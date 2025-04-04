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Золотовалютные резервы Узбекистана достигли рекордных $48 млрд
18:47 07.04.2025

В марте золотовалютные резервы Узбекистана на фоне подорожания золота увеличились еще на 2,91 млрд долларов, достигнув нового исторического максимума - $47,8 млрд. ЦБ продал еще примерно 11,8 тонны драгметалла при благоприятных ценах на мировом рынке.

В марте 2025 года золотовалютные резервы Узбекистана продолжили рост и достигли 47,85 млрд долларов, свидетельствуют данные Центрального банка. Это рекордный показатель за все время ведения статистики с 2013 года.

По сравнению с февралем резервы увеличились на 2,91 млрд долларов (+6,5%), что является рекордным месячным ростом резервов. До этого резервы максимально увеличивались в июне 2020 года (на 2,44 млрд долларов).

Резкий рост продолжается третий месяц подряд: на 1 марта объем резервов составлял 44,94 млрд долларов, на 1 февраля - 42,91 млрд, на 1 января - 41,18 млрд. Таким образом, с начала года прирост составил 6,67 млрд долларов (+16,2%).

Основной вклад в рост вновь внесло золото, стоимость которого на мировом рынке продолжает расти. При этом физический объем золота в резервах сократился примерно на 380 тысяч тройских унций (около 11,8 тонны) - с 12,18 млн до 11,8 млн тройских унций (367 тонн), что указывает на продажу части драгметалла на пике цен. Это минимальный объем золота в резервах с июня 2024 года.

Несмотря на это, стоимость драгметалла выросла на 2,02 млрд - с 34,86 млрд до 36,88 млрд долларов.

Также продолжился рост валютной части резервов на 883 млн долларов - с 9,53 млрд до 10,42 млрд долларов, что является самым высоким показателем с января 2023 года.

В марте котировки золота увеличились на 9,2%: с 2857,78 до 3120,93 доллара. За первые три месяца нынешнего года драгоценный металл стал дороже на 17,8%, а на годовой дистанции прибавил 41,4%. С начала года драгоценный металл стал одним из самых прибыльных активов на фоне торговой политики президента США Дональда Трампа.

Следует отметить, что в состав резервов, публикуемых Центральным банком, также включены активы Фонда реконструкции и развития Узбекистана (ФРРУ). Однако его объемы не раскрываются, а международные рейтинговые агентства, включая S&P Global Ratings, исключают их из расчета международных резервов, поскольку фонд в основном обслуживает фискальные, а не монетарные цели.

Золотовалютные резервы Центрального банка играют ключевую роль в поддержании стабильности национальной экономики и финансовой системы. Они могут быть использованы для поддержки стабильности национальной валюты через влияние на ее курс в случае резких колебаний, оплачивать внешние обязательства перед кредиторами, покрытия импорта в кризисных ситуациях, а также в качестве страховки от внешнеэкономических рисков.

Резервы являются своеобразной "подушкой безопасности" от внешних шоков, таких как резкие изменения цен на экспортируемые товары, международные санкции, глобальные финансовые кризисы или колебания на валютных рынках.

Источник - Газета.uz
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