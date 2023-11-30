Двуликие резиденты. Экономическая безопасность России вызывает все больше вопросов, - Валентин Катасонов

01:33 08.04.2025 Двуликий резидент: Российский паспорт в кармане - отличное прикрытие для олигархов и тех, кто калибром помельче

Экономическая безопасность России вызывает все больше вопросов



Валентин Катасонов



Суверенитет России и ее экономическая безопасность - две стороны одной медали. О суверенитете сегодня говорят со всех высоких трибун. Кто-то из чиновников и народных избранников (депутатов Госдумы) утверждает, что мы уже его уже достигли. Кто-то полагает, что мы к нему неумолимо движемся. А вот тема экономической безопасности как-то отошла на второй или даже третий план.



Одно время у нас было увлечение вопросом экономической безопасности. Это выражалось в том, что принималось множество решений, вплоть до президентских указов.



Еще почти три десятилетия назад президентом Б. Ельциным был подписан указ "О Государственной стратегии экономической безопасности Российской Федерации (Основных положениях)" (от 29 апреля 1996 г. № 608).



На смену ему пришел Указ Президента РФ от 13 мая 2017 г. № 208 "О Стратегии экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года". Данный указ утверждал прилагаемый документ, называемый "Стратегия экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года".



Документ "Стратегия…" весьма пространный. Я обращу лишь на тот его фрагмент, в котором перечисляются показатели, с помощью которых предлагается оценивать состояние экономической безопасности Российской Федерации.



Список включает 40 показателей (позиций). Подавляющее большинство позиций - обычные макроэкономические показатели, которые, конечно, можно и нужно учитывать при оценке экономической безопасности, но к ней они имеют лишь опосредованное отношение.



Вот для примера первые три позиции из списка: 1) индекс физического объема валового внутреннего продукта; 2) валовой внутренний продукт на душу населения (по паритету покупательной способности); 3) доля российского валового внутреннего продукта в мировом валовом внутреннем продукте. И далее все в таком же духе.



А вот тех показателей, которые действительно являются специфическими, необходимыми для оценки экономической безопасности России, в перечне я не обнаружил. Например, степень покрытия потребностей страны в тех или иных товарах за счет импорта и внутреннего производства.



Особенно по таким критически важным товарам, как станки, другие машины и оборудование, электроника, микрочипы и т. д. В моем черновом списке подобных показателей примерно полтора десятка. А в "Стратегии…", которая уже действует почти восемь лет, таких критически значимых показателей нет.



Между прочим, президентский указ от 13 мая 2017 г. № 208 предусматривает, что правительство должно "представлять Президенту Российской Федерации ежегодно доклад о состоянии экономической безопасности Российской Федерации и мерах по ее укреплению". Что-то за истекшие годы мне не удалось увидеть ни одного такого доклада.



В наших СМИ за все время не было даже намека на то, что где-то в верхах подобные доклады готовились и обсуждались. Сколь-нибудь внятных обобщенных оценок экономической безопасности России за все эти годы я не слышал от наших руководителей и чиновников.



Но вернусь к своему черновому списку критически значимых показателей экономической безопасности. На одном из первых мест в нем стоит показатель присутствия иностранного капитала в российской экономике. Любой трезвомыслящий человек понимает, что иностранный капитал может серьезно ослаблять национальный суверенитет страны, поскольку через иностранный капитал может происходить управление экономикой, а, следовательно, и страной извне.



В Советском Союзе это прекрасно понимали. А потому во второй половине 20-х годов прошлого столетия иностранный капитал активно выдавливался из страны.



Это выдавливание завершилось в первой половине 1930-х годов, когда были закрыты последние иностранные концессии. Подробнее об этом можно почитать в моей книге "Экономика Сталина" (М.: Институт русской цивилизации, 2016).



Кстати, не только Советский Союз, но и страны капиталистические очень осторожно относились к иностранному капиталу в своих экономиках. Многие из них вели и продолжают вести очень пристальный статистический мониторинг присутствия иностранного капитала в национальной экономике.



