Таджикистан предлагает включить борьбу гуштингири в программу Олимпийских игр

18:39 07.04.2025

Рустами Эмомали предложил включить борьбу гуштингири в Азиатские и Всемирные Олимпийские игры



ДУШАНБЕ, 03.04.2025 /НИАТ "Ховар"/. Сегодня Председатель Маджлиси милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан, Председатель города Душанбе, Президент Центрально-Азиатской футбольной ассоциации уважаемый Рустами Эмомали встретился с Первым вице-президентом Ассоциации национальных олимпийских комитетов, Президентом Олимпийского комитета Государства Катар Джоаном бин Хамадом Аль Тани. Об этом НИАТ "Ховар" сообщили в Отделе информации аппарата Председателя города Душанбе.



Уважаемый Рустами Эмомали приветствовал визит высокопоставленного гостя в Республику Таджикистан и расценил продвижение дружественных отношений и взаимовыгодного сотрудничества с Государством Катар в качестве приоритетных направлений внешней политики Таджикистана.



В ходе встречи Председатель города Душанбе уважаемый Рустами Эмомали поздравил Катар с успешным проведением важного международного спортивного соревнования – Кубка Азии по футболу.



Было подчеркнуто, что спорт действительно является эффективным средством оздоровления, пропагандирующим здоровый образ жизни человечества, особенно молодежи. Предметом гордости и удовлетворения является то, что именно при поддержке Лидера нации, Президента Республики Таджикистан уважаемого Эмомали Рахмона сфера спорта, особенно олимпийских видов спорта, в нашей стране находится в стадии развития.



Уважаемый Рустами Эмомали назвал важной роль Ассоциации национальных олимпийских комитетов и Олимпийского совета Азии в активном участии таджикских спортсменов в Олимпийских играх мира и региона, предложил включить борьбу гуштингири в Азиатские игры на первом этапе и в Олимпийские игры на втором этапе.



Было выражено убеждение, что Ассоциация национальных олимпийских комитетов и Олимпийский совет Азии поддержат это предложение в ближайшие сроки.



В завершение стороны высказали свои мнения по другим важным вопросам в этой сфере.