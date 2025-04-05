|ВС РФ готовят прорыв к Красному Лиману – итоговая сводка Readovka за 7 апреля
00:12 08.04.2025
Михаил Пшеничников
СВО
Редакция Readovka собрала самые важные события 7 апреля в разрезе СВО. Русские войска из состава 20-й общевойсковой армии успешно наступают на севере Краснолиманского направления. В РБ задержан рекордный груз пластиковой взрывчатки, который из Литвы направлялся в Россию. Сотрудник ТЦК в интервью украинским журналистам побил рекорды цинизма в своем выступлении.
Северск решается Красным Лиманом
ВС РФ в северных секторах Краснолиманского направления проводят целый ряд масштабных операций. Первая задача – прижать к реке Оскол украинские части, развернутые на территории между селами Богуславка на севере и Рубцы на юге. Но куда большее значение имеет продвижение наших подразделений к югу от Тернов и Ямполовки. Русские войска, должно быть, поджидали возможность атаковать Торское и Заречное. ВСУ в течение длительного времени укрепляли эти населенные пункты, превратив их в маленькие крепости. Этот сельский укрепрайон неприятель в состоянии оборонять даже малыми силами. Но несмотря на это, неподалеку развернут целый "пасьянс" отдельных механизированных подразделений из состава разных бригад. Это и неудивительно, так как направление, невзирая на долгое затишье, является для незалежной крайне важным, поэтому его практически не ослабляли. То есть район действий ОТГ ВСУ "Старобельск" и ОТГ "Луганск" в качестве донора сил использовался сравнительно реже. Полоса обороны южнее села Терны – главное прикрытие северного фланга ОТГ "Луганск", иными словами, полосы городов Северск и Красный Лиман. Однако ситуация начала резко меняться в том районе. Активность 20-й армии ВС РФ северо-западнее Тернов, вероятно, заставит командование противника снять силы с соседних участков. Угроза получить блокирование крупного подразделения у Оскольского водохранилища не может не вынудить Киев ослабить стык группировок "Старобельск" и "Луганск". Он как раз и пришелся на район сел Заречное и Торское.
А какой интерес у ВС РФ в этом? Занятие данных населенных пунктов поспособствует дальнейшему наступлению на Красный Лиман. Даже приближение наших войск к этому крупному городу будет означать серьезные проблемы в логистике для группировки ВСУ, действующей в районе Северска. Именно Красный Лиман является "складом" всех украинских войск, действующих от Кременских лесов на севере и села Федоровка на юге. Без него относительно устойчивая оборона ВСУ в окрестностях Северска может надломиться из-за резкого осложнения в вопросе снабжения.
Опасный груз
На границе Белоруссии и Польши на пункте пропуска "Брест" местными пограничниками был задержан и досмотрен микроавтобус. В ходе проверки было обнаружено, что в тайниках хранились 580 кг пентаэритриттетранитрата, который в простонародье известен как пластид. Груз следовал из Литвы в Россию, и как утверждает водитель "машины с начинкой", он не знал о содержимом и лишь выполнял просьбу своего друга перегнать транспорт на территорию РФ из Прибалтики.
Пластиковая взрывчатка является излюбленным средством для всякого рода диверсий украинских спецслужб и их западных коллег. Пентрит в отличие от тротила может быть использован куда проще. В частности, аналогичное вещество было заложено израильской разведкой "Моссад" в пейджеры активистов ливанской "Хезболлы". Таким образом, личный состав движения оказался разоруженным на неопределенное время. Конечно, ГУР предпримет новые попытки прислать взрывчатку своим людям для акций на территории РФ. Однако изъятый объем пластида говорит о том, что Украина в скором времени готовила целую серию терактов. Однако успехи наших и белорусских спецслужб сорвали планы противника. 580 кг пластиковой взрывчатки – это в некотором роде "годовой запас" диверсантов, который Киеву придется отправлять своим людям снова и не факт, что удачно. Каждая сорванная поставка – это простой диверсионной деятельности и драгоценное время для контрразведчиков, чтобы найти тех, кому предназначался груз.
"Ох, рано встает охрана"
Военком Юрчук, служащий в одном из ТЦК Запорожской области, в интервью украинским журналистам пожаловался на непростую жизнь "людоловов".
"План дали тебе, выполни план. Поверьте мне, воевать легче намного, чем работать в ТЦК. Это очень тяжелая работа. Мы должны комплектовать вооруженные силы, чтобы была ротация раненых, пополнение", – сказал он.
И это не вершина цинизма "выписывающего путевки в один конец". Сравнивать тыловую работу с боевыми условиями – это лишь верхушка айсберга. Оказывается, на странице судебных решений украинской судебной системы Юрчук проходит как злостный любитель сесть пьяным за руль. Последняя дата привлечения за нетрезвое вождение датируется ноябрем 2024 года. Комментарии излишни, это не в окопе прохлаждаться, тут "тяжесть службы смазать надо".