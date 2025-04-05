В восьми областях Узбекистана возможны селе-паводковые явления

00:50 08.04.2025

8−9 апреля в Ташкентской области и еще семи регионах Узбекистана возможны селе-паводковые явления в связи с ожидаемыми дождями.



По предгорным и горным районам восьми областей Узбекистана возможны селе-паводковые явления 8−9 апреля в связи с ожидаемыми дождями, сообщает Узгидромет.



- Кашкадарьинская область: по Яккабагскому, Дехканабадскому, Чиракчинскому, Китабскому, Шахрисабзскому, Камашинскому, Гузарскому районам;



- Сурхандарьинская область: по Сарыасийскому, Узунскому, Алтынсайскому, Денаускому, Байсунскому, Шерабадскому, Шурчинскому, Кумкурганскому, Музрабатскому районам;



- Самаркандская область: по Ургутскому, Самаркандскому, Булунгурскому, Нурабадскому, Кошрабадскому, Каттагурганскому, Пайарыкскому, Джамбайскому, Иштыханскому районам;



- Джизакская область: по Зааминскому, Бахмальскому, Галляаральскому, Шараф-Рашидовскому, Фаришскому, Янгиабадскому районам;



- Ташкентская область: по Ахангаранскому, Бостанлыкскому, Паркентскому, Пскентскому, Уртачирчикскому, Юкоричирчикскому районам и городам Ангрен, Алмалык;



- Наманганская область: по Папскому, Касансайскому, Чартакскому, Чустскому, Наманганскому, Янгикурганскому районам;



- Ферганская область: по Сохскому, Шахимарданскому, Ферганскому, Бешарыкскому районам;



- Андижанская область: по Андижанскому, Асакинскому, Джалакудукскому, Кургантепинскому, Пахтаабадскому, Избасканскому, Хожаабадскому, Мархаматскому районам и городу Ханабад.



Граждан, проживающих в предгорных и горных районах, отдыхающих и водителей, выезжающих в горные районы, призвали соблюдать меры предосторожности.



По территории страны возможно скопление дождевой воды, что может привести к подтоплению территорий, предупредили в Узгидромете.