|Директором Национального агентства по инвестициям при Президенте Кыргызстана назначен Фархат Иминов
00:20 08.04.2025
Фархат Иминов назначен директором Национального агентства по инвестициям при Президенте
07.04.2025
Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал распоряжение, согласно которому в соответствии со статьей 71 Конституции Кыргызской Республики Иминов Фархат Ажмуханбетович назначен директором Национального агентства по инвестициям при Президенте Кыргызской Республики
Иминов Фархат Ажмуханбетович
Родился 8 июля 1975 года
Образование:
1992-1993 гг. - Высшая школа брокеров - специальность "биржевой брокер";
1992-1997 гг. – КГНУ - специальность "бухгалтерский учет, финансы и кредит";
2012-2015 гг. - Чуйский университет - специальность "муниципальное управление".
https://centrasia.org/person.php?st=1520070991