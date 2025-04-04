Гериатр оценил правдивость сообщений о 140-летнем афганце и слухи о кавказских "долгожителях"

18:31 07.04.2025

Гериатр Новоселов оценил правдивость сообщений о 140-летнем афганце



Алексей Рыбин



Врач гериатр - это медицинский специалист, занимающийся комплексным лечением людей пожилого и старческого возраста.



Сообщения в СМИ о мужчине из Афганистана, которому якобы уже 140 лет, не может быть достоверной. Об этом aif.ru заявил врач-гериатр, невролог и руководитель секции геронтологии МОИП при МГУ Валерий Новоселов.



Ранее афганские СМИ сообщили, что нашли в провинции Хост долгожителя Акеля Назира, которому может быть 140 лет.



Однако, по словам Новоселова, на планете нет достоверно зарегистрированных мужчин старше 114-115 лет, а рекорд в 122 года и 164 дня, который приписывают Жанне Кальман, является сфальсифицированным.



Также ученый подверг критике все слухи о кавказских "долгожителях", которые якобы доживали до 168 лет. Врач уверен, что все это - "игры с возрастом", ставшие возможными из-за отсутствия достоверных данных и документов.



Как пояснил геронтолог, даже если предположить, что кто-то дожил до такого возраста, то такой человек неизбежно был бы в тяжелом состоянии.



"Вы видели людей старше 90 лет? В каком они состоянии? После 100 лет риски умереть превышают 50 процентов ежегодно", - подчеркнул врач.



Он отметил, что речь идет о полном психофизиологическом разложении - деменции, гиподинамии, недержании и невозможности двигаться без посторонней помощи.



В пример Новоселов привел экс-президента США Джимми Картера, который недавно скончался в возрасте 100 лет, несмотря на все свои возможности и ресурсы.