединит с Китаем еще одна железная дорога Балыкчи - Барскоон - Бедель - Аксу

12:33 07.04.2025

Кыргызстан соединит с Китаем еще одна железная дорога



Данияр Каримов (Бишкек)



Западную часть КНР могут соединить с Кыргызстаном еще одной железной дорогой. С такой инициативой выступило руководство округа Аксу Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая. Новая ветка, как предполагается, соединит провинцию Поднебесной с городом Балыкчи, где состыкуется с существующей железной дорогой, ведущей в Казахстан и Россию.



По горным тропам и перевалам



Новую железную дорогу планируют проложить вдоль автотранспортного коридора, который стороны договорились на высшем уровне создать еще в 2023 году. Речь идет о маршруте Барскоон - Учтурфан - Аксу. Первый пункт - кыргызское село, расположенное на берегу Иссык-Куля. Два других - города в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР.



На кыргызской территории упомянутый маршрут проходит непосредственно от побережья Иссык-Куля до села Кара-Сай, затем сворачивает к перевалу Ашуусу, расположенному на высоте 3600 метров над уровнем моря. Следующий пункт - Бедель. Так именуется еще более крутой перевал на границе двух стран. Высота здесь достигает 4,2 тысячи метров над уровнем моря.



Несмотря на сложность маршрута, путь этот использовался путешественниками и торговыми караванами еще до СССР. В советский же период дорогу от Барскоона до Беделя расширили для автотранспорта. Однако в силу целого ряда причин она осталась грунтовой, хотя на некоторых участках ее удалось расширить и сделать гравийной. Теперь же стороны намерены превратить ее в асфальтированную и удобную комфортабельную трассу с высокой пропускной способностью, которой смогли бы воспользоваться не только участники внешней торговли, но и обычные туристы.



Осенью 2024 года на перевале Бедель официально открыли контрольно-пропускной пункт, который стал третьим по счету КПП, действующим на границе между Китаем и Кыргызстаном. Однако до превращения в полноценный транспортный узел ему пока далеко. Сторонам необходимо создать на месте соответствующую инфраструктуру, включая современный таможенный терминал. Проект этот, по официальным данным, будет завершен до 2027 года.



Интерес к этому маршруту продиктован тем, что он позволил бы развивать территории южного Прииссыккулья. Но чтобы это направление себя оправдало, предстоит провести серьезную работу.



Дальше, больше, амбициознее



Железная дорога из СУАР, в свою очередь, представляет еще более амбициозную задачу. Один из ее отрезков должен пройти по южному берегу Иссык-Куля до станции в Балыкчи. Последняя рассматривается кыргызской стороной как ключевой пункт, в котором соединятся сразу четыре железнодорожных ветки, одна из которых действующая. Ее ввели в эксплуатацию еще в первой половине прошлого века, связав таким образом север Советской Киргизии с сетью железных дорог Казахстана и России. Вторая же - строящаяся. Ее в данный момент прокладывают от Балыкчи до города Кочкор, а далее протянут к угольному разрезу Кара-Кече. Позже этот участок соединят путями с проектируемой на данный момент станцией Макмал в Джалал-Абадской области. Третья ветка пока остается проектом. Ею власти намерены соединить Балыкчи с городом Каракол на восточном берегу Иссык-Куля. Дорога из СУА таким образом станет четвертым направлением и, возможно, частью железнодорожного кольца, о создании которого в Кыргызстане мечтают несколько последних десятилетий.



- Район Синьцзян играет большую роль в реализации инициативы "Один пояс - один путь", потому что мы граничим с Кыргызстаном, - заявил ранее член политбюро Центрального комитета Компартии Китая, секретарь партийного комитета СУАР КНР Ма Синьжуй. - Транспортные проекты имеют очень важное значение для развития двусторонних и многосторонних отношений, торгово-экономических связей.



Дорога Аксу - Бедель - Балыкчи в то же время призвана стать вторым железнодорожным проектом, который свяжет Кыргызстан с Китаем, в частности с СУАР. Первый, в свою очередь, призван соединить КНР с КР и Узбекистаном (РУз) по одному из возможных маршрутов: Кашгар (КНР) - Торугарт (КР) - Макмал (КР) - Джалал-Абад (КР) - Андижан (РУз). Официальный Бишкек возлагает на этот проект огромные надежды. В его рамках готовятся построить около двадцати новых станций, примерно 40 мостов и десятки тоннелей.



Проект дороги КНР - Кыргызстан - Узбекистан, к слову, сталкивался со сложностями еще на этапе обсуждения. Стороны, к примеру, рассматривали возможность создания магистрали с 1990-х годов и долго не могли прийти к взаимопониманию: в вопросах как и где соединить ветки с колеей разной ширины, кто будет финансировать проект, по какому маршруту он может пройти. Тем более что у Кыргызстана собственных источников финансирования строительства этой магистрали нет, а стоимость транзитной ветки в целом оценивается примерно в восемь миллиардов долларов.



Цена вопроса



Второй железнодорожный проект с Китаем, возможно, будет не столь затратным, но тем не менее дорогостоящим предприятием. К оценке его пока не приступали. Впрочем, кыргызская сторона испытывает финансовые сложности уже на этапе развития логистической инфраструктуры на границе с КНР. Правительство КР в связи с этим уже запросило у китайской стороны поддержку.



Денежный вопрос стал одним из ключевых на встрече замглавы кабинета министров КР Бакытом Торобаевым с членом политбюро ЦК КПК Ма Синжуем. Их переговоры прошли в середине марта в СУАР, куда делегация из КР отправилась с рабочим визитом. По официальным данным, речь пока идет о помощи на сумму в 41 миллион долларов. Китай пообещал выделить ее соседней республике безвозмездно - для завершения строительства контрольно-пропускного пункта "Бедель" на одноименном перевале.



- Новый транспортный коридор с Китаем сократит путь на 500 километров по сравнению с маршрутами через КПП "Иркештам" и "Торугарт", - объяснил интерес к проекту заместитель министра транспорта и коммуникаций Кыргызстана Бекназар Базаралиев. - Поэтому для нас как для профильного ведомства открытие третьего транспортного коридора с Китаем считается одним из приоритетных проектов.



Схожие оценки звучат и со стороны Китая. В СУАР убеждены, что расширение транспортной сети с Кыргызстаном сможет увеличить объем экономического сотрудничества. Но, помимо прочего, оно открывает для КНР и другие перспективы. Например, участие в развитие туристической инфраструктуры на Иссык-Куле. Пока отдыхающих из Китая на пляжах "горной жемчужины" практически нет, но в ближайшем будущем картина может измениться, тем более что в Кыргызстане уже обсуждают возможность привлечения инвестиций из КНР на строительство большого отеля на южном берегу озера.



По данным правительства КР, разместить такой объект предполагается в селе Барскоон, то есть в одной из ключевых точек транспортного коридора из КНР. Если стороны договорятся, это будет первым подобным проектом строительства на южном берегу Иссык-Куля с участием китайских компаний.