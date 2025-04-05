Криптоинвестор Таласбек Акылбеков: Будущее за криптобанками и необанками – эксперт

01:39 08.04.2025

Бишкек, 07.04.25 /Кабар/. Будущее за криптобанками и необанками. Такое мнение агентству "Кабар" выразил эксперт и наставник по криптовалюте, криптоинвестор Таласбек Акылбеков.



По его словам, сейчас во всем мире среди президентов и правительств бурно обсуждается внедрение криптобанков. Это говорит о том, что банки в том виде, в котором мы привыкли их видеть, уже скоро либо исчезнут, либо реорганизуются и перестроятся на новые рельсы.



"Приведу в пример "МБанк", который внеся технологию необанков, создал удобства для простых граждан: скачав приложение на телефон, им не надо идти в банк, чтобы получить кредит или открыть депозит. И насколько я знаю, в ближайшее время один из крутых криптобанков подаст заявку на официальное открытие в КР. Пользователи начнут им пользоваться, и это будет очень удобно для людей", - сказал он.



Эксперт подчеркнул, что тот банк, который придет на рынок КР первым криптобанком, тот может забрать весь рынок.



Отметим, что Министерство экономики в начале года инициировало и внесло на рассмотрение парламента законопроект, направленный на создание криптобанков в Кыргызстане. Документ предполагает внесение поправок в действующее законодательство о виртуальных активах.



По мнению депутата ЖК Дастана Бекешева, целью инициативы является создание законодательной базы для привлечения крупных инвесторов в сферу криптовалют и цифровых активов. Как он прокомментировал СМИ, "В настоящее время законопроект еще не поступил на обсуждение в парламент. Документ находится на стадии заключений и предварительных согласований". При этом он отметил, что "Тенденция к цифровизации финансовой системы и развитию криптотехнологий является мировой, и Кыргызстану необходимо учитывать эти процессы в своем законодательстве".



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Необанк - банк, который действует полностью через интернет, не имея офисов для обслуживания клиентов. Благодаря минимизации инфраструктурных издержек он может выплачивать высокие процентные ставки по вкладам, взимать низкие комиссии за совершение операций.



Криптобанки - это децентрализованные платформы, которые сочетают в себе черты бирж, обменников и сервисов p2p-кредитования. Основная задача - создание сервисно-платежной инфраструктуры для связи криптосообщества с фиатным миром. При этом об аналоге традиционных банков в мире криптовалют речи не идет: ни в плане функционала, ни с точки зрения принципов работы.