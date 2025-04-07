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Президент Узбекистана принял в Ташкенте Председателя Совета Федерации России
12:45 07.04.2025

Состоялась встреча Председателя Совета Федерации В. Матвиенко с Президентом Республики Узбекистан Ш. Мирзиеевым

Спикер СФ находится с рабочим визитом в Ташкенте, где участвует в мероприятиях 150-й Ассамблеи Межпарламентского союза.

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиеев принял в Ташкенте Председателя Совета Федерации Валентину Матвиенко. Спикер СФ находится с рабочим визитом в Узбекистане, в столице которого проходит 150-я Ассамблея Межпарламентского союза.

Совет Федерации РФ
http://council.gov.ru/
7 апреля 2025 г.

По поручению Президента России Валентина Матвиенко передала Президенту Узбекистана сердечные приветствия и самые теплые пожелания от Владимира Путина.



Спикер СФ поздравила главу узбекистанского государства с успешным проведением в Ташкенте юбилейной сессии Межпарламентского союза - старейшей международной межпарламентской организации. Валентина Матвиенко отметила блестящее выступление Шавката Мирзиеева на пленарном заседании Ассамблеи.

От имени российской парламентской делегации она выразила признательность за традиционно теплый прием и гостеприимство, постоянное внимание, которые глава Республики уделяет развитию межпарламентского сотрудничества.

Валентина Матвиенко рассказала Президенту Узбекистана о встречах, которые у нее накануне состоялись с главами обеих палат Олий Мажлиса - с Председателем Сената Танзилой Нарбаевой и со Спикером Законодательной палаты Нуриддином Исмоиловым.

Спикер СФ также поблагодарила Президента за то внимание, которое в Узбекистане уделяется сохранению исторической памяти о Великой Отечественной войне, заботе о ветеранах.

Президент Узбекистана в ходе встречи передал приветствие главе российского государства. Он сообщил, что примет участие в мероприятиях в Москве, посвященных празднованию 80-летия Победы.

Отвечая на вопросы журналистов по итогам визита в Узбекистан, Валентина Матвиенко рассказала, что состоялась очень содержательная беседа с главой узбекистанского государства.

Пресс-подход Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко по итогам встречи с Президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиеевым

Спикер СФ сообщила, что пригласила Шавката Мирзиеева выступить в Совете Федерации в удобное для него время.

Говоря о развитии двустороннего сотрудничества, Валентина Матвиенко назвала российско-узбекистанское взаимодействие примером настоящего союзничества. "У президентов наших стран сложились очень плотные, деловые, заинтересованные, доверительные отношения, которые задали высокий темп двухстороннему взаимодействию. Это дает очень хорошие результаты. Решения наших президентов последовательно реализуются", - сказала Председатель Совета Федерации, отметив, что растет товарооборот, под патронатом глав государств развиваются межрегиональные связи.

По ее словам, проведение столь представительной Ассамблеи в Ташкенте подтверждает, что Узбекистан играет все более важную роль в мировых делах, пользуется заслуженным уважением мирового сообщества.

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Президент Узбекистана с удовлетворением отметил плодотворное парламентское сотрудничество с Россией
https://president.uz/
07.04.2025

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиеев 7 апреля принял Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентину Матвиенко, возглавляющую российскую делегацию на 150-й юбилейной Ассамблее Межпарламентского союза.

В начале встречи глава нашего государства сердечно поздравил Валентину Матвиенко с днем рождения, тепло пожелав ей доброго здоровья, благополучия и больших успехов.

Председатель Совета Федерации выразила искреннюю признательность лидеру Узбекистана и передала приветствия и наилучшие пожелания Президента России Владимира Путина.

Были рассмотрены вопросы дальнейшего углубления узбекско-российских отношений всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества.

Высоко оценены плодотворные межпарламентские контакты.

Подчеркнута важность продолжения активного взаимодействия по обеспечению парламентского контроля за реализацией договоренностей на высшем уровне.

Особое внимание уделено обеспечению динамики торгово-экономического сотрудничества, поддержке проектов промышленной кооперации и программ гуманитарного обмена.

Источник - Совет Федерации РФ
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