Целый ряд показателей по иностранному капиталу отслеживал также наш Росстат. Прежде всего такой показатель, как доля нерезидентов в уставных капиталах компаний и организаций российской экономики. Также доля компаний с преобладающим участием иностранного капитала в продажах (оборотах), занятости и других показателях по отраслям российской экономики.



Также доля иностранного капитала в основных фондах и в инвестициях в основные фонды. И еще кое-что по мелочи.



Но главный показатель - доля нерезидентов в уставных капиталах. До 2016 года Росстат давал цифры по этому показателю. Так, в 2011 году этот показатель равнялся 27,1%, а в 2015 году - 28,6%.



В ряде отраслей позиции нерезидентов были доминирующими. Например, в пищевой промышленности - 57,5%; деревообрабатывающей - 60,9%; производстве неметаллической минеральной продукции - 56,2% К половине приближалось присутствие иностранного капитала в таких стратегически значимых отраслях как производство резинотехнических изделий и пластмасс (45,0%); целлюлозно-бумажная промышленность (48,3%); производство машин и оборудования (44,1%).



Данная статистика красноречиво свидетельствовала о том, что Россия находится под жестким контролем иностранного капитала и имеет все признаки если не колонии, то полуколонии. В 2017 году в своей статье "Инвестиционная оккупация России" я писал в связи с появлением документа "Стратегия экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года":



"Может ли власть членораздельно ответить, как она собирается обеспечивать экономическую безопасность страны в условиях, когда ей почти ничего не принадлежит? И вообще: может ли она управлять страной, когда, по крайней мере, половина экономики принадлежит иностранному и офшорному капиталу?"



Видимо, чтобы эксперты не задавали подобных дурацких вопросов, наверху было принято решение прекратить публиковать данные по показателю доли нерезидентов в уставных капиталах.



Росстат продолжает давать статистику распределения уставного капитала компаний и организаций по формам собственности, но нерезидентов перестал выделять как отдельную позицию (сейчас выделяются такие формы, как собственность федерального правительства, субъектов РФ, муниципалитетов, коммерческих организаций, некоммерческих организаций и физических лиц).



Угрозы национальной безопасности России (в том числе экономической) в последние годы усилились, а показатель присутствия нерезидентов в нашей экономике бесследно исчез.



Кое-что есть только по финансовому сектору российской экономики, это данные Банка России. Да и они не очень свежие. На начало 2024 года доля нерезидентов в уставных капиталах коммерческих банков РФ составила 6,95%; в уставных капиталах страхового сектора - 4,79%.



Конечно, можно попытаться самому прикинуть, каковы в последние годы позиции иностранцев в нашей экономике. Используя, в частности, такую информацию, как "Международная инвестиционная позиций Российской Федерации". Это статистический свод, составляемый Банком России, который содержит данные по российским активам за рубежом и по иностранным активам в российской экономике.



На начало 2022 года активы нерезидентов в российской экономике оценивались в 1.172,9 млрд долл. А на начало 2025 году - в 598,4 млрд долл. Получается, что вроде бы присутствие иностранного капитала за три года, с тех пор как произошло резкое обострение отношений между Россией и Западом, уменьшилось чуть ли не на половину. Что, с точки зрения, экономической безопасности, следует оценивать как позитивное явление.



Но не все так просто и позитивно, как видно из приведенных цифр. Потому что сегодня и Росстат, и Банк России, порой не очень могут понять, что отнести к иностранному капиталу, а что - к отечественному.



Здесь подход к разграничению изначально был очень формальный. Если у собственника акций (доли в капитале) компании паспорт и гражданство российские, значит это "свой", "национальный" капитал. А если паспорт и гражданство других стран, то это "иностранный" капитал.



Но ведь мы хорошо знаем, что у многих предпринимателей, особенно крупного калибра (называемых "олигархами"), которым принадлежит большая часть уставного капитала и активов российской экономики, имеется несколько паспортов и несколько гражданств.



Эксперты телеграмм-канала "Равенство. Медиа" подсчитали по данным Forbes и открытым источникам, что так или иначе ¾ миллиардеров России связывали свою жизнь с заграницей. Среди 117 миллиардеров РФ на начало 2022 г. 46 имели иностранное гражданство. Кроме того, 65 большую часть времени проживали за границей, у 78 там жили члены семьи, а более 88 (или ¾) имели за рубежом недвижимость.



