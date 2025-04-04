В Казахстане хотят создать криптобанк. К чему это приведет

18:33 07.04.2025

Меруерт КЕҢЕСОВА



Нужен ли Казахстану криптобанк, размышляли профучастники, опрошенные LS.



Фракция "Ак жол" предложила легализовать крипторынок за счет создания соответствующего банка.



Однако аналитик BCC Invest Алдияр Ануарбеков считает, что такая идея вызывает ряд серьезных вопросов. И главный из них – не противоречит ли сама концепция данного института природе криптовалют.



Он напомнил, что криптовалюты вроде биткоина изначально задумывались как децентрализованные деньги, работающие без доверия к центральным учреждениям.



"Криптобанк же по своей сути является централизованным посредником, возвратом к той самой банковской модели, от которой криптовалюты пытались уйти. Если все операции будут проходить через государственный криптобанк, то пользователям придется доверить ему свои частные ключи и данные. Это восстановит элемент доверия к центру, который блокчейн призван минимизировать", – пояснил А. Ануарбеков.



По его мнению, создание криптобанка фактически означает частичный отказ от преимуществ децентрализованных технологий ради контроля и регуляции.



Что касается опыта передовых экономик, о которых говорили авторы идеи, то аналитик подчеркнул, что полноценных госкриптобанков, кроме швейцарских, практически нет. При этом он уточнил, что в Европе некоторые финтех-компании для работы с криптовалютами получили лицензии электронных денег или инвестфирм.



"Зарубежный опыт показывает: криптобанк – это скорее исключение, чем правило. Легализованное обращение криптовалют в большинстве стран осуществляется через лицензирование частных бирж и обменников, а не через создание одного госбанка для крипты", – отметил А. Ануарбеков.



Собеседник LS считает, что сейчас роль данных институтов в мире сводится к обслуживанию спроса на регулирование и доверие. То есть они дают институциональным и консервативным игрокам возможность войти в криптосектор под присмотром регуляторов, но не заменяют и не отменяют децентрализованную природу самих криптовалют, уточнил аналитик.



Также он оценил, насколько существующие криптобанки способны сократить нелегальный оборот на соответствующем рынке. А. Ануарбеков рассказал, что мировой опыт показывает смешанные результаты: с положительной стороны – приток институциональных средств в отрасль и осуществление надзора за определенной частью транзакций.



При этом он указал на наличие очевидных минусов. В их числе нелегальный оборот криптовалют, который "в целом никуда не исчез с появлением криптобанков", а также риски монополизма и концентрация всех операций в одном госбанке, что создает "единую точку отказа".



"Вспомним печальный опыт некоторых крупных централизованных криптоплатформ (Mt.Gox, Coinbase и др.), которые подвергались взломам или внутренним злоупотреблениям. Государственный криптобанк, конечно, можно защитить лучше, но полностью исключить риск утечки средств или данных невозможно", – отметил А. Ануарбеков.



Кроме того, представитель BCC Invest усомнился в эффективности криптобанка в борьбе с теневым рынком. На его взгляд, эта структура сможет перекрыть лишь ту часть, которую добровольно приведут в "белое поле" обычные пользователи, зачастую не преследующие преступных целей.



"А большая часть нелегальных операций (наркотрафик, отмывание) происходит с использованием анонимных криптовалют или миксеров, в даркнете – туда честный криптобанк попросту не имеет доступа", – пояснил он.



Вместе с тем А. Ануарбеков считает, что массового добровольного перехода всех криптоопераций под крыло банка может не произойти. То есть многие продолжать оперировать вне системы, сохраняя принципы децентрализации.



"Если цель государства – легализовать и обезопасить рынок цифровых активов, существуют и другие подходы, не требующие создания монопольного криптобанка. Казахстанские законодатели уже предлагают альтернативные решения. Параллельно с Перуашевым депутат Екатерина Смышляева внесла предложение пересмотреть регулирование криптовалют (декриминализовать владение и операции с незарегистрированными цифровыми активами, расширить инфраструктуру обращения криптоактивов и др.)", – подчеркнул он.



В свою очередь директор сектора финансовых технологий и инноваций АФК Константин Пак рассказал, что ему пока сложно оценить необходимость криптобанка для Казахстана, поскольку устоявшегося определения для такого вида финорганизаций в мире еще нет.



"Ключевая функция банков с точки зрения обеспечения платежей – комплаенс (гарантирование соответствия проводимых операций требованиям прозрачности, противодействию отмывания денег и терроризму). Очевидно, что в случае с криптовалютами обеспечить должный уровень комплаенс невозможно из-за чрезвычайной дороговизны таких процедур", – отметил он.



По его словам, стоимость расследования всего нескольких цепочек транзакций в криптосреде доходит до десятков тысяч долларов.



"Система в целом негерметична, а большая часть игроков находится вне или в серой зоне регулирования. Таким образом, цель создания криптобанков с адекватным уровнем прозрачности сейчас не представляется достижимой. Возможно, за предложением стоят какие-то другие идеи, но тогда они требуют более детального разъяснения", – считает К. Пак.



Также он прокомментировал предложение депутата Е. Смышляевой декриминализовать оборот криптоактивов.



"Ответ на этот вопрос поднимает другой – может ли Казахстан позволить себе неконтролируемый оборот средств на легальном уровне в экономике. Особенно в сложных условиях с бюджетом, при отмене всеобщего декларирования и существенных вызовах в налоговом администрировании", – заключил он.