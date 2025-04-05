|Ураган в Алматы: пострадали жилые дома, зафиксированы разрушения
00:35 08.04.2025
В Алматы 7 апреля ураганный ветер повалил десятки деревьев, повредил крыши домов и снес строительное ограждение. Об этом Zakon.kz сообщили в акимате мегаполиса.
По данным экстренных служб, зафиксировано 28 случаев падения деревьев, три из которых пришлись на жилые дома. Также сообщается о трех повреждениях кровли и одном инциденте с обрушением ограждения на стройке.
"С 19:30 в городе Алматы начался кратковременный ливневый дождь с порывами ветра и грозой, который с перерывами завершится до 02:00 ночи 8 апреля. По состоянию на 21:00 в различных частях города зафиксировано от 2 до 6 мм осадков. В ночное время задействовано 376 единиц спецтехники, в том числе 255 - от ГКП "Алматы Тазалық" и 121 - от частных подрядных организаций. Работают 395 дорожных рабочих. В наличии имеются 27 мотопомп и 1600 мешков с песком", – рассказали в акимате.
Также там сообщили, что для своевременного предупреждения и устранения локальных подтоплений работают 42 оперативные бригады, оснащенные необходимым оборудованием.
Идет ликвидация последствий непогоды. На местах работают дежурные бригады районных акиматов и ДЧС.
Диана Абдуллаева