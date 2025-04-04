25 ветеранов Монголии награждены юбилейными медалями "80 лет Победы"

18:35 07.04.2025

По поручению Президента РФ генерал-майор Павел Петрунин вручил медаль 102-летнему ветерану Цэгмид (известной в народе как Фронт Цэгмид), участнице исторических событий, связанных с поддержкой Красной армии.



В 1942 году 19-летняя жительница в составе делегации МНР находилась на Западном фронте при передаче Красной армии 3-го эшелона с танковой колонной "Революционная Монголия". Затем, 2 февраля 1943 года, она была участником приема делегации МНР в Кремле.



Сурэнхорын Цэгмид - живое свидетельство исторических событий и символ дружбы между Россией и Монголией.



