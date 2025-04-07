 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Суббота, 05.04.2025
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Директором Национального агентства по инвестициям при Президенте Кыргызстана назначен Фархат Иминов
00:20 08.04.2025

Фархат Иминов назначен директором Национального агентства по инвестициям при Президенте

07.04.2025

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал распоряжение, согласно которому в соответствии со статьей 71 Конституции Кыргызской Республики Иминов Фархат Ажмуханбетович назначен директором Национального агентства по инвестициям при Президенте Кыргызской Республики

Иминов Фархат Ажмуханбетович
Родился 8 июля 1975 года
Образование:
1992-1993 гг. - Высшая школа брокеров - специальность "биржевой брокер";
1992-1997 гг. – КГНУ - специальность "бухгалтерский учет, финансы и кредит";
2012-2015 гг. - Чуйский университет - специальность "муниципальное управление".
https://centrasia.org/person.php?st=1520070991

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Источник - President.kg
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1744060800


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