Приведенные цифры лишний раз заставляют вспомнить слова Бжезинского: "Я не вижу ни одного случая, в котором Россия могла бы прибегнуть к своему ядерному потенциалу, пока в американских банках лежит $500 млрд, принадлежащих российской элите. Вы еще разберитесь, чья это элита - ваша или уже наша". Уж если так называемая "элита" России может принимать решения по вопросам военным, то тем более трудно себе представить, чтобы она не управляла российской экономикой. Она будет управлять российской экономикой под формально российским флагом, но и в интересах тех стран, где эта элита нашла себе пристанище.



Но, может быть, что-то изменилось в лучшую сторону с того момента, когда 24 февраля 2022 года началась специальная военная операция (СВО) на Украине и когда Россия вошло в прямое жесткое противостояние с Западом? Увы, скорее все изменилось в худшую сторону. Об этом можно прочитать в статье Сергея Аксенова "Олигархи массово бегут из России. Кремль скоро останется с народом один на один"



В статье отмечается, что в рейтинге богатейших людей журнала "Форбс" 24 изначально "наших" миллиардера перестали значиться как российские. Алишер Усманов теперь представляет Узбекистан, Михаил Прохоров - Швейцарию, Леонид Федун - Монако, Елена Батурина - Британию, Сергей Мельниченко - ОАЭ и т. д. С. Аксенов отмечает: "Обычно такие изменения в личные данные издание („Форбс" - В.К.) вносит по требованию представителей бизнесменов". Как представители ЛГБТ* сообщества сознательно декларируют свою сексуальную ориентацию, так и некогда "российские" миллиардеры сознательно дистанцируются от России.



И речь идет только о тех, кто из списка "Форбс". А сколько тех, кто чуть помельче, но кто также стремительно "переобулся"! А ведь все капиталы и все активы в экономике Российской Федерации за ними сохраняются, и они по нашей статистике и наше отчетности продолжают числиться как российские собственники. Их капиталы и их активы должны иметь статус нерезидентный. Если мы учтем это обстоятельство, то оказывается, что Россия как была, так и остается под инвестиционной оккупацией.



Сокращение присутствия в экономике России нерезидентов из Британии, Германии, Франции и всяких прочих заморских территорий компенсируется с избытком тем, что некогда формально "российские" предприниматели стали 100-процентными "нерезидентами".



Тех олигархов, кто поменял полностью гражданство и полностью прекратил свой бизнес в России, - единицы. Сергей Аксенов называет пятерых: Олег Тиньков, Рубен Варданян, Юрий Мильнер, Николай Сторонский, Тимур Турлов. Они - действительно стали 100-процентными нерезидентами. Но это исключение из правила.



Большинство из беглецов не вполне 100-процентные "нерезиденты", поскольку российским экономическим и финансовым регуляторам они не заявляли о том, что они порывают с Россией. А потому они продолжают качать деньги из России и при этом в российской статистике продолжают числиться как "отечественный бизнес".



От России как "дойной коровы" они отрываться не хотят: здесь, в России они числятся как резиденты "российские", а там, куда они выводят свои прибыли, они позиционируются как исключительно резиденты "швейцарские", "британские", "дубайские" и т. п. Какой-то парадокс, какое-то странное раздвоение, какая-то, как говорят философы, "антиномия".



Чтобы не было этой "антиномии", власти России должны навести элементарный порядок. Путем исключения "нерезидентов", сохраняющих российские паспорта и российские активы, из экономической жизни России. Активы таких российских квази-резидентов должны быть переданы либо государству, либо тем российским резидентам, которые без приставки "квази". Правда последних еще надо поискать. Ведь как говорил "классик", у капитала родины нет.



Данная проблема имеет непосредственное отношение к вопросу экономической безопасности России. Ведь олигархи, перебежавшую на ту сторону, по определению будут работать (по своей воле или без таковой) против нашей страны.



*Международное движение ЛГБТ Верховным судом РФ от 30.11.2023 г. признано экстремистским, его деятельность на территории России запрещена Источник - СвободнаяПресса

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