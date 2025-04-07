Директором Национального агентства по инвестициям при Президенте Кыргызстана назначен Фархат Иминов

00:20 08.04.2025

Фархат Иминов назначен директором Национального агентства по инвестициям при Президенте



07.04.2025



Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал распоряжение, согласно которому в соответствии со статьей 71 Конституции Кыргызской Республики Иминов Фархат Ажмуханбетович назначен директором Национального агентства по инвестициям при Президенте Кыргызской Республики



Иминов Фархат Ажмуханбетович

Родился 8 июля 1975 года

Образование:

1992-1993 гг. - Высшая школа брокеров - специальность "биржевой брокер";

1992-1997 гг. – КГНУ - специальность "бухгалтерский учет, финансы и кредит";

2012-2015 гг. - Чуйский университет - специальность "муниципальное управление".

https://centrasia.org/person.php?st=1520070991