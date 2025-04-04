В движении Талибан* возник конфликт по поводу запрета на среднее образование для девочек

12:36 07.04.2025

Среди официальных лиц движения "Талибан" усиливаются разногласия по поводу решения запретить девочкам получать среднее образование, что привело по меньшей мере к отъезду одного министра из Афганистана и вынудило семьи переезжать, чтобы их дочери могли продолжить учебу в школе, передает NBC News.



Ограничения стали настолько репрессивными, что в последние месяцы некоторые высокопоставленные члены движения призвали к их отмене, сообщает NBC News со ссылкой на представителей движения "Талибан".



Все они заявили, что в южном городе Кандагар, где проживает верховный лидер движения Хайбатулла Ахундзада, растет раскол между ультраконсервативными членами движения "Талибан" и более умеренными членами из столицы страны Кабула.



Шер Мохаммад Аббас Станикзай, исполняющий обязанности заместителя министра иностранных дел Афганистана, выступил против запрета, который был введен в сентябре 2021 года, через месяц после прихода к власти движения после хаотичного вывода войск под руководством США из страны.



"Талибы совершили несправедливость, запретив девочкам посещать школу",- заявил Станикзай на выпускной церемонии в восточной провинции Хост 18 января, добавив, что это не соответствует законам шариата, а скорее "нашему личному выбору или природе".



Через несколько дней Станикзай, человек, которому талибы когда-то доверяли возглавлять группу переговорщиков в Катаре на переговорах о выводе войск США из Афганистана, покинул страну и направился в Объединенные Арабские Эмираты.



Он отказался возвращаться, несмотря на визит заместителя премьер-министра Афганистана Абдула Гани Барадара, которому не удалось убедить его, подтвердили три представителя движения "Талибан".



Уход Станикзая стал еще одним знаком протеста против "нелогичной и безответственной политики" режима, сказал один из них.



По данным Детского фонда Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ), с началом нового учебного года, который начался на прошлой неделе, почти 2,2 миллиона девочек в стране были лишены возможности получить образование.