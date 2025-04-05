ВС РФ готовят прорыв к Красному Лиману – итоговая сводка Readovka за 7 апреля

00:12 08.04.2025

Михаил Пшеничников



СВО



Редакция Readovka собрала самые важные события 7 апреля в разрезе СВО. Русские войска из состава 20-й общевойсковой армии успешно наступают на севере Краснолиманского направления. В РБ задержан рекордный груз пластиковой взрывчатки, который из Литвы направлялся в Россию. Сотрудник ТЦК в интервью украинским журналистам побил рекорды цинизма в своем выступлении.



Северск решается Красным Лиманом



