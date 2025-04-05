Ураган в Алматы: пострадали жилые дома, зафиксированы разрушения

00:35 08.04.2025

В Алматы 7 апреля ураганный ветер повалил десятки деревьев, повредил крыши домов и снес строительное ограждение. Об этом Zakon.kz сообщили в акимате мегаполиса.



По данным экстренных служб, зафиксировано 28 случаев падения деревьев, три из которых пришлись на жилые дома. Также сообщается о трех повреждениях кровли и одном инциденте с обрушением ограждения на стройке.



