Туркменская делегация в Баку приняла участие в совещании по развитию Коридора ЦАРЭС-2

13:22 07.04.2025

Туркменистан принял участие в совещании по развитию Коридора ЦАРЭС 2

Направление коридора ЦАРЭС 2 - "Средиземноморье - Восточная Азия".



Туркменская делегация, в состав которой вошли представители Агентства транспорта и коммуникаций при Кабинете Министров Туркменистана, приняла участие в состоявшемся на днях в Баку Техническом консультационном совещании по стратегии развития Коридора 2 Центральноазиатского регионального экономического сотрудничества (ЦАРЭС).



Целью совещания была встреча представителей соответствующих министерств, отраслевых экспертов и партнеров для обсуждения вопросов, поиска решений и выработки действий по развитию Коридора ЦАРЭС 2 и, в более широком смысле, содействия общему экономическому и транспортному развитию коридоров в регионе ЦАРЭС.



Коридор ЦАРЭС 2 является одним из шести транспортных коридоров, разработанных в рамках Программы Центральноазиатского регионального экономического сотрудничества (ЦАРЭС). Его основная цель - обеспечить эффективную и безопасную транспортную связь между странами-участницами программы, способствуя развитию торговли и экономического роста в регионе.



Направление коридора ЦАРЭС 2 - "Средиземноморье - Восточная Азия". Это означает, что коридор призван соединить Кавказ и Средиземноморье с Восточной Азией.



Общая протяженность автомобильных дорог коридора составляет около 9 900 км, а железнодорожных путей - около 9 700 км.



Маршрут коридора проходит через Азербайджан, Казахстан, Туркменистан, Узбекистан, Таджикистан, Кыргызстан и КНР.



Коридор ЦАРЭС 2 имеет стратегическое значение для регионального сотрудничества, так как он обеспечивает транзит товаров между различными частями Евразии. Он также способствует развитию мультимодальных перевозок, используя как автомобильные, так и железнодорожные пути, а также морские порты (например, на Каспийском и Черном морях).



В рамках программы ЦАРЭС ведется работа по модернизации и улучшению инфраструктуры коридора, включая строительство и реконструкцию дорог, железнодорожных линий и логистических центров.



На совещании были обсуждены вопросы, деятельности Организации, заслушаны отчеты о проведенной работе и достигнутых результатах.



Рассмотрены планы в рамках Транспортной стратегии ЦАРЭС до 2030 года (Transport Strategy 2030).



Транспортная стратегия ЦАРЭС до 2030 года является ключевым документом, определяющим направления развития транспортного сектора в рамках Программы ЦАРЭС. Она основывается на достижениях предыдущей стратегии (ТСТС 2020) и направлена на дальнейшее улучшение транспортной связности и устойчивости в регионе.