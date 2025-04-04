В Афганистане заявили о бурном росте туризма

18:37 07.04.2025

За прошлый год в Афганистане выдали 539 лицензий на ведение туристической деятельности



Министерство информации и культуры Афганистана за прошедший год выдало более 500 лицензий на туристическую деятельность, что стало ответом на рост интереса к туризму в стране. Пресс-секретарь министерства, Хабиб Гофран, отметил, что лицензирование направлено на развитие частного сектора, улучшение качества обслуживания и создание рабочих мест.



В 1403 году по афганскому летосчислению было выдано 539 лицензий, из которых 25 компаний продлили свои, а остальные начали свою деятельность впервые. В прошлом году Афганистан посетили 7,7 тыс. иностранных туристов, большинство из которых интересовались историческими памятниками и архитектурой.



Глава Союза туристических компаний Кабула Ахмад Сайяр Рахими отметил, что в Кабуле побывало более 5 тысяч иностранных граждан и обратился к правительству с просьбой улучшить условия для работы туркомпаний, увеличив инвестиции в национальные парки и расширив государственные услуги для путешественников.



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