Замминистра внутренних дел Туркменистана назначен Овезгелди Какалыев

18:27 07.04.2025

О.Какалыев назначен заместителем министра внутренних дел Туркменистана

02.04.2025



Постановлением Президента Туркменистана, Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами страны Сердара Бердымухамедова, подполковник полиции Атаев Вепалы Дурдымухаммедович освобожден от должности заместителя министра внутренних дел.



* * *



Постановлением Президента Туркменистана, Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами страны Сердара Бердымухамедова, подполковник полиции Какалыев Овезгелди Гурбанбердиевич назначен заместителем министра внутренних дел.