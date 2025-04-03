В Кыргызстане подорожала растаможка автомобилей? Ответ Таможенной службы

18:23 07.04.2025

В последние дни в социальных сетях активно обсуждается информация о якобы повышении ставок растаможки на легковые автомобили в Кыргызстане. Пользователи делятся сообщениями о том, что ввоз машин стал дороже.



Кыргызстанцы отмечают, что по сравнению с предыдущими данными стоимость растаможки выросла на несколько сотен долларов. Особое внимание уделяется автомобилям марок KIA, Hyundai и Toyota.



В распространившейся в мессенджерах таблице приведены сравнительные данные о стоимости растаможки "по новой" и "по старой" системе - например:



- KIA K5 (2019): $2175 по новой - разница $375;

- Hyundai Kona (2019): $1 636 по новой – разница $200.



Однако в Таможенной службе опровергли эти сведения. В комментарии изданию Economist.kg ведомство подчеркнуло, что установленные на легковой транспорт ставки таможенных пошлин и налогов остаются без изменений.



Согласно разъяснению, при ввозе товаров из третьих стран на таможенную территорию Кыргызстана, в соответствии с пунктом 1 статьи 46 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза, взимаются следующие таможенные платежи:



- таможенный сбор за совершение действий, связанных с выпуском товаров в размере 0.40% от таможенной стоимости товаров;

- ввозная таможенная пошлина по ставкам, установленным единым таможенным тарифом ЕАЭС;

- налог на добавленную стоимость в размере 12%.



Таможенная служба также напомнила, что размер пошлины определяется техническими характеристиками автомобиля - годом выпуска, типом и объемом двигателя, а также корректной классификацией по коду ТН ВЭД.



Для новых автомобилей ставка пошлины составляет 15%, для подержанных - 20%. Эти нормы установлены на уровне ЕАЭС и являются едиными для всех стран союза. Кыргызстан не вправе изменять их в одностороннем порядке, подчеркнули в ведомстве.



В Таможне также уточнили, что любые изменения в налогах и сборах возможны лишь после утверждения соответствующего нормативного акта. Перед этим документ должен пройти процедуру общественного обсуждения.



03 апреля 2025