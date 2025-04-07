Президент Узбекистана принял в Ташкенте Председателя Совета Федерации России

12:45 07.04.2025

Состоялась встреча Председателя Совета Федерации В. Матвиенко с Президентом Республики Узбекистан Ш. Мирзиеевым



Спикер СФ находится с рабочим визитом в Ташкенте, где участвует в мероприятиях 150-й Ассамблеи Межпарламентского союза.



Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиеев принял в Ташкенте Председателя Совета Федерации Валентину Матвиенко. Спикер СФ находится с рабочим визитом в Узбекистане, в столице которого проходит 150-я Ассамблея Межпарламентского союза.



Совет Федерации РФ

http://council.gov.ru/

7 апреля 2025 г.



По поручению Президента России Валентина Матвиенко передала Президенту Узбекистана сердечные приветствия и самые теплые пожелания от Владимира Путина